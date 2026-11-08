México lamenta accidente ferroviario en Egipto y expresa solidaridad con familias de las víctimas

Imágenes del lugar del choque entre dos trenes de pasajeros en el distrito de Al Ayat, en la provincia egipcia de Giza. En la zona se observan vagones volcados junto a terrenos agrícolas, personas congregadas alrededor de las estructuras dañadas, maquinaria pesada para labores de asistencia y un despliegue de ambulancias estacionadas en una carretera cercana para el traslado de heridos a centros hospitalarios.

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La Embajada de México en Egipto expresó este domingo 8 de noviembre sus condolencias al pueblo y al Gobierno egipcios por el accidente ferroviario ocurrido en Al-Ayyat, provincia de Giza. En un mensaje publicado en X (@EmbaMexEgipto), la representación diplomática manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y sus deseos de pronta recuperación para los heridos.

¿Qué se sabe del accidente en Giza?

Según los Ferrocarriles Nacionales de Egipto, el tren número 134, del servicio Tahya Misr en el trayecto Giza-Fayum, chocó contra la parte trasera del tren número 2010, que cubría la ruta El Cairo-Asuán. El impacto provocó el descarrilamiento y vuelco de cuatro vagones y bloqueó el tráfico ferroviario de la línea del Alto Egipto en ambas direcciones.

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El siniestro ocurrió en el distrito de Al-Ayyat, a unos 52 kilómetros de El Cairo. Otro medio lo ubica a unos 59 kilómetros al sur de la capital, entre las estaciones de Kafr Ammar y Al Raqqa.

Cifras de víctimas: los reportes difieren

El lugar donde dos trenes chocaron en Al-Ayyat, Giza, Egipto, el domingo 8 de noviembre de 2026, (Foto AP)

El balance aún no es uniforme en los medios consultados:

4 muertos y 88 heridos , según El Folio.

Al menos 7 muertos y 112 heridos , según Tgcom24.

Al menos 64 heridos , según Abriendo Brecha y ABC Color.

Hasta 150 heridos, según RT.

Estas variaciones suelen darse en las primeras horas de una emergencia, mientras continúa el recuento. Conviene esperar el parte oficial de las autoridades egipcias.

Respuesta de las autoridades egipcias

El presidente Abdel Fattah al Sisi ordenó una investigación urgente y el Gobierno habilitó autobuses para trasladar a los pasajeros afectados por la interrupción del servicio. Además, la Fiscalía egipcia abrió diligencias y envió investigadores al lugar. En redes, Al Sisi expresó sus condolencias a las familias y deseó una pronta recuperación a los heridos.

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Por su parte, el ministro de Salud, Jaled Abdel Ghaffar, ordenó mantener en alerta máxima los centros sanitarios de Giza y Beni Suef.

El ángulo mexicano

Una persona se encuentra en el lugar de una colisión mortal entre dos trenes de pasajeros cerca de la localidad de Al-Ayyat, en la provincia de Giza, al sur de El Cairo (Egipto). 8 noviembre 2026. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Hasta el momento, en las fuentes consultadas no se reporta que haya mexicanos entre las víctimas ni entre los heridos. El mensaje de la Embajada se limita a las condolencias y no menciona connacionales afectados. Este punto podría actualizarse si la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emite un comunicado.

El pronunciamiento llega en un contexto particular para México. A principios de noviembre, la SRE identificó a 12 mexicanos involucrados en el accidente ferroviario de Urda, Toledo (España). Según el reporte, uno de ellos seguía desaparecido. La Embajada en España activó el protocolo de protección consular y brindó apoyo económico a los familiares durante su estancia.

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México y Egipto también tienen antecedentes recientes de atención consular a turistas mexicanos. En 2013, un autobús con un grupo de mexicanos sufrió un accidente rumbo al monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí. En 2015, un grupo de turistas, entre ellos mexicanos, fue atacado en el desierto del suroeste egipcio.

Al-Ayyat, un punto con historial ferroviario

La localidad es conocida por tragedias ferroviarias anteriores. En 2002, un tren se incendió en Al-Ayyat y murieron al menos 380 personas, el peor desastre ferroviario en la historia de Egipto, aunque otros medios citan cifras cercanas a 360. En 2009 se registraron dos choques de trenes en la zona, con al menos 50 muertos.

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Medios internacionales señalan que el accidente vuelve a poner de manifiesto los problemas de seguridad del sistema ferroviario egipcio, que ha acumulado numerosos accidentes en los últimos años.

¿Qué sigue?

Las autoridades egipcias investigan las causas del choque.

Se espera una cifra oficial definitiva de fallecidos y heridos.

La línea del Alto Egipto permanece afectada mientras se retiran los vagones.

Los mexicanos que viajen o residan en Egipto pueden comunicarse con la Embajada de México en El Cairo y con la SRE para asistencia consular.