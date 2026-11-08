Sheinbaum rechaza que su Gobierno “desfalque” al Infonavit y al Fovissste

Claudia Sheinbaum habla frente a los micrófonos durante un acto oficial de entrega de viviendas y constancias de liquidación en Chiapas. (Cepropie (imagen intervenida con Gemini IA para mejorar calidad))

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que su administración haya provocado un desfalco en el Infonavit y el Fovissste, durante una gira por Chiapas en la que encabezó la entrega de 56 departamentos y 311 constancias de liquidación de créditos de Viviendas del Bienestar. “Solucionar créditos impagables no significa desfalcar al instituto, como dicen sus críticos”, sostuvo la mandataria.

El evento se realizó en el conjunto habitacional Los Poetas, en Tuxtla Gutiérrez, como parte del programa Vivienda para el Bienestar. La secretaria de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, detalló que las constancias del Fovissste permitirán a los trabajadores dar por concluidas deudas que arrastraron durante años.

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Por su parte, Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, defendió la postura presidencial con datos del organismo. Explicó que cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, el fondo tenía 140,000 millones de pesos, cifra que calificó como cercana a la quiebra institucional.

Al concluir ese sexenio, el fondo pasó a 780,000 millones de pesos, casi cinco veces más. Romero Oropeza atribuyó el crecimiento al incremento del salario mínimo, que pasó de 80 a 248 pesos, y a los aumentos de 12% y 13% registrados en los últimos dos años. Con ello, el Fondo de Vivienda alcanzó un billón 50,000 millones de pesos.

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La oposición cuestiona el aumento de la cartera vencida

Las acusaciones de desfalco surgen en paralelo a cifras oficiales que muestran que la cartera vencida del Infonavit se triplicó entre 2018 y la fecha actual. Críticos del programa sostienen que la condonación masiva de deudas compromete la solvencia de largo plazo del organismo.

Sheinbaum ha respondido en distintas giras —Puebla, Durango y Michoacán entre ellas— con el mismo argumento: que el fondo “tiene más recursos que antes” y que los créditos ahora se otorgan a tasa fija, sin actualización por inflación ni salario mínimo, lo que evita la espiral de deuda que afectó a derechohabientes en administraciones anteriores.

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Claudia Sheinbaum Pardo interviene en el acto de presentación del Programa de Vivienda para el Bienestar del Gobierno de México, con edificios de vivienda naranja al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué nos critican mucho? Claro, los que antes robaban ahora nos critican y dicen: ‘no, es que están desfalcando al Infonavit y al Fovissste’. ¿Cómo que desfalcando? Al contrario, están haciendo que la gente no tenga la costumbre de pagar. El mexicano o la mexicana siempre paga sus deudas, y si no, buscan la manera de ayudarse. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es justicia, porque ya habían pagado lo que tenían que pagar. Así que ahora por eso reestructuramos más de cinco millones de créditos", afirmó.