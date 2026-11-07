México

Gaby Ruffo respalda a José Eduardo Derbez ante rumores ligados al caso de Vadhir: “Primero son las pruebas”

La hermana de Victoria solicita esperar pruebas y confirma que desconoce las versiones extraoficiales

jose eduardoderbez vadhir
(Instagram)
Guardar

Gaby Ruffo pide esperar pruebas antes de emitir juicios sobre las versiones que involucran a José Eduardo Derbez en una investigación relacionada con su medio hermano, Vadhir Derbez.

La actriz, hermana de Victoria Ruffo, sostiene que desconoce los señalamientos y afirma que no considera que su sobrino pueda haber participado en los hechos difundidos de manera extraoficial.

PUBLICIDAD

Durante un encuentro con medios retomado por TvNotas, Gaby Ruffo fue consultada por una versión atribuida a Luisa Fernanda, quien habría hablado de una denuncia y de una presunta víctima menor de edad. La actriz respondió que hasta ese momento no había visto ni escuchado información sobre el caso.

“Ni idea. O sea, realmente de lo que me están hablando no, no estaba yo ni siquiera enterada. ¿En dónde salió eso?”, respondió cuando le plantearon que José Eduardo Derbez presuntamente tendría que declarar.

Ruffo señaló que no puede emitir una postura sobre un asunto que no conoce de primera mano. También pidió no convertir las versiones difundidas en un tema de especulación pública, debido a la gravedad de las acusaciones que circulan en torno al entorno de Vadhir Derbez.

PUBLICIDAD

Gaby Ruffo dice que no ve a José Eduardo Derbez capaz de participar en los hechos señalados

La actriz manifestó su respaldo personal a José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. Explicó que lo conoce desde niño y que, desde su perspectiva familiar, no corresponde al perfil que describen las versiones que le presentaron los reporteros.

Dos hombres posan frente a una torre; uno viste gorra negra y el otro, con una barra negra en los ojos, lleva un abrigo oscuro
Reportes difundidos en X, mencionan a José Eduardo Derbez en una nueva investigación contra Vadhir Derbez. (Instagram)

“Pues yo no creo que José Eduardo haya hecho nada de eso, la verdad. O sea, seriamente no”, declaró Gaby Ruffo.

La hermana de Victoria Ruffo aclaró que esa postura no significa que descarte una investigación formal. Expuso que cualquier definición debe partir de datos comprobables y de la actuación de las autoridades, no de información que circule en programas de espectáculos o redes sociales.

“Primero enterarte de la verdad, de qué es lo que está pasando. Porque si no, es como ponerte en un escenario que ni cabe”, dijo.

Al ser cuestionada sobre un eventual respaldo familiar en caso de que José Eduardo fuera requerido por autoridades, la actriz respondió que la familia actuaría como lo haría cualquier persona ante una acusación de esta naturaleza.

Aun así, insistió en que primero deben conocerse las pruebas y el contenido formal de cualquier carpeta de investigación.

Ruffo pidió cautela al abordar versiones que señalan una presunta agresión contra una menor de edad.

“Es un tema muy fuerte y muy sensible. Primero son las pruebas, porque una cosa es venir y decir algo y otra cosa es no tener las pruebas todavía de eso”, afirmó.

La actriz también cuestionó que se le pidiera anticipar una reacción ante un supuesto escenario legal.

“Yo ahorita no me puedo poner en esa situación”, sostuvo. Añadió que hablar sin información confirmada puede derivar en señalamientos que dañen a personas sin que exista una resolución judicial.

Tres fotografías contiguas de José Eduardo Derbez, Vadhir Derbez con una barra negra sobre los ojos y Victoria Ruffo
Victoria Ruffo pidió a los medios no involucrar a su hijo José Eduardo Derbez fuera de la polémica que involucra a Vadhir Derbez. (YouTube / Instagram)

La Fiscalía CDMX mantiene abierta la investigación contra Vadhir Derbez

La declaración de Gaby Ruffo ocurre después de que la Fiscalía CDMX difundió una tarjeta informativa el 6 de noviembre de 2026 sobre el estatus de la indagatoria contra Vadhir “N”.

La dependencia indicó que mantiene abierta una investigación por una denuncia de violación relacionada con hechos presuntamente ocurridos en la alcaldía Coyoacán.

También precisó que reunió datos de prueba que considera suficientes para judicializar el caso y que las diligencias continúan.

