Previo a enfrentar al América, Coco Carrasquilla confiesa fracturas en Pumas tras la salida de Efraín Juárez

El cambio de director técnico modificó sintonías y responsabilidades durante el Apertura 2026, un proceso que el panameño vincula con el arranque irregular de los auriazules. (Especial)

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El Clásico Capitalino está a la vuelta de la esquina y encuentra a Pumas en una semana que puede definir su futuro en el Apertura 2026.

La pelea por la Liguilla sigue abierta, pero el margen se redujo después de un torneo con resultados irregulares y una localía que dejó más dudas que certezas.

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Carrasquilla afirma que Pumas encontró un estilo de juego bajo el mando de Esteban Solari. (Instagram/ @pumasmx)

En medio de esa presión, Adalberto Carrasquilla explicó parte de lo que ocurrió dentro del equipo tras la salida de Efraín Juárez y el arribo de Esteban Solari.

La salida de Juárez y el arribo de Solari obligaron a Pumas a empezar de nuevo

El inicio del ciclo de Esteban Solari coincidió con un equipo que necesitaba adaptarse en plena competencia. Pumas no sólo cambió de entrenador: también modificó movimientos, responsabilidades y una forma de interpretar los partidos que varios jugadores ya habían incorporado con Efraín Juárez.

Carrasquilla describió ese proceso como una fractura futbolística y una de las razones que explican el arranque complicado de los auriazules: “El cambio que hubo al inicio de temporada fue clave”.

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El panameño señaló que la plantilla tuvo que asimilar otra propuesta mientras buscaba resultados, una combinación que dejó poco espacio para la paciencia.

El panameño atribuye parte del arranque irregular de Pumas al cambio de Efraín Juárez por Esteban Solari. REUTERS/Eloisa Sanchez

La relación entre “Coco” y Efraín añade otra dimensión a su análisis. El mediocampista había destacado la cercanía y confianza que recibió de su entonces entrenador, a quien consideró una figura “clave” para su adaptación.

Así, el panameño no habló de un quiebre personal en el vestidor, aunque sí reconoció que el Club Universidad Nacional debió reconstruir su funcionamiento después de venir trabajando una idea de juego ya conocida.

La salida de Juárez abrió un nuevo periodo de ajuste para el jugador y para el resto del plantel. Adalberto evitó cuestionar a Solari, aunque admitió que los cambios requieren tiempo y que Pumas no logró resolverlos con rapidez.

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La Fecha FIFA ayudó a ordenar lo que los universitarios no resolvían en la cancha

La Fecha FIFA ofreció al cuerpo técnico un espacio para revisar errores que se repitieron durante el torneo. Pumas llegó a ese tramo con problemas defensivos, expulsiones, penales y una producción insuficiente en el Estadio Olímpico Universitario.

La estadística como local refleja la dificultad del equipo para sostenerse ante su gente. Los felinos sólo han conseguido una victoria en siete partidos en Ciudad Universitaria, un registro que convierte el duelo contra América en una oportunidad para corregir una deuda que pesa en la recta final.

La Fecha FIFA permitió a los universitarios revisar errores defensivos, expulsiones, penales y su baja producción en Ciudad Universitaria. (Cortesía club Universidad Nacional/ Pumas)

El “Coco” consideró que las semanas sin actividad oficial permitieron trabajar con mayor profundidad. El panameño sostuvo que el grupo aprovechó ese lapso para acercarse a una identidad bajo el mando del “Tano”.

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El volante afirmó que “ahora el equipo ha encontrado su estilo de juego”, luego de un inicio que no respondió a las expectativas del club ni a las exigencias de su afición.

Esa mejoría todavía deberá reflejarse en el campo. Carrasquilla admitió que Pumas pagó caro sus fallas, pero el duelo ante las Águilas mostrará si esa nueva versión puede sostenerse cuando la presión de la Liguilla ya no admite más tropiezos.

La Liguilla pone a Pumas ante un Clásico Capitalino sin margen de error

El Clásico Capitalino llega con escenarios distintos para ambos equipos. América encabeza la tabla con 29 puntos, mientras Pumas ocupa el décimo lugar con 20 unidades después de 15 fechas.

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Para los auriazules, ganar no sólo representa imponerse al máximo rival: también significa mantenerse en la carrera por la clasificación.

Carrasquilla aceptó que la presión recae sobre los universitarios, ya que deberán asumir la obligación de imponerse en casa, antes de enfrentar a Rayados en la última jornada de la fase regular.

El panameño expuso esa urgencia al afirmar: “estamos más necesitados que ellos y tenemos que salir con mucha más hambre”.

Adalberto también reconoció el peso de la ausencia de Brian Rodríguez en el ataque azulcrema, aunque descartó que Pumas concentre su atención en esa baja.

Pumas recibe al América antes de visitar a Rayados en la última jornada de la fase regular. REUTERS/Eloisa Sanchez

Para los felinos, el resultado ante las Águilas puede marcar la diferencia entre llegar con vida a la última fecha o depender de un escenario cada vez más complejo.

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La advertencia final del panameño resume el tono con el que el Club Universidad Nacional afrontará el compromiso: “El sábado no tenemos margen de error”.

Tras meses de adaptación y resultados irregulares, el equipo de Solari tendrá ante América una prueba para medir cuánto logró reparar desde la salida de Efraín Juárez.