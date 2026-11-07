México

Fiscalía de Tamaulipas investiga a tres policías por muerte de una niña durante el operativo contra “El Titán”

El secretario de Seguridad del estado, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó a medios la existencia de las investigaciones y negó que hubiera fallado el despliegue

Camioneta donde viajaba la menor asesinada. Crédito: Facebook - Vecinos Tamaulipas
Camioneta donde viajaba la menor asesinada. Crédito: Facebook - Vecinos Tamaulipas
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas investiga a tres policías por la muerte de una niña de siete años ocurrida durante el operativo para pacificar Matamoros tras la detención de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, segundo al mando de Los Ciclones, facción del Cártel del Golfo.

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó en entrevista con medios de comunicación la existencia de las pesquisas y detalló que los tres elementos no se encontraban detenidos.

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Los hechos ocurrieron el 29 de octubre en Matamoros, cuando la captura de Cárdenas Rodríguez provocó una jornada de bloqueos e incendios que dejó un saldo de seis muertos ajenos a los enfrentamientos. Entre ellos se encontraba la niña de siete años Aranza Aidelany, conocida por su familia como “La China”, quien murió por un disparo en la cabeza que provino desde un helicóptero mientras viajaba con sus padres y hermanos en una camioneta negra.

El secretario de seguridad negó que el operativo fallara

En su encuentro con medios de comunicación, Pancardo Escudero sostuvo que no hubo fallo en el operativo y enmarcó la muerte de la niña como parte del “contexto de violencia que genera la delincuencia organizada”.

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Ante el señalamiento directo de un reportero sobre la muerte de la menor, el funcionario respondió que se trató de un “lamentable incidente” cuya determinación correspondería esclarecer a la Fiscalía.

Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas. (Imagen ilustrativa). Crédito: Redes Sociales
Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas. (Imagen ilustrativa). Crédito: Redes Sociales

Cuestionado sobre si los tres elementos estaban suspendidos, el secretario respondió: “La detención la lleva la Fiscalía”, y agregó que los policías continuaban “en sus funciones”.

También fue cuestionado sobre la capacitación de los elementos involucrados. Afirmó que los agentes lo estaban y que la corporación continuaría reforzando esa preparación, sin ofrecer detalles adicionales sobre el protocolo seguido durante la persecución aérea.

Un reportero preguntó al secretario si los hechos obedecieron a una confusión, a lo que Pancardo Escudero respondió que correspondería a la Fiscalía determinarlo y que él no tenía nada más que agregar al respecto.

El operativo contra “El Titán” desató incendios y narcobloqueos

El despliegue para capturar a Cárdenas Rodríguez se realizó en la colonia San Francisco de Matamoros con la participación del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Tras la detención, el detenido fue trasladado al Aeropuerto Internacional General Servando Canales para ser enviado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Ciudad de México.

El RND confirmó que la captura se concretó a las 11 horas de este 29 de octubre. Crédito: Especial
El RND confirmó que la captura se concretó a las 11 horas de este 29 de octubre. Crédito: Especial

La captura generó una reacción violenta de presuntos integrantes de Los Ciclones, quienes incendiaron camiones de carga y unidades de transporte público y colocaron ponchallantas en distintos puntos de la región.

Las autoridades cerraron de forma temporal los puentes internacionales que conectan Matamoros con Texas, y el Consulado de Estados Unidos pidió a su personal permanecer resguardado ante la violencia registrada en la ciudad. La Secretaría de Educación de Tamaulipas también tomó medidas y suspendió las clases del turno vespertino en todos los niveles educativos de la ciudad, tanto públicos como privados.

Camión incendiado por presuntos sicarios del Cártel del Golfo. Crédito: Redes Sociales
Camión incendiado por presuntos sicarios del Cártel del Golfo. Crédito: Redes Sociales

Entre las víctimas de los bloqueos, cuatro integrantes de una familia murieron cuando su automóvil chocó contra un autobús incendiado que obstruía la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del ejido Soliseño. Un menor que viajaba con ellos sobrevivió al accidente y fue hospitalizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Otra víctima, identificada como Filiberto y originario de Texas, murió al impactar su camioneta contra un vehículo calcinado que bloqueaba el acceso al puente internacional Los Indios.

Los peritajes de la Fiscalía vincularon el arma con los agentes del helicóptero

El fiscal general de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó previamente que la bala que mató a la niña en Matamoros correspondió al armamento reglamentario de los agentes que viajaban en el helicóptero de la Guardia Estatal.

Los laboratorios de balística determinaron que la trayectoria del proyectil fue de arriba hacia abajo, lo que descartó que el disparo proviniera de los presuntos delincuentes contra quienes se dirigía el operativo.

En la aeronave viajaban cuatro integrantes activos de la Guardia Estatal: un piloto y tres policías armados. Govea Orozco explicó que la dependencia todavía no había identificado cuál de las armas fue utilizada ni a qué elemento correspondía, y precisó que establecer el origen estatal de la bala no definía por sí mismo una responsabilidad penal individual.

Aranza tenía siete años cuando murió por una bala disparada desde un helicóptero durante un operativo tras la captura de "El Titán". Foto: Redes sociales
Aranza tenía siete años cuando murió por una bala disparada desde un helicóptero durante un operativo tras la captura de "El Titán". Foto: Redes sociales

El fiscal rechazó el término “daño colateral”, utilizado previamente por el propio Pancardo Escudero. “Hablar de daño colateral es un término que no aplica en lo que a nuestra responsabilidad concierne”, sostuvo Govea Orozco, según reportes previos de Infobae México.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas abrió una investigación a través de su área de Asuntos Internos, mientras la Fiscalía integraba la carpeta correspondiente para solicitar mandamientos judiciales contra quien resultara responsable.

La SSP reconoció la participación del helicóptero en la jornada

El pasado 5 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas emitió un comunicado en el que reconoció que su helicóptero “repelió agresiones” durante la jornada violenta, aunque no precisó quién disparó ni ofreció detalles sobre cómo la menor resultó alcanzada.

Grabación de los momentos posteriores al ataque contra la camioneta en la que viajaba la niña Aranza.

Claudia Edith Pardo García, madre de Aranza, relató que la aeronave siguió a la camioneta familiar por la avenida Rigo Tovar y dio varias vueltas sobre el vehículo pese a que las ventanas estaban abajo y podía observarse que viajaban menores de edad. “Mami, ya mataron a China, le pegaron en la cabeza”, le avisó una de sus hijas momentos después de las primeras detonaciones. Pardo resultó herida en una rodilla y uno de sus hijos, de 13 años, también sufrió lesiones.

Tras conocerse los peritajes balísticos, la diputada Eva Reyes González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Tamaulipas, pidió una investigación a fondo y anunció que propondría un protocolo de “blindaje ciudadano” para operativos de seguridad. El presidente del Congreso estatal, Humberto Prieto Herrera, no descartó citar a comparecer a Pancardo Escudero para que explicara las acciones de la corporación durante el operativo.

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