Quiénes descansan el próximo 16 de noviembre

El artículo 75 de la LFT establece que quien trabaje un día de descanso obligatorio recibe su salario ordinario más un pago doble por el servicio prestado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Trabajadores del sector público y privado, estudiantes de todos los niveles educativos y usuarios de servicios bancarios tendrán descanso obligatorio el próximo lunes 16 de noviembre, pero una parte de la fuerza laboral del país no podrá quedarse en casa.

Los sectores de salud, transporte, seguridad, comercio y medios de comunicación operan sin pausa, y quienes acudan a trabajar ese día tienen derecho a cobrar el triple de su salario.

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Quiénes tienen derecho a descansar ese día

El descanso aplica de forma general para todos los trabajadores subordinados del territorio nacional, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto incluye a empleados de oficinas gubernamentales en todos los órdenes de gobierno, servidores públicos federales, estatales y municipales, así como a trabajadores del sector privado regidos por la LFT.

Las instituciones bancarias suspenderán sus servicios presenciales durante esa jornada, por lo que los trámites que requieran ventanilla deberán realizarse antes del viernes 13 o a partir del martes 17.

El patrón y los empleados deben acordar de forma mutua quiénes trabajarán el día festivo; el empleador no puede imponerlo unilateralmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudiantes de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— de escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema de la Secretaría de Educación Pública tampoco tendrán clases ese lunes.

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El descanso también alcanza al nivel superior. La UNAM marca el 16 de noviembre como día inhábil en su Calendario Escolar 2026-2027, vigente tanto para bachillerato como para licenciatura.

No todos descansan: quiénes sí deben trabajar el 16 de noviembre

El feriado no implica que todos los establecimientos cierren sus puertas. Algunos sectores mantienen operaciones durante los días de descanso obligatorio, entre ellos los servicios de salud, transporte, seguridad pública, comercio al por menor y medios de comunicación, entre otros.

Para quienes laboren ese día, la LFT establece una compensación económica especial. El artículo 75 de la ley señala que el trabajador tiene derecho a recibir su salario ordinario correspondiente a ese día más un pago doble por el servicio prestado. Por eso se le conoce comunmente como ‘’pago trible’’, que es un pago normal más el doble.

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Servicios de salud deben seguir en operación. (IMSS)

Como ejemplo: una persona con un salario diario de 500 pesos que trabaje el lunes 16 de noviembre debe recibir 1,500 pesos por ese día, considerando su sueldo habitual más la remuneración adicional prevista por ley.

Cómo reclamar si no se respeta el pago

En caso de que el empleador no cubra la compensación correspondiente, el trabajador tiene hasta un año para presentar una reclamación ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), organismo que brinda asesoría legal gratuita a las personas trabajadoras.

Los servicios de la Profedet son gratuitos. (YouTube/Profedet)

La Profedet precisa que el acuerdo sobre quiénes trabajarán en un día festivo debe darse de forma mutua entre el patrón y los empleados, y no puede imponerse de manera unilateral sin el reconocimiento del pago adicional que marca la ley.

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El 16 de noviembre es el penúltimo descanso obligatorio del año

Tras este feriado, solo quedará un día más de descanso obligatorio en el calendario oficial de 2026 antes de que termine el año: el viernes 25 de diciembre, correspondiente a la Navidad. Esa fecha también generará un fin de semana largo, que se extenderá del viernes 25 al domingo 27 de diciembre.

El 16 de noviembre y el 25 de diciembre son los únicos días del último trimestre de 2026 en los que el descanso está garantizado por ley para todos los trabajadores formales. (Audiovisuales Infobae México IA)

Ambas fechas son las únicas que restan en el listado oficial establecido por el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para el cierre del año.

El puente abarca tres días consecutivos para quienes no trabajan fines de semana

Quienes habitualmente descansan sábado y domingo tendrán un fin de semana largo que arranca desde el viernes 13 de noviembre y se extiende hasta el lunes 16. Las actividades laborales y las clases se reanudan el martes 17.

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Aunque la fecha histórica del movimiento armado es el 20 de noviembre, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el descanso laboral debe otorgarse el tercer lunes de noviembre. En 2026, ese tercer lunes cae el día 16.

El trabajador tiene hasta un año para presentar una reclamación ante la Profedet si su empleador no cubre la compensación correspondiente por trabajar el 16 de noviembre. (CUARTOSCURO)

Este esquema de puente fue diseñado para fomentar el descanso continuo y el turismo interno en el país. No es un beneficio adicional, sino parte del calendario oficial que rige desde que la LFT adoptó el sistema de traslado de feriados al lunes más cercano.