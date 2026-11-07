Pachuca y Pumas califican a la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Pachuca Femenil gana en la Liga MX femenil y clasifica en el Apertura 2026 (Foto: Pachuca Femenil)

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Pachuca y Pumas consiguieron su clasificación a la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, aunque tuvieron que sufrir hasta los últimos minutos de sus respectivos encuentros para asegurar su presencia en los cuartos de final.

Las Tuzas derrotaron 4-3 al Puebla en el estadio Hidalgo, mientras que las universitarias se impusieron 3-1 al Atlético de San Luis en Ciudad Universitaria.

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Los dos equipos llegaron a la última jornada de la temporada regular con la obligación de conseguir un resultado favorable para mantenerse en la pelea por el título. Aunque cumplieron con el objetivo, sus victorias estuvieron acompañadas de momentos de tensión que pusieron en riesgo su clasificación.

Con estos resultados, Pachuca terminó en la cuarta posición del grupo B, con 19 puntos, mientras que Pumas alcanzó el tercer lugar del mismo sector, con 20 unidades. Ambos conjuntos aseguraron su lugar en la siguiente fase y dejaron sin posibilidades al Atlético de San Luis.

Pachuca vence al Puebla, pero termina contra las cuerdas

Charlyn Corral se hizo presente al anotar dos goles en la victoria de su equipo contra el Puebla (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Las Tuzas protagonizaron uno de los encuentros más dramáticos de la jornada. En el estadio Hidalgo, el conjunto hidalguense parecía tener controlado el partido después de conseguir una ventaja de tres goles durante la primera mitad, pero el Puebla reaccionó en el complemento y estuvo cerca de arruinar la celebración local.

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Con Charlyn Corral como principal referente ofensiva, Pachuca encontró los espacios necesarios para imponer condiciones desde los primeros minutos. La delantera mexicana encabezó el ataque y contribuyó con dos anotaciones para encaminar la victoria de su equipo.

Berenice Ibarra y Aline Gomes también se hicieron presentes en el marcador, con lo que las Tuzas construyeron una ventaja de 4-1 antes del descanso. El resultado parecía definitivo, especialmente por la diferencia futbolística que había mostrado el conjunto local durante los primeros 45 minutos.

Sin embargo, el panorama cambió en la segunda parte. Puebla adelantó sus líneas, incrementó la presión ofensiva y aprovechó las dificultades defensivas de Pachuca para acercarse peligrosamente en el marcador.

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Los goles de Kendyl Terrell y Laura Herrera permitieron a La Franja colocarse 4-3 y encendieron las alarmas en el estadio Hidalgo. Las visitantes quedaron a una anotación de conseguir el empate, resultado que habría complicado las aspiraciones de las Tuzas en la última fecha.

Pachuca tuvo que concentrarse en conservar la ventaja durante los minutos finales. Aunque perdió parte del control que había mostrado en el primer tiempo, consiguió resistir los últimos intentos del conjunto poblano y aseguró tres puntos fundamentales.

El triunfo representó un impulso para las hidalguenses, que atravesaron una campaña irregular y llegaron a la recta final con la necesidad de recuperar confianza.

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En ese proceso fueron importantes las goleadas consecutivas por 5-0 frente a Necaxa y Querétaro, correspondientes a las jornadas 12 y 13. Esos resultados permitieron al equipo recuperar terreno y llegar con mejores sensaciones al cierre de la fase regular.

Finalmente, las Tuzas terminaron en el cuarto puesto del grupo B, con 19 unidades, resultado que les permitió avanzar a la liguilla y dejar fuera al Atlético de San Luis por diferencia de goles.

Pumas derrota al Atlético de San Luis y asegura su clasificación

Priscila Chinchilla anotó un golazo para cerrar la victoria universitaria (Foto: Pumas Femenil/FB)

En Ciudad Universitaria, Pumas también tuvo que trabajar para conseguir una victoria que le permitiera mantenerse entre los equipos clasificados. Las universitarias derrotaron 3-1 al Atlético de San Luis, en un partido que mantuvo la tensión durante buena parte del encuentro.

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El primer tiempo estuvo marcado por pocas jugadas elaboradas y un desarrollo disputado en el que las oportunidades más claras llegaron mediante cobros desde el punto penal.

Hasta el minuto 13, Priscila Chinchilla se hizo presente desde los once pasos al anotar el 1 a 0 para las universitarias.

Pero al minuto 16, el equipo de San Luis empató con gol de Enyerliannys Higuera, sin embargo, al minuto 27, la capitana Andrea Pereyra anotó el segundo gol para los Pumas desde el manchón penal.

Las anotaciones permitieron que Pumas se marchara al descanso con una ventaja de 2-1, aunque el Atlético de San Luis mantuvo vivas sus aspiraciones de conseguir un resultado que le permitiera avanzar a los cuartos de final.

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El conjunto potosino había sido una de las escuadras que sorprendieron durante el torneo, al mantenerse entre los primeros cuatro lugares del sector B. Por esa razón, llegó a la última jornada con posibilidades reales de conseguir su clasificación.

Con la eliminación en juego, las visitantes insistieron en buscar el empate y trataron de aprovechar los espacios que dejaba el equipo universitario. Sin embargo, Pumas encontró la manera de ampliar su ventaja y cerrar el encuentro.

La jugadora costarricense Chinchilla apareció al minuto 78 con una anotación de larga distancia que terminó por sentenciar el partido. Con ese disparo, completó su doblete y puso el 3-1 definitivo en el marcador.

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El gol representó un golpe para las aspiraciones potosinas, que ya no encontraron la manera de revertir el resultado y quedaron fuera de la competencia.

Pumas, por su parte, celebró una victoria indispensable para cerrar la fase regular. Las universitarias alcanzaron 20 puntos y se ubicaron en el tercer puesto del grupo B, por encima de Pachuca.

Pachuca y Pumas se preparan para la liguilla

Con el cierre de la temporada regular, Pachuca y Pumas consiguieron el objetivo de mantenerse en la disputa por el campeonato de la Liga MX Femenil.

Ahora, Pachuca y Pumas deberán concentrarse en la siguiente etapa del Apertura 2026.

Las hidalguenses buscarán aprovechar el poder ofensivo de Charlyn Corral y el impulso de sus últimos resultados, mientras que las universitarias intentarán mantener el nivel que les permitió cerrar entre los mejores equipos de su sector.

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Para ambos clubes, el primer objetivo está cumplido: superar la fase regular y mantenerse en la carrera por el campeonato del futbol mexicano femenil.