PAN exige investigar contratos electorales en todo el país tras escándalo de Guadalupe Taddei que puso en la mira al INE

Jorge Romero Herrera sostiene un documento impreso durante una rueda de prensa junto a miembros del Partido Acción Nacional. (Partido Acción Nacional )

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El Partido Acción Nacional (PAN) compartió un comunicado de prensa en el que exige una investigación a fondo de los contratos electorales otorgados en todo el país, luego de que el caso de la exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala reveló presuntas irregularidades que alcanzan a organismos locales en distintas entidades. El dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, advirtió que la salida de Taddei de la presidencia del organismo electoral no debe cerrar las pesquisas.

Según Acción Nacional, las empresas señaladas en el caso Taddei obtuvieron contratos por aproximadamente mil 803 millones de pesos en organismos electorales de al menos 17 entidades federativas. Entre las compañías mencionadas están Cajas Graf y Formas Finas y Materiales, vinculadas con el grupo empresarial de José Alfredo Hernández Casillas.

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El PAN exige esclarecer vínculos entre funcionarios y proveedores

Romero Herrera sostuvo que la denuncia de hechos presentada por Acción Nacional ante la Fiscalía General de la República (FGR) debe permitir identificar a todos los posibles involucrados y determinar responsabilidades de funcionarios y particulares.

“No puede quedarse el Instituto Nacional Electoral solamente con una sustitución de su titular y ya, y darle vuelta a la hoja como si no hubiera pasado nada”, sostuvo el dirigente nacional al presentar la denuncia ante la FGR.

En redes sociales resurgieron los dichos por el expresidente López Obrador cuando defendió en 2023 la llegada de Taddei al máximo órgano electoral en México.

El presidente nacional del PAN cuestionó también el respaldo político que Taddei recibió del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023 y los vínculos de integrantes de su familia con gobiernos de Morena.

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La Auditoría Superior amplía su revisión a contratos desde el año 2000

En este contexto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió sus investigaciones a contratos realizados por el INE y los organismos públicos locales electorales entre 2000 y 2025, con el propósito de revisar las operaciones de empresas proveedoras de materiales y servicios electorales.

“Estamos muy preocupados de que, si se simularon contrataciones, pretendan simular elecciones. Tenemos que blindarlas”, advirtió Jorge Romero.

El propio INE presentó el 7 de noviembre una denuncia formal ante la FGR para que investigue conductas que pudieran constituir delito. El organismo sostuvo que la decisión responde a su obligación de garantizar la legalidad, sin importar cargos ni periodos de gestión.

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Auditoría Superior de la Federación sigue la red de corrupción entre trabajadores y proveedores del INE. (Foto: Cuartoscuro)

El titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, informó a la Cámara de Diputados que presentó seis denuncias penales contra funcionarios, exfuncionarios y empresas. Carvente precisó que de 2014 a 2025 cinco empresas vinculadas entre sí simularon competencia y obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales.

La crisis por corrupción coincide con un paro de trabajadores del INE programado para el 9 de noviembre en 750 módulos de 20 estados. El representante de los empleados, Edgar Fernández, denunció sueldos que no alcanzan el salario mínimo y jornadas de hasta 12 horas.

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