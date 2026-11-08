México

De Neza a Francia: Sarah, estudiante del Conalep gana concurso para estudiar en prestigiosa escuela de gastronomía

La alumna destacó en una competencia que reunió técnica culinaria e identidad regional; también representará al Estado de México en un festival internacional

Una mujer con filipina de cocinera, gafas y gorro sostiene un diploma de papel frente a varios asistentes.
Su reconocimiento forma parte del concurso Tesoros Gastronómicos del Estado de México, una iniciativa que busca promover la cocina de la entidad y proyectar a sus participantes hacia escenarios internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sarah Rojas Hernández, estudiante del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), plantel Nezahualcóyotl III, viajará a París, Francia, para recibir formación gastronómica en Le Cordon Bleu. La oportunidad llegó después de obtener el segundo lugar en la categoría Joven Talento Universitario en Gastronomía, cuya final se realizó en la Universidad Anáhuac.

Su reconocimiento forma parte del concurso Tesoros Gastronómicos del Estado de México, una iniciativa que busca promover la cocina de la entidad y proyectar a sus participantes hacia escenarios internacionales. Para la joven, quien también pertenece al Sistema de Educación Dual, el resultado representa una oportunidad para complementar su preparación técnica fuera del país.

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Además de la experiencia académica, Sarah representará al Estado de México en el Festival Gastronómico Internacional Sabor a México-París, programado para los días 21 y 22 de noviembre de 2026, en el marco de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

¿Quién es Sarah Rojas Hernández?

Sarah estudia en el Conalep Nezahualcóyotl III, en el Estado de México. De acuerdo con la información publicada por Milenio, fue una de las tres alumnas del plantel que llegaron a la final de la competencia gastronómica.

Las otras representantes fueron Yatziry Simone Sánchez Guzmán y Arely Michelle Minas Flores. La institución reconoció su participación y el acompañamiento de los chefs que contribuyeron a prepararlas para el certamen. El resultado de Sarah le permitirá acercarse a la enseñanza culinaria de Le Cordon Bleu en París, mediante una experiencia de formación gastronómica.

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¿Qué concurso ganó y cómo fue la competencia?

El concurso Tesoros Gastronómicos del Estado de México incluyó una categoría para estudiantes de gastronomía y de formación técnica en alimentos y bebidas. Su propuesta consistió en vincular los conocimientos de cocina con ingredientes y referentes de la identidad mexiquense.

Según la convocatoria oficial, la participación fue individual y requirió un expediente con trayectoria, carta de motivos, video y ficha técnica de una propuesta de quiché. Este documento debía incluir ingredientes, procedimiento, costos, fotografía y justificación del platillo.

La evaluación contempló seis aspectos:

  • Identidad mexiquense, mediante el uso de ingredientes y referentes del estado.
  • Técnica, por el dominio de los procesos culinarios.
  • Creatividad, en la interpretación del reto.
  • Organización, para planear y administrar el tiempo.
  • Viabilidad, por la consistencia de la propuesta.
  • Presentación, tanto visual como en su argumentación.

La final también incorporó una canasta sorpresa y la elaboración de una receta con sus ingredientes, lo que exigió a los participantes adaptar sus conocimientos al desafío planteado.

El Gobierno de Nezahualcóyotl confirmó que la última etapa de esta categoría se desarrolló en la Facultad de Gastronomía y Turismo de la Universidad Anáhuac, campus norte. El primer puesto correspondió a Montserrat Agüero Gutiérrez, de Huixquilucan; Sarah consiguió la segunda posición, mientras que Avril Ignacio Rodríguez, de Coacalco, y Juan Pablo Bernal Pedroza, de Tenancingo, empataron en tercer lugar.

Le Cordon Bleu, la escuela donde Sarah recibirá formación

Le Cordon Bleu es una institución especializada en la enseñanza de las artes culinarias, fundada en París en 1895. Su trayectoria la ha convertido en un referente internacional para quienes buscan desarrollar conocimientos profesionales de cocina.

Su sede parisina ofrece programas de cocina, pastelería, panadería, gestión culinaria y enología, además de talleres y cursos cortos. Entre las personalidades que la institución identifica como parte de su comunidad de egresados se encuentran Julia Child, Mary Berry y Gastón Acurio.

La oferta académica combina distintas modalidades de aprendizaje: desde demostraciones y talleres hasta programas de especialización. En este entorno, la experiencia anunciada para Sarah sumará una perspectiva internacional a su preparación en México.

Gastronomía mexiquense con destino a París

El certamen que reconoció a Sarah también reunió a cocineras y cocineros tradicionales, restaurantes y productores de bebidas tradicionales y ancestrales. Su propósito, de acuerdo con el Conalep Estado de México, es preservar y promover la riqueza gastronómica de la entidad, así como impulsar a quienes encuentran en la cocina una expresión cultural.

La participación de la estudiante en Sabor a México-París formará parte de ese intercambio. Su recorrido desde las aulas de Nezahualcóyotl hasta Francia vincula la formación técnica con una oportunidad de aprendizaje y representación de la cocina mexiquense en el extranjero.

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