De acuerdo con la tarjeta informativa, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación. La medida quedó sin efectos luego de un juicio de amparo promovido por el investigado.

La autoridad aclaró que esa resolución no implica que la investigación haya concluido ni exime al actor de comparecer ante una autoridad judicial.

La Fiscalía capitalina señaló que Vadhir Derbez podría enfrentar el procedimiento en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido. Añadió que ha realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin lograr concretar la notificación correspondiente.

La dependencia también recordó que toda persona mencionada en una investigación debe ser tratada como inocente mientras no exista una sentencia emitida por una autoridad judicial competente.

La Fiscalía no ha confirmado públicamente que José Eduardo Derbez tenga calidad de testigo, imputado o cualquier otra participación procesal dentro de la indagatoria contra Vadhir Derbez. Por esa razón, las menciones sobre el actor permanecen en el terreno de versiones extraoficiales.

Victoria Ruffo reconoce preocupación por José Eduardo Derbez

Victoria Ruffo también fue consultada sobre los rumores que involucran a su hijo. La actriz evitó profundizar en el contenido de los señalamientos y expresó que no hablaría sobre el caso.

“Es un tema difícil, pero está cerrado para mí, no voy a comentar nada”, dijo Victoria Ruffo al ser abordada por reporteros.

La actriz pidió que las preguntas sobre una posible participación de José Eduardo Derbez fueran dirigidas directamente a él. Aun así, reconoció que las versiones le generan preocupación como madre.

“Claro que me preocupa mi hijo, pero lo más seguro es que todo esté bien”, declaró Victoria Ruffo.

Gaby Ruffo coincidió con su hermana en no adelantar conclusiones. La actriz sostuvo que la gravedad del tema obliga a conocer pruebas, confirmar la información y esperar el avance de las autoridades antes de fijar una postura definitiva.

Temas Relacionados

Vadhir DerbezJosé Eduardo DerbezVictoria Ruffomexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aguinaldo 2026: cómo se calcula y a partir de cuándo se podrá recibir para sector privado

El aguinaldo 2026 tiene reglas diferentes según si eres trabajador del sector privado, servidor público, pensionado del IMSS o del ISSSTE, o adulto mayor vinculado al INAPAM

Aguinaldo 2026: cómo se calcula y a partir de cuándo se podrá recibir para sector privado

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre

Sigue las noticias más destacadas sobre estos temas en tiempo real en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 7 de noviembre: Afecta carrera la circulación en Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 7 de noviembre: Afecta carrera la circulación en Paseo de la Reforma

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 7 de noviembre

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 7 de noviembre

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez Luis Benítez busca evitar la extradición a EEUU: niega haber recibido 2 millones de dólares para liberar a socio de Ryan Wedding

Juez Luis Benítez busca evitar la extradición a EEUU: niega haber recibido 2 millones de dólares para liberar a socio de Ryan Wedding

Quién es la exregidora detenida en Veracruz a quien relacionan con el crimen organizado

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre

Atacan con armas de alto poder a patrulla de la Guardia Civil en Indaparapeo, Michoacán

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

ENTRETENIMIENTO

Qué hacer hoy sábado 7 de noviembre en CDMX: agenda de actividades y conciertos por alcaldía

Qué hacer hoy sábado 7 de noviembre en CDMX: agenda de actividades y conciertos por alcaldía

Profeco emite alerta de fraude en la venta de boletos para el concierto de Kanye West en México

Silvana Estrada hace historia: la Filarmónica de Los Ángeles la nombra directora creativa de música latina

“Se te quiere bien, yerno”: Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Christian Nodal tras cantar juntos

Paola Dalay comparte fotos junto a su hija tras rumores de que César Romo le habría pedido no vivir con la menor

DEPORTES

Bandido vence a Soberano Jr. en la Arena México, pero termina sin máscara tras una brutal batalla en la Arena México del CMLL

Bandido vence a Soberano Jr. en la Arena México, pero termina sin máscara tras una brutal batalla en la Arena México del CMLL

Toluca vs Monterrey: a qué hora y dónde ver hoy en vivo la lucha por un lugar en la Liguilla del Apertura 2026

Pumas vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Capitalino de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026

Pachuca y Pumas califican a la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Mientras Pumas se juega la vida contra América, Arturo Elías Ayub con Keylor Navas se roban el reflector y encienden las alarmas