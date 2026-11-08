México

Trabajadores del INE van a paro el 9 de noviembre en 20 estados: Instituto reconoce inconformidades de su personal

El personal exige salarios justos y estabilidad laboral para 5 mil trabajadores

Los módulos de atención del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron afluencia para tramitar la credencial electoral, pues a partir de este lunes y hasta el 10 de febrero
Nueva crisis en el INE: trabajadores de los módulos se irán a paro nacional el próximo lunes. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)
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La crisis en el Instituto Nacional Electoral (INE) no solo se refleja en los funcionarios que han tenido que presentar su renuncia por el caso de corrupción que ha marcado a la institución, tal es el caso de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, y sus cercanos.

Ahora, las demandas de las y los trabajadores del organismo electoral han motivado un paro nacional para el próximo 9 de noviembre, el cual podría llevarse a cabo en 750 módulos repartidos en 20 estados.

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Las demandas de los trabajadores llevan al cierre de módulos

Desde la semana pasada, los trabajadores del INE han hecho visibles sus demandas a través de distintas publicaciones en redes sociales, donde precisan que buscan:

  • Un salario justo
  • Jornada digna
  • Equipos e insumos
  • Estabilidad laboral
  • Respeto y transparencia

Edgar Fernández, representante de los trabajadores, ha advertido que los trabajadores se irán a paro debido a los sueldos “raquíticos” que reciben, los cuales no llegan ni al salario mínimo.

En entrevista con Azucena Uresti, comentó que los horarios labores de cada uno llegan a ser hasta de 12 horas, sumado a la falta de prestaciones de ley:

“Tenemos horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche... Aunado a muchas violaciones que tenemos en el INE, como son la falta de vacaciones dignas, nos las dan cuando ellos quieren, no tenemos tiempo de comida, nos dan 12 minutos para comer en nuestra jornada laboral, ¡12 minutos 12 minutos para comer!”.

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Están convocando a un paro nacional de módulos del INE para el 9 de noviembre. Crédito: Especial
Están convocando a un paro nacional de módulos del INE para el 9 de noviembre. Crédito: Especial

También destacó que muchas veces son ellos quienes realizan la limpieza de los módulos, además de no contar con los insumos suficientes para realizar el trabajo designado.

¿Qué estados se podrían unir al paro nacional?

Durante la entrevista, la consejera presidenta interina, Blanca Cruz, se incorporó para buscar mediar con el representante de los trabajadores del organismo electoral, con quien dijo, se reuniría más tarde para buscar una ruta que llevara a la solución del conflicto.

Sin embargo, El Sol de México detalló que el encuentro no se llevó a cabo, por lo que el lunes 9 de noviembre trabajadores de 750 módulos se irán a paro, los cuales se encuentran en los siguientes estados:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Campeche
  • Coahuila
  • Colima
  • Chiapas
  • Ciudad de México
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Jalisco
  • Estado de México
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nuevo León
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Tlaxcala
  • Veracruz

La protesta incluirá la negación del servicio para cualquier trámite que incluya la credencial para votar. Entre las vías que plantean cerrar en Ciudad de México, contemplan Periférico.

INE responde a trabajadores: “Hay disposición al diálogo”

El INE informó la tarde de este 7 de noviembre que revisa sus distintas áreas para detectar necesidades, resolver pendientes y reforzar su operación. Como parte de ese proceso, el Instituto retomó el diálogo con su personal para conocer sus demandas y buscar alternativas de solución.

El organismo reconoció las inconformidades planteadas por trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana sobre salarios, condiciones laborales y operación. Señaló que su labor resulta necesaria para atender a millones de personas y garantizar trámites vinculados con los derechos político-electorales.

INE destaca apertura al diálogo. (Foto: Cuartoscuro)
INE destaca apertura al diálogo. (Foto: Cuartoscuro)

El INE sostuvo que analiza opciones para mejorar las condiciones laborales del personal, aunque precisa que las medidas dependerán de sus posibilidades institucionales y presupuestales. Añadió que comunicará los acuerdos y su aplicación cuando estén definidos.

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