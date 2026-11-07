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Asesinan a Enrique Quiñónez, histórico lanzador de Tomateros, en Mazatlán, Sinaloa

La pelota invernal mexicana despide con dolor a uno de los brazos más emblemáticos de los Tomateros de Culiacán tras un ataque armado

El pelotero era muy querido dentro de la comunidad beisbolera de nuestro país.
El pelotero era muy querido dentro de la comunidad beisbolera de nuestro país. (Redes sociales)
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El béisbol profesional en México se encuentra de luto tras confirmarse el asesinato de Enrique Quiñónez, histórico lanzador y figura de la pelota invernal con los Tomateros de Culiacán.

El crimen ocurrió en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, desatando una profunda consternación entre aficionados, cronistas, directivos y excompañeros de gremio, quienes lamentaron el violento suceso que cobró la vida de uno de los brazos más recordados de la época dorada del club guinda.

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De acuerdo con los primeros reportes policiales, la agresión armada tuvo lugar en las inmediaciones de una zona urbana del puerto mazatleco, donde sujetos armados interceptaron al exdeportista para dispararle a corta distancia. Tras recibir múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, la víctima quedó tendida sobre el pavimento sin signos vitales, lo que fue corroborado momentos después por paramédicos que acudieron al llamado de auxilio de los vecinos del sector.

El mundo del beisbol se encuentra de luto. (@alirobles)
El mundo del beisbol se encuentra de luto. (@alirobles)

¿Qué sucedió?

Tras el reporte de las detonaciones, elementos de la Policía Municipal de Mazatlán, en coordinación con agentes de la Policía Estatal Preventiva y corporaciones de seguridad federal, se presentaron en el perímetro para acordonar el área del crimen con cinta amarilla y preservar los indicios balísticos. La zona permaneció resguardada durante varias horas mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaban la recolección de casquillos percutidos y el levantamiento de evidencias biológicas y materiales.

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Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) procedió al levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones y practicarle la necropsia de ley correspondiente. Paralelamente, agentes de la Policía de Investigación abrieron la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio doloso, con el objetivo de establecer el móvil del ataque, determinar la ruta de escape de los agresores y dar con los responsables intelectuales y materiales de la agresión.

Hasta el momento, las autoridades de procuración de justicia no han informado sobre detenciones vinculadas directamente con el hecho, manteniéndose abiertas distintas líneas de investigación en medio de un clima de extrema preocupación social por la recurrencia de hechos violentos en la entidad.

Las autoridades ya trabajan para dar con los responsables.
Las autoridades ya trabajan para dar con los responsables. (Redes Sociales)

¿Quién era Enrique Quiñonez?

Enrique Quiñonez forjó un nombre imborrable dentro de la historia del béisbol mexicano, particularmente en los diamantes de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP). Durante su paso por la novena de la capital sinaloense, los Tomateros de Culiacán, Quiñónez se caracterizó por su temple sobre la loma de las responsabilidades, su comando de lanzamientos rompientes y una gran efectividad que lo llevó a protagonizar duelos memorables ante las ofensivas más temidas del circuito invernal.

Su trayectoria con la franela guinda quedó marcada por actuaciones dominantes tanto en rol regular como en postemporada, ganándose el cariño y el respeto de la exigente fanaticada culichi en el antiguo Estadio Ángel Flores. Más allá de su labor como abridor y relevista en momentos de alta tensión, Quiñónez fue ampliamente reconocido por su entrega al juego, su caballerosidad deportiva y la mentoría que brindaba a jóvenes prospectos locales que buscaban abrirse paso en el profesionalismo.

Aficionados veteranos rememoran a Quiñónez como un competidor incansable que supo vestir con orgullo el uniforme guinda, enfrentando a rivales de la talla de Naranjeros de Hermosillo, Venados de Mazatlán y Cañeros de Los Mochis en las series más apasionantes de la pelota de la costa.

El exjugador perteneció a uno de los equipos con más tradición en el beisbol de nuestro país.
El exjugador perteneció a uno de los equipos con más tradición en el beisbol de nuestro país. (BeisShop Tomateros)

Conmoción en la comunidad del béisbol nacional

La noticia de su fallecimiento provocó una inmediata ola de solidaridad y pesar en las redes sociales y círculos deportivos del país. La directiva de los Tomateros de Culiacán, al igual que representativos de otros clubes de la Liga Mexicana del Pacífico y de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), expresaron sus condolencias a familiares y allegados, destacando la huella que dejó en la institución y en la historia de la pelota nacional.

Peloteros contemporáneos y cronistas deportivos evocaron anécdotas de vestidor, resaltando no solo la calidad que exhibía en cada lanzamiento, sino su calidad humana fuera del diamante. Clubes locales y ligas infantiles de Sinaloa también se sumaron a los mensajes luctuosos, recordando la cercanía que siempre mantuvo con las bases formativas del deporte.

La partida de Enrique Quiñónez deja un hueco irreparable en la memoria deportiva sinaloense, apagando la vida de un referente cuya pasión en el montículo inspiró a varias generaciones de peloteros en el noroeste mexicano.

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