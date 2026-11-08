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Supernova Eclipse 2027: fecha, sede y todo lo que debes saber sobre la nueva edición

Después de dos entregas con enfrentamientos que dieron de qué hablar, el espectáculo prepara una nueva edición con varias incógnitas por resolver

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Los guantes volverán a ponerse en la Arena Ciudad de México con una nueva edición de Supernova Strikers. El espectáculo de boxeo entre creadores de contenido, influencers y figuras del entretenimiento anunció su tercera entrega, titulada Supernova: Eclipse, programada para el domingo 30 de mayo de 2027. El recinto de Azcapotzalco repetirá como escenario después de recibir la edición anterior.

Quienes quieran asistir podrán prepararse para la preventa de boletos, que comenzará el próximo 13 de noviembre de 2026 a través de Superboletos. La organización también invitó al público a registrarse mediante sus canales oficiales para recibir información sobre el acceso a las entradas.

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“Desde el origen, nunca se trató solamente de pelear. Siempre hubo dos lados”, fue el mensaje con el que se presentó esta nueva entrega, cuya temática todavía no cuenta con mayores detalles. Por ahora, tampoco se han anunciado los enfrentamientos ni la cartelera completa, aunque una de las participantes ya adelantó su regreso: Karely Ruiz, quien volverá a probar suerte sobre el cuadrilátero.

¿Cuándo es Supernova Eclipse 2027 y cuándo comienza la venta de boletos?

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La tercera edición de Supernova Strikers se celebrará el 30 de mayo de 2027 en la Arena Ciudad de México. La preventa arrancará el viernes 13 de noviembre de 2026 mediante Superboletos, plataforma encargada de comercializar las entradas para el espectáculo.

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La expectativa está puesta en conocer qué personalidades subirán al ring y cuáles serán los enfrentamientos principales. A diferencia de otras ediciones, por ahora no existe una cartelera oficial que permita anticipar los cruces entre participantes. La información confirmada se limita a la fecha, el recinto y el inicio de la preventa.

Supernova: los combates que marcaron sus dos primeras ediciones

Gala Montes y Alana Flores se enfrentarán este domingo en el Palacio de los Deportes ( (X/Supernova Strickers))
Gala Montes y Alana Flores se enfrentarán este domingo en el Palacio de los Deportes ( (X/Supernova Strickers))

La primera entrega, Supernova Orígenes, se realizó el 17 de agosto de 2025 en el Palacio de los Deportes. Uno de los enfrentamientos que más atención generó fue el de Alana Flores contra Gala Montes, con victoria para la streamer regiomontana por decisión unánime. También destacaron los combates de Franco Escamilla contra Escorpión Dorado y Mario Bautista frente a Westcol.

En aquella jornada, Franco Escamilla se impuso a Escorpión Dorado por decisión dividida, mientras que Mario Bautista consiguió la victoria ante Westcol por nocaut técnico. Milica también formó parte de la cartelera y venció a Mercedes Roa, mientras que Luis Pride derrotó a Shelao. La combinación de figuras digitales y personalidades del entretenimiento ayudó a posicionar el evento.

La segunda edición, Supernova Génesis 2026, llegó el 26 de abril a la Arena CDMX. Entre sus resultados más comentados estuvieron el triunfo de Aaron Mercury sobre Mario Bautista por nocaut, la victoria de Flor Vigna frente a Alana Flores por decisión unánime y el combate entre Karely Ruiz y Kim Shantal, que terminó con victoria de la regiomontana por decisión dividida. Milica también consiguió imponerse a Kim Shantal en otro enfrentamiento de la cartelera.

Karely Ruiz confirma su regreso al ring para Supernova 2027

Karely Ruiz venció a Kim Shantal por decisión dividida (X@supernovaboxing)
Karely Ruiz venció a Kim Shantal por decisión dividida (X@supernovaboxing)

Una de las primeras participantes en adelantar su presencia para la próxima edición fue Karely Ruiz. Durante una entrevista con Sale el Sol, la influencer confirmó que volverá al boxeo y que su siguiente compromiso será dentro de Supernova. También descartó participar nuevamente en Ring Royale, espectáculo organizado por Poncho de Nigris, donde tuvo su primera experiencia boxística de 2026.

La creadora de contenido explicó que su decisión responde a las oportunidades que encontró en el evento y a la experiencia que tuvo con su organización. También reconoció que su preparación anterior no fue suficiente para llegar en las mejores condiciones. “Me confié de más, entrené menos”, admitió al recordar su participación en Ring Royale. Por ello, aseguró que llevaba dos meses entrenando de manera constante para afrontar su siguiente combate.

Su historial de 2026 estuvo marcado por dos resultados diferentes: el 15 de marzo perdió ante Marcela Mistral por decisión unánime en Ring Royale, mientras que el 26 de abril derrotó a Kim Shantal en Supernova Génesis. Aunque su regreso ya fue adelantado por ella misma, todavía no se conoce quién será su próxima rival. La expectativa ahora está en el anuncio de la cartelera completa, que permitirá conocer qué otras figuras se sumarán a Supernova: Eclipse.

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