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Silvana Estrada hace historia: la Filarmónica de Los Ángeles la nombra directora creativa de música latina

La cantautora mexicana recibe la distinción a la par de seis nominaciones al Latin Grammy

La colaboración entre Aurora y Silvana Estrada en "Cure For Me" muestra la diversidad de la música mexicana
La colaboración entre Aurora y Silvana Estrada en "Cure For Me" muestra la diversidad de la música mexicana
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La cantautora mexicana Silvana Estrada fue nombrada primera directora creativa de música latina de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), una designación que marca un nuevo capítulo en su carrera y abre espacio para que las voces y tradiciones musicales de Latinoamérica tengan mayor presencia en una de las instituciones culturales más importantes de Estados Unidos.

El nombramiento, anunciado esta semana, consolida la relación que la artista veracruzana ha construido con la orquesta durante los últimos tres años.

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Su nueva responsabilidad abarcará los tres recintos de LA Phil: Walt Disney Concert Hall, Hollywood Bowl y The Ford, donde ha participado en proyectos como Canto en Resistencia y colaboraciones con figuras como Cécile McLorin Salvant y Rubén Blades.

“Es una invitación que es mi sueño, imagínate poder básicamente proponer ideas creativas de curaduría de proyectos a la gente más pro, a la gente más capaz”, expresó Estrada en entrevista con The Associated Press desde Las Vegas, donde se prepara para los Latin Grammy.

Una mujer canta con una guitarra acústica frente a un micrófono mientras un hombre permanece sentado frente a un teclado
La cantautora mexicana Silvana Estrada fue nombrada primera directora creativa de música latina de la Filarmónica de Los Ángeles. (Facebook)

¿Qué hará Silvana Estrada como directora creativa de LA Phil?

Desde su nuevo cargo, Estrada contribuirá a definir la programación de música latina de la Filarmónica de Los Ángeles, con propuestas que conecten distintas generaciones y expresiones culturales.

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La intérprete de Marchita busca dar cabida tanto a artistas emergentes como a figuras consagradas, además de ampliar la representación de los sonidos latinoamericanos.

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“Latinoamérica es un continente y casi que en ese continente cada calle, cada pueblo tiene una identidad y un sonido. Entonces, para mí es de qué manera poder expandir este conocimiento y esta identidad”, explicó.

En un comunicado, Kim Noltemy, presidenta y directora ejecutiva de LA Phil, destacó que la perspectiva artística de Estrada y sus valores la convirtieron en la elección ideal para el puesto.

La mexicana se integrará a un equipo de liderazgo artístico que también contará con Thomas Adès, como director creativo de nueva música, y Samara Joy, al frente de la dirección creativa de jazz. Los tres trabajarán junto al próximo director musical, Daniel Harding, quien asumirá el cargo en la temporada 2027/28.

Estrada también reconoció la huella de Gustavo Dudamel, quien encabezó la institución durante 17 años y dejó el puesto este verano.

“Ha sido un personaje eje en la construcción de esta institución”, señaló. “Puso mucha luz, digamos, sobre la cultura latina”.

ARCHIVO - La cantautora mexicana Silvana Estrada posa en la Ciudad de México el 18 de enero de 2022. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)
ARCHIVO - La cantautora mexicana Silvana Estrada posa en la Ciudad de México el 18 de enero de 2022. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

Silvana Estrada llega a LA Phil en medio de sus seis nominaciones al Latin Grammy

El reconocimiento llega en un momento destacado para la carrera de la cantante, quien compite por seis Latin Grammy gracias a su segundo álbum, Vendrán suaves lluvias. La producción figura entre las candidatas a álbum, grabación y canción del año, categorías en las que Estrada es la única artista independiente nominada.

La compositora defendió su decisión de mantenerse al margen de las grandes estructuras discográficas para conservar el control de su obra.

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“Yo tomé el camino de ser independiente por defender mis masters, por no querer hacer concesiones musicales, por defender mi libertad”, afirmó.

El disco, producido por ella misma y grabado entre México, Canadá, España y Macedonia, reúne influencias del folclor mexicano, el jazz y la música global. Para su sonido orquestal contó con arreglos del compositor Owen Pallett.

Estrada, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2022 por Marchita, también prepara su debut en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con conciertos programados para el 12 y 13 de diciembre, ambos agotados.

Con su llegada a LA Phil, la artista no solo amplía su trayectoria internacional; Silvana Estrada tendrá ahora la oportunidad de impulsar desde una posición de liderazgo la diversidad musical latinoamericana y abrir nuevos espacios para sus creadores.

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