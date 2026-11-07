Gaby Ruffo respalda a José Eduardo Derbez ante rumores ligados al caso de Vadhir: “Primero son las pruebas”

(Instagram)

Guardar

Gaby Ruffo pide esperar pruebas antes de emitir juicios sobre las versiones que involucran a José Eduardo Derbez en una investigación relacionada con su medio hermano, Vadhir Derbez.

La actriz, hermana de Victoria Ruffo, sostiene que desconoce los señalamientos y afirma que no considera que su sobrino pueda haber participado en los hechos difundidos de manera extraoficial.

PUBLICIDAD

Durante un encuentro con medios retomado por TvNotas, Gaby Ruffo fue consultada por una versión atribuida a Luisa Fernanda, quien habría hablado de una denuncia y de una presunta víctima menor de edad. La actriz respondió que hasta ese momento no había visto ni escuchado información sobre el caso.

“Ni idea. O sea, realmente de lo que me están hablando no, no estaba yo ni siquiera enterada. ¿En dónde salió eso?”, respondió cuando le plantearon que José Eduardo Derbez presuntamente tendría que declarar.

Ruffo señaló que no puede emitir una postura sobre un asunto que no conoce de primera mano. También pidió no convertir las versiones difundidas en un tema de especulación pública, debido a la gravedad de las acusaciones que circulan en torno al entorno de Vadhir Derbez.

PUBLICIDAD

Gaby Ruffo dice que no ve a José Eduardo Derbez capaz de participar en los hechos señalados

La actriz manifestó su respaldo personal a José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. Explicó que lo conoce desde niño y que, desde su perspectiva familiar, no corresponde al perfil que describen las versiones que le presentaron los reporteros.

Reportes difundidos en X, mencionan a José Eduardo Derbez en una nueva investigación contra Vadhir Derbez. (Instagram)

“Pues yo no creo que José Eduardo haya hecho nada de eso, la verdad. O sea, seriamente no”, declaró Gaby Ruffo.

La hermana de Victoria Ruffo aclaró que esa postura no significa que descarte una investigación formal. Expuso que cualquier definición debe partir de datos comprobables y de la actuación de las autoridades, no de información que circule en programas de espectáculos o redes sociales.

PUBLICIDAD

“Primero enterarte de la verdad, de qué es lo que está pasando. Porque si no, es como ponerte en un escenario que ni cabe”, dijo.

Al ser cuestionada sobre un eventual respaldo familiar en caso de que José Eduardo fuera requerido por autoridades, la actriz respondió que la familia actuaría como lo haría cualquier persona ante una acusación de esta naturaleza.

Aun así, insistió en que primero deben conocerse las pruebas y el contenido formal de cualquier carpeta de investigación.

Ruffo pidió cautela al abordar versiones que señalan una presunta agresión contra una menor de edad.

“Es un tema muy fuerte y muy sensible. Primero son las pruebas, porque una cosa es venir y decir algo y otra cosa es no tener las pruebas todavía de eso”, afirmó.

PUBLICIDAD

La actriz también cuestionó que se le pidiera anticipar una reacción ante un supuesto escenario legal.

“Yo ahorita no me puedo poner en esa situación”, sostuvo. Añadió que hablar sin información confirmada puede derivar en señalamientos que dañen a personas sin que exista una resolución judicial.

Victoria Ruffo pidió a los medios no involucrar a su hijo José Eduardo Derbez fuera de la polémica que involucra a Vadhir Derbez. (YouTube / Instagram)

La Fiscalía CDMX mantiene abierta la investigación contra Vadhir Derbez

La declaración de Gaby Ruffo ocurre después de que la Fiscalía CDMX difundió una tarjeta informativa el 6 de noviembre de 2026 sobre el estatus de la indagatoria contra Vadhir “N”.

La dependencia indicó que mantiene abierta una investigación por una denuncia de violación relacionada con hechos presuntamente ocurridos en la alcaldía Coyoacán.

También precisó que reunió datos de prueba que considera suficientes para judicializar el caso y que las diligencias continúan.

De acuerdo con la tarjeta informativa, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación. La medida quedó sin efectos luego de un juicio de amparo promovido por el investigado.

PUBLICIDAD

La autoridad aclaró que esa resolución no implica que la investigación haya concluido ni exime al actor de comparecer ante una autoridad judicial.

La Fiscalía capitalina señaló que Vadhir Derbez podría enfrentar el procedimiento en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido. Añadió que ha realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin lograr concretar la notificación correspondiente.

La dependencia también recordó que toda persona mencionada en una investigación debe ser tratada como inocente mientras no exista una sentencia emitida por una autoridad judicial competente.

La Fiscalía no ha confirmado públicamente que José Eduardo Derbez tenga calidad de testigo, imputado o cualquier otra participación procesal dentro de la indagatoria contra Vadhir Derbez. Por esa razón, las menciones sobre el actor permanecen en el terreno de versiones extraoficiales.

PUBLICIDAD

Victoria Ruffo reconoce preocupación por José Eduardo Derbez

Victoria Ruffo también fue consultada sobre los rumores que involucran a su hijo. La actriz evitó profundizar en el contenido de los señalamientos y expresó que no hablaría sobre el caso.

“Es un tema difícil, pero está cerrado para mí, no voy a comentar nada”, dijo Victoria Ruffo al ser abordada por reporteros.

La actriz pidió que las preguntas sobre una posible participación de José Eduardo Derbez fueran dirigidas directamente a él. Aun así, reconoció que las versiones le generan preocupación como madre.

“Claro que me preocupa mi hijo, pero lo más seguro es que todo esté bien”, declaró Victoria Ruffo.

Gaby Ruffo coincidió con su hermana en