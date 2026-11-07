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Organizaciones de Estados Unidos acusan a México de evadir un fallo del T-MEC sobre la importación de maíz

La batalla por las restricciones en la importación de maíz genéticamente modificado genera un nuevo desencuentro en la relación bilateral

Estados Unidos y México libran un nuevo frente por la importación del maíz genéticamente modificado. Crédito: Fundación Antama
Estados Unidos y México libran un nuevo frente por la importación del maíz genéticamente modificado. Crédito: Fundación Antama
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Desde Estados Unidos, cuatro organizaciones privadas que representan a la cadena de valor de granos y semillas de aquel país acusaron –por separado– a México respecto a las normas de para la importación de maíz genéticamente modificado.

De acuerdo con las organizaciones en cuestión, nuestro país está utilizando regulaciones ambiguas para evadir el fallo del panel del T-MEC que lo obligó, en diciembre de 2024, a no restringir la importación del tipo de maíz antes descrito.

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Organizaciones de Estados Unidos acusan a México por importación de maíz

Las organizaciones que han expresado su queja por lo que supuestamente están haciendo las autoridades mexicanas son:

  • Consejo de Granos de EU (USGBC)
  • Asociación Nacional de Productores de Maíz (NCGA)
  • Asociación de Exportadores de Granos de América del Norte (NAEGA)
  • Asociación Americana del Comercio de Semillas (ASTA)

Las cuatro asociaciones han argumentado que México busca esquivar el fallo con trabas administrativas, leyes vigentes, así como proyectos legislativos.

Autoridades de Estados Unidos reciben denuncias

Cabe señalar que las denuncias ya fueron recibidas por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) como parte de un proceso de consulta pública a fin de elaborar su informe sobre Barreras al Comercio Exterior 2027.

Guatemala registró una cosecha favorable de maíz comercial en Petén y la Franja Transversal del Norte pese al clima adverso.
Guatemala registró una cosecha favorable de maíz comercial en Petén y la Franja Transversal del Norte pese al clima adverso. (Gobierno de Guatemala)

Las preocupaciones de los denunciantes son la reforma del 2025 que prohibió cultivar maíz transgénico y estableció que todo “otro uso” de éste debe evaluarse “para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural”, sin delimitar en qué consiste la evaluación y a quién le corresponde hacerla.

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Veto constitucional mexicano burla el fallo del T-MEC

Según estos comentarios, la prohibición constitucional a la siembra elude en la práctica la resolución del panel del T-MEC. Esas omisiones, además, dejan abierta la posibilidad de que dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), o leyes secundarias, restrinjan con el argumento de riesgos de bioseguridad el maíz importado que se destina a granjas o industrias.

Lo anterior, va de la mano con lo ocurrido en septiembre pasado, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir una Ley General del Equilibrio Ecológico.

Nuevas atribuciones a la Semarnat ponen en jaque a México ante Estados Unidos

Sin embargo, el punto cuestionado por las organizaciones de la Unión Americana se encuentra en el artículo 166 de la ley antes mencionada, ya que le da facultad a la dependencia a cargo de Alicia Bárcena de evaluar los usos del maíz genéticamente modificado que no sean la siembra, que ya está prohibida.

Pero el inconveniente no para ahí, ya que la USGBC y la NCGA lograron identificar un segundo frente en el que el gobierno de México intenta revivir restricciones a la biotecnología anuladas por el panel, como que el proyecto de norma NOM-187, redactado en el 2021 a fin de prohibir el uso de maíz transgénico en tortillas y sus derivados, nunca fue desechado de manera formal.

El Consejo Nacional Agropecuario advirtió sobre la dependencia de México del maíz importado. Crédito: Reuters
El Consejo Nacional Agropecuario advirtió sobre la dependencia de México del maíz importado. Crédito: Reuters

Pese a pleitos, México encabeza la importación de maíz

Aún con los inconvenientes sobre el fallo del T-MEC de 2024, México se convertirá en el mayor importador de maíz del mundo durante el ciclo agrícola 2026-27, con un volumen estimado de 27.7 millones de toneladas.

La cifra representa un incremento de 700 mil toneladas frente al ciclo anterior, que cerró en 27 millones de toneladas, de acuerdo con reportes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Nuestro país será líder en este rubro hasta 2035

Además, el informe Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2026-2035, publicado en julio pasado, reveló que México mantendrá el primer lugar en importación mundial de maíz hasta el 2035, con una participación del 10 por ciento en el comercio internacional del grano.

De acuerdo con el informe, le siguen la Unión Europea, con 27.9 por ciento; Vietnam, con 8 por ciento; Japón, con 7 por ciento, y China, con 3 por ciento, país que muestra una tendencia a reducir su dependencia del exterior en este producto.

Complejo el tema, ya que cuatro organizaciones de Estados Unidos acusan a México de evadir un fallo del T-MEC sobre la importación de maíz genéticamente modificado.

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