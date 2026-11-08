Bellakath regresa a estudiar Derecho en la UNAM: luce minifalda y tacones al anunciar que busca su título

La cantante Bellakath recorre las instalaciones exteriores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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Bellakath regresó a la Facultad de Derecho de la UNAM con minifalda y tacones para anunciar que buscaría obtener su título profesional, luego de haber concluido la Licenciatura en Derecho y de haber dejado pendiente el proceso de titulación por su paso a la televisión y la música.

La reguetonera mexicana publicó el recorrido en sus redes sociales este domingo 8 de noviembre de 2026, horas antes de que inicie su participación en La Mansión VIP 2, reality programado para iniciar a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

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Katherine Huerta, nombre real de la cantante, recordó sus años como estudiante mientras caminó por las instalaciones de la Facultad de Derecho. La intérprete afirmó que su paso por las aulas le dejó nostalgia, aunque explicó que encontró en la música una vocación que la llevó a apartarse del ejercicio profesional.

La artista también relacionó su experiencia universitaria con la competencia que enfrentaría en el programa de HotSpanish. Bellakath sostuvo que los cinco años que dedicó a la carrera le habían dado herramientas para enfrentar un mes de aislamiento, retos y convivencia con otros participantes.

Bellakath recordó sus recorridos por la Facultad de Derecho

Durante el video, Bellakath apareció cerca del emblema de la Facultad de Derecho y dijo que volver al lugar le había generado recuerdos de su etapa como alumna. “La verdad es que caminar otra vez por el águila de la Facultad de Derecho me trajo bastante nostalgia”, comentó.

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La cantante señaló que le gustaba estudiar Derecho y que en ese momento se imaginaba como abogada. “Me visualizaba siendo abogada, pero no sentía vibrar tanto mi corazón haciendo eso hasta que encontré la música”, dijo entre risas.

En otro momento del recorrido, Bellakath intentó abordar una unidad del PumaBus, aunque perdió el transporte. Una persona se acercó para pedirle una fotografía y la reguetonera respondió con humor: “Ya me dejó el PumaBus, ¿qué ibas a hacer al respecto?”.

Bellakath regresa a estudiar Derecho en la UNAM: luce minifalda y tacones al anunciar que busca su título (TikTok/ Bellakath)

La artista también comparó el entorno que conoció como estudiante con el que encontró durante su regreso. Bellakath dijo que antes observaba más bicicletas en los alrededores de la facultad y que ahora había más motocicletas estacionadas.

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“Antes no había tantas motos, pero ahora como la gente ya es pudiente, la gente ya no le gusta caminar ni hacer nada de ejercicio”, expresó. Después añadió que la comunidad universitaria se había modernizado.

La cantante relató que usaba tacones de 15 centímetros en su paso por las clases en la UNAM

Bellakath mostró parte del trayecto que realizaba desde los salones de Derecho y recordó que debía bajar escaleras y correr para llegar a sus actividades. La cantante sostuvo que mantenerse arreglada durante el recorrido no había sido sencillo.

“Tenías que bajar las escaleras y correr todo esto así, con todo y mochila. No era sencillo mantenerse viéndose como una diva y correr y neta no caer en un hoyo de las piedritas”, relató.

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La reguetonera afirmó que durante aquella época utilizaba tacones de 15 centímetros, una elección que ahora consideró más extrema que sus atuendos actuales. “Yo era más ridícula que hoy, porque yo me traía tacones de quince centímetros”, comentó.

A partir de ese recuerdo, Bellakath vinculó su formación académica con su entrada a La Mansión VIP 2. “Si sobreviví a la Facultad de Derecho, ¿tú crees que yo no iba a sobrevivir a ese reality un solo mes? Claro que sí”, declaró.

Katherine Huerta dijo que buscaría concluir su titulación

Katherine Huerta dijo que buscaría concluir su titulación REUTERS/Ronda Churchill

La cantante adelantó que contemplaba regresar a Ciudad Universitaria en los próximos meses para avanzar en los pendientes relacionados con su título. Bellakath afirmó que acudiría con una imagen distinta a la que mostró durante la grabación.

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“Quizás próximamente, en unos meses, me estuvieran viendo en la Facultad de Derecho, pero me iba a venir muy oculta porque iba a venir muy modo abogada, muy modo concentrada”, señaló.

Bellakath sostuvo que no quería dejar inconclusa una etapa que ocupó cinco años de su vida. “Vamos a conseguir ese título. No me gusta dejar nada inconcluso”, dijo.

La intérprete explicó que quería colocar el documento junto a los reconocimientos que había obtenido en su carrera musical. “Quiero que cuando yo me levantara, cuando fuera a mi estudio de música, junto a mis discos de platino, de oro, de no sé qué, pudiera ver mi título también”, expresó.

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También habló de la fotografía que esperaba tomarse cuando concluyera el trámite. Bellakath dijo que elegiría “el mejor outfit” y los mejores tacones para posar con el documento de la UNAM.

La Mansión VIP 2 reunió a 16 participantes durante 30 días

La participación de Bellakath en el reality se había anunciado como parte de la segunda temporada de La Mansión VIP 2, producción organizada por el influencer HotSpanish. El programa se habría transmitido de manera gratuita y continua en el canal de YouTube HotSpanish Vlogs.

El formato había contemplado 30 días de aislamiento, pruebas y convivencia dentro de una casa. El ganador habría recibido un premio de 2,000,000 de pesos.

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La audiencia habría intervenido en las nominaciones y salvaciones mediante mensajes enviados por Super Chat. Entre los participantes anunciados se encontraban Karely Ruiz, Paolita Suárez, Itatí López, Tony Aguirre, João Ferreira, Edwin Mendoza, Doña Alegría, Cintia Cossio y Rod Contreras.

Bellakath cerró su mensaje con una defensa de las decisiones personales y profesionales de las mujeres. “Puedes salir con los chicos que tú quieras salir, puedes hacer pole dance, puedes hacer el hobby que tú quieras, hasta hacer la música más vulgar de todo México. Pero recuerda, porque nosotras somos abogadas y estudiadas”, afirmó.