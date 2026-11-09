México

Bebida de avena casera: la alternativa vegana y libre de aditivos industriales

Con hojuelas de avena, agua y un colador basta para obtener un litro de leche vegetal, ideal para el desayuno o la cena

Botella de vidrio con tapón de corcho llena de líquido blanco, junto a un montículo de copos de cereal y una espiga sobre una mesa blanca.
La avena es uno de los cereales con mayor contenido de fibra soluble entre los granos de consumo común. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Preparar leche vegetal en casa dejó de ser un proceso complicado. Con avena, agua y un colador, cualquier persona puede obtener una bebida de avena casera sin recurrir a los empaques del supermercado que contienen aditivos industriales.

Esta alternativa responde a una tendencia de consumo que crece en México: personas con intolerancia a la lactosa, dietas veganas o simplemente interés por reducir ingredientes industriales en su alimentación diaria.

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Su sabor suave la hace compatible con café, licuados, cereal y repostería.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La avena contiene betaglucanos, un tipo de fibra asociada con la reducción de colesterol en la dieta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de bebida de avena casera

Esta bebida de avena casera se obtiene al licuar hojuelas de avena remojadas con agua y colar el resultado hasta lograr un líquido cremoso y opaco.

La técnica central es la hidratación previa, que ablanda el cereal y libera su sabor natural sin necesidad de cocción.

Cuenco de vidrio con agua y copos de avena sobre una encimera blanca de cocina con plantas desenfocadas al fondo.
El remojo previo de la avena facilita la liberación de sus nutrientes solubles en agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colado final, con manta de cielo o bolsa de tela, determina la textura. Cuanto más se repita este paso, más fina y pareja queda la bebida.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda las 8 horas con 20 minutos, pero la mayor parte corre sin supervisión, por el reposo de la bebida.

1. Remojo: 8 horas (de un día para otro, en el refrigerador)

2. Preparación activa: 17 minutos (licuado, colado y envasado)

3. Cocción: 0 minutos. No requiere fuego ni horno

Un vaso con líquido blanquecino y canela molida sobre una encimera clara junto a copos de avena esparcidos y un cuenco pequeño.
La avena entera o en hojuelas gruesas produce una bebida más espesa que la avena instantánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 150 gramos de hojuelas de avena finas

2. 1 litro de agua potable fría

3. 1 pizca de sal (opcional)

4. 1 cucharadita (5 mililitros) de miel de abeja o piloncillo líquido (opcional)

Montón de copos de avena, cuenco con agua, plato con sal y tarro de miel con cuchara de madera sobre una encimera de cocina iluminada.
Los endulzantes son completamente opcionales y pueden omitirse para una versión sin azúcares añadidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer bebida de avena casera, paso a paso

1. Coloca las hojuelas de avena en un tazón amplio y cúbrelas con agua potable abundante.

2. Tapa el tazón y refrigéralo durante 8 horas, o de un día para otro.

3. Al día siguiente, escurre las hojuelas en un colador y desecha el agua de remojo: se lleva el almidón sobrante y el sabor áspero del cereal.

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4. Enjuaga las hojuelas bajo el chorro de agua con las manos.

5. Vierte las hojuelas enjuagadas en la licuadora junto con el litro de agua potable fría, la sal y el endulzante elegido.

Manos que sostienen una bolsa de tela sobre una jarra de vidrio con líquido blanquecino, junto a un cuenco con pulpa sobre una encimera.
El colado con tela fina produce una bebida más tersa que el colado con colador metálico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Licua a potencia máxima durante 2 minutos completos. Debe quedar opaca y sin grumos visibles.

7. Con un cucharón, retira la espuma y los sedimentos que suben a la superficie. Este paso evita que la bebida se corte al calentarla.

8. Coloca una manta de cielo o bolsa de tela sobre una jarra de boca ancha y vierte la mezcla despacio.

9. Aprieta con las manos hasta sacar la última gota de líquido.

10. Si buscas una textura más fina, repite el colado 2 o 3 veces con tela limpia.

11. Envasa la bebida en una botella de vidrio con tapa hermética y refrigera.

Vaso de licuadora de vidrio con líquido blanco y avena en movimiento, junto a un cuenco con cereales sobre una encimera blanca.
Usar agua fría en lugar de agua caliente evita que la bebida adquiera una consistencia gelatinosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 litro, equivalente a aproximadamente 4 porciones de 250 mililitros cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  1. Calorías: 45 kcal
  2. Proteínas: 1 gramo
  3. Carbohidratos: 8 gramos
  4. Grasas: 1 gramo
  5. Fibra: 1 gramo

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Una jarra de vidrio llena de leche de avena sobre una encimera blanca con copos de avena crudos alrededor de la base.
La bebida de avena casera aporta menos calorías que la mayoría de las leches vegetales comerciales saborizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda la bebida en una botella de vidrio bien tapada dentro del refrigerador. Al no contener conservadores, se conserva entre 2 y 3 días. Es normal que se asiente: agita bien antes de cada uso.

Frasco de vidrio con líquido blanco y tapa de corcho en un refrigerador, rodeado de verduras, un cuenco de arándanos y cítricos.
El contenido de grasa es naturalmente bajo, ya que la avena aporta mínimas cantidades de lípidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Con qué se puede acompañar esta bebida?

La bebida de avena casera funciona bien fría, directamente del refrigerador, con un toque de canela espolvoreada encima.

También sustituye a la leche de vaca en el café de la mañana o en un capuchino, pues espuma de forma similar.

Cuenco de cerámica con copos de avena crudos sobre una encimera blanca, junto a un paño de tela y un fondo de cocina desenfocado.
Su sabor neutro permite combinarla con cacao, frutas o especias sin alterar el resultado final.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el desayuno, combina con granola, fruta picada o un plato de avena cocida, reforzando el sabor del cereal.

En repostería, reemplaza a la leche en panqués, hot cakes y licuados de plátano o fresa sin alterar el resultado final.

Quienes buscan una opción más dulce pueden mezclarla con cacao en polvo y un poco de miel, lista para servirse como bebida de chocolate vegana.

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