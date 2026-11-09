Ventanilla Multitrámites 5.0 de Chihuahua: los 49 trámites que puedes iniciar en línea y cómo darles seguimiento

La Ventanilla Multitrámites 5.0 del Gobierno Municipal de Chihuahua reúne 49 gestiones y dos servicios de denuncia ciudadana en un solo portal digital. (Gobierno de Chihuahua)

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La Ventanilla Multitrámites 5.0 del Gobierno Municipal de Chihuahua reúne 49 trámites y dos servicios de denuncia ciudadana en una plataforma digital que permite consultar requisitos, iniciar gestiones habilitadas y revisar el avance de los expedientes sin depender únicamente de la atención presencial.

La herramienta recibió el Galardón Francisco Villarreal Torres durante la décima tercera edición de este reconocimiento de la Asociación Nacional de Alcaldes. La distinción se relaciona con la incorporación de recursos digitales para concentrar trámites municipales y dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía.

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El sistema fue desarrollado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y funciona como un punto de consulta para procedimientos de distintas áreas del Municipio. El portal permite revisar la documentación solicitada, conocer las condiciones de cada gestión y, en los casos habilitados, comenzar el trámite por internet.

La plataforma no sustituye los requisitos particulares ni las revisiones que correspondan a cada dependencia. Algunos procedimientos pueden requerir documentos adicionales, pagos, validaciones técnicas o la entrega de información complementaria antes de que una solicitud sea resuelta.

La plataforma concentra 49 trámites y dos servicios de denuncia

La Ventanilla Multitrámites 5.0 reúne información de servicios municipales en un solo espacio digital. Además de los 49 trámites, incorpora dos servicios de denuncia ciudadana para reportar o presentar inconformidades relacionadas con la atención de las gestiones.

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El catálogo permite identificar el área responsable, los requisitos y las etapas generales de cada proceso. Esta información ayuda a que las personas conozcan qué documentos deben preparar antes de iniciar una solicitud y cuáles son las condiciones aplicables a su caso.

La disponibilidad de cada servicio puede depender de la naturaleza del procedimiento. Por ello, el portal funciona también como una referencia para consultar si la gestión puede iniciarse por internet o si requiere una etapa posterior ante una oficina municipal.

Entre los trámites que se muestran como disponibles en línea se encuentra la cédula catastral. Este documento concentra información registrada de un predio, como la clave catastral, datos de ubicación, superficie y valor catastral, de acuerdo con la información que resguarda el padrón municipal.

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La solicitud de cédula catastral corresponde a la Subdirección de Catastro de la Tesorería Municipal. Las personas interesadas deben revisar los requisitos establecidos en la ficha del trámite antes de enviar su petición y realizar el pago que, en su caso, corresponda.

También aparecen procedimientos vinculados con el desarrollo urbano, entre ellos la licencia de construcción y la licencia de uso de suelo o zonificación. Estas gestiones permiten consultar los requisitos asociados con obras, inmuebles y actividades que se pretendan realizar en un predio.

La licencia de uso de suelo o zonificación se relaciona con la autorización del uso de un inmueble para un destino determinado. La información disponible en la plataforma permite identificar los documentos solicitados y las condiciones que debe cumplir cada proyecto antes de continuar con el proceso.

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La licencia de construcción forma parte de los servicios que pueden consultarse e iniciarse mediante la Ventanilla Virtual. La resolución de cada expediente depende de la revisión de los documentos, planos y demás elementos que solicite la autoridad competente.

El catálogo también incluye el dictamen y placa de aforo. Este procedimiento se vincula con la capacidad permitida de usuarios en un establecimiento, de acuerdo con las condiciones del inmueble y el giro que desarrolla.

El sistema integra códigos QR y notificaciones electrónicas para revisar los avances del expediente digital sin acudir a oficinas. (Gobierno de Chihuahua)

Los requisitos se consultan antes de iniciar cada solicitud

El uso de la plataforma inicia en el sitio oficial del Gobierno Municipal de Chihuahua, www.municipiochihuahua.gob.mx. En el apartado “Trámites y Servicios”, las personas pueden ingresar a la opción “Ventanilla Virtual” y revisar el Catálogo de Trámites y Servicios.

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Cada ficha describe el procedimiento, la dependencia a cargo, los requisitos y, cuando aplica, los costos o tiempos de respuesta. Esta consulta previa permite distinguir los documentos que deben reunirse antes de registrar un expediente.

La información publicada no elimina la obligación de cumplir con los criterios técnicos o administrativos de cada trámite. En los procesos relacionados con construcciones, usos de suelo o establecimientos, la autoridad puede solicitar datos específicos del inmueble, planos, identificaciones y comprobantes de pago.

Las personas usuarias pueden elegir el procedimiento que necesitan dentro del catálogo y leer las indicaciones antes de iniciar el registro. Cuando una gestión se encuentra habilitada en línea, el sistema guía la captura de información y la entrega de los documentos solicitados.

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El expediente digital permite mantener reunidos los datos vinculados con una petición. Ese mecanismo busca facilitar la consulta de los avances sin que la persona tenga que acudir de manera continua a las oficinas municipales para conocer el estado de su trámite.

La plataforma incorpora códigos QR para consultar expedientes y notificaciones electrónicas relacionadas con las solicitudes. Estas herramientas permiten informar sobre movimientos o actualizaciones dentro del procedimiento, de acuerdo con las características de cada gestión.

El Gobierno Municipal de Chihuahua ha señalado que el sistema cuenta con mecanismos para medir los tiempos de respuesta. El seguimiento de esos registros permite revisar el desarrollo de los procesos de atención y detectar expedientes que requieran una revisión adicional.

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La denuncia ciudadana forma parte de los servicios digitales

Los dos servicios de denuncia ciudadana integrados en la plataforma ofrecen una vía adicional para presentar reportes e inconformidades. Uno de ellos corresponde a la herramienta de protesta ciudadana ante la Unidad Municipal de Mejora Regulatoria.

Ese mecanismo permite formular una queja cuando una persona considera que un servidor público negó una gestión sin causa justificada o no cumplió con lo establecido en el Registro Municipal de Trámites y Servicios. La presentación de una inconformidad no sustituye los procedimientos formales que puedan aplicar en cada caso.

La concentración de trámites y servicios de denuncia en un solo sistema busca ordenar la información disponible para la ciudadanía. El acceso digital permite conocer desde el inicio qué área municipal interviene y qué condiciones deben cubrirse antes de que una solicitud pueda avanzar.

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La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología diseñó la plataforma para centralizar la consulta de requisitos y costos oficiales. (Gobierno de Chihuahua)

La ANAC reconoció la implementación de la Ventanilla Multitrámites 5.0

La Asociación Nacional de Alcaldes otorgó el Galardón Francisco Villarreal Torres a la implementación de la Ventanilla Multitrámites 5.0 durante la décima tercera edición del reconocimiento. El premio mantiene en el centro el uso de herramientas digitales para organizar la atención de gestiones municipales.

La plataforma concentra información de dependencias municipales, expedientes digitales, avisos electrónicos y mecanismos de consulta. El reconocimiento de la ANAC se suma a la operación de un sistema que reúne 49 trámites y dos servicios de denuncia ciudadana para su consulta y seguimiento desde un mismo portal.

Antes de iniciar cualquier procedimiento, las personas deben consultar la ficha correspondiente en la Ventanilla Virtual, verificar que el servicio esté habilitado y revisar los requisitos actualizados que establece el Municipio de Chihuahua.

La Asociación Nacional de Alcaldes otorgó el Galardón Francisco Villarreal Torres a la plataforma digital por su gestión de trámites municipales. (Gobierno de Chihuahua)

Cómo consultar el catálogo de la Ventanilla Virtual

Para revisar el catálogo, las personas usuarias pueden ingresar directamente a la Ventanilla Virtual del Municipio de Chihuahua. Una vez dentro, el portal permite navegar por dependencia o utilizar el buscador para escribir el nombre del trámite, servicio o tema que se desea localizar.

Al seleccionar un resultado, la ficha muestra la descripción del procedimiento, el área responsable y los requisitos que deben cumplirse. Cuando el trámite está habilitado para realizarse por internet, la misma página presenta la opción para iniciarlo y las indicaciones para registrar la solicitud.

Antes de enviar información o documentos, conviene revisar si la ficha señala costos, formatos, plazos de respuesta o documentos adicionales. Los requisitos pueden variar de acuerdo con el tipo de gestión, las características del predio o establecimiento y la información que deba validar la dependencia municipal.