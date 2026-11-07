México

Capturan a uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Francisco Pérez Román, comisario ejidal de Chimalpa

La FGJEM detuvo a Simón “N” por su probable participación en el homicidio ocurrido el 19 de agosto de 2026 en Naucalpan

Simón "N" fue detenido por su probable responsabilidad en el homicidio de Francisco Pérez Román. Crédito: FGJEM
Simón "N" fue detenido por su probable responsabilidad en el homicidio de Francisco Pérez Román. Crédito: FGJEM
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Simón “N”, identificado como uno de los probables autores intelectuales del homicidio de Francisco Pérez Román, víctima que se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Chimalpa, en el municipio de Naucalpan.

La captura se concretó luego de que un juez otorgara la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio, tras meses de investigación sobre el crimen ocurrido el 19 de agosto.

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Las primeras versiones periodísticas sobre el crimen señalaron que Pérez Román había recibido amenazas de muerte por oponerse a tiraderos clandestinos de cascajo en bosques y barrancas de la zona.

Sin embargo, la FGJEM, sin pronunciarse sobre esa hipótesis, indicó que el homicidio fue consecuencia de un desacuerdo entre la víctima y el detenido por un presunto pago de un millón de pesos a cambio de un terreno que nunca se entregó.

Tras la captura, la FGJEM ingresó al detenido al Centro Penitenciario de Tlalnepantla, también conocido como el penal de Barrientos, mientras continúa la búsqueda del segundo señalado como autor intelectual y de los dos hombres que dispararon contra la víctima.

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Autoridades habilitaron el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el teléfono 800 7028770 para que cualquier persona que identifique a Simón “N” como posible implicado en otro delito pueda presentar una denuncia.

Un ataque de 30 segundos sobre la carretera Toluca-Naucalpan terminó con la vida del comisario ejidal

Pérez Román murió la mañana del 19 de agosto cuando viajaba a bordo de su automóvil, con placas NB719C, y se detuvo cerca de una taquería y un paradero de transporte sobre la autopista México-Toluca, zona de tránsito constante por la presencia de comercios. Cámaras de seguridad registraron el momento en que una motocicleta con dos hombres a bordo se estacionó detrás de su vehículo.

Ataque armado contra Francisco Pérez Román.

Uno de los sujetos bajó de la unidad, caminó hasta la ventanilla del conductor y disparó varias veces contra Pérez Román. Ambos agresores escaparon aprovechando el flujo vehicular, en una secuencia que, de acuerdo con la descripción de las grabaciones, no superó los 30 segundos. Vecinos que presenciaron la agresión solicitaron ayuda de servicios de emergencia, pero los paramédicos solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima por las heridas de arma de fuego.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan, la Policía Estatal y la Guardia Nacional, que acordonaron el perímetro para permitir las diligencias periciales.

El gobierno municipal se pronunció tras el homicidio con un mensaje de condolencias para los familiares del comisario ejidal y ofreció respaldo a las autoridades ministeriales encargadas del caso.

Los primeros reportes vincularon el crimen con la defensa de los bosques ejidales

Antes de su muerte, Pérez Román se había convertido en una figura de oposición a los depósitos irregulares de cascajo y escombro de construcción en terrenos ejidales, particularmente en zonas boscosas como El Castillo y un predio cercano a una subestación de la CFE. Esa postura, de acuerdo con relatos de vecinos y familiares recabados en agosto, le generó enemistades dentro de la comunidad.

Según esos testimonios, la noche previa al ataque el comisario ejidal recibió una llamada telefónica en la que le exigieron autorizar la operación de varios tiros clandestinos, solicitud que rechazó. Ese antecedente llevó a que, en un primer momento, se considerara como hipótesis una represalia vinculada a su labor de defensa territorial y ambiental.

Esa versión circuló durante las semanas posteriores al crimen sin que se reportaran detenciones, mientras el Ministerio Público reunía evidencia tanto de campo como de gabinete para esclarecer la identidad de los responsables y el móvil del homicidio.

La investigación de la FGJEM giró hacia un desacuerdo por la venta de un terreno

La investigación de la FGJEM apuntó hacia un conflicto personal entre Pérez Román y Simón “N” originado por la negociación de un terreno.

Según las indagatorias, existía un acuerdo de pago por un millón de pesos a cambio de la propiedad, operación que finalmente no se concretó y que habría detonado la decisión de asesinarlo.

Con base en ese hallazgo, el Ministerio Público señaló a Simón “N” y a otro sujeto, aún no detenido, como los responsables de coordinar el ataque ejecutado por los dos hombres que llegaron en motocicleta. Esa coordinación fue la base para solicitar ante un juez la orden de aprehensión que permitió la captura revelada este 7 de noviembre de 2026.

El delito de homicidio contempla en el Estado de México una pena de hasta 70 años de prisión. Esa sanción sería la máxima posible en caso de que un juez determine la responsabilidad penal de Simón “N” en los hechos ocurridos el 19 de agosto, una vez concluido el proceso judicial en su contra.

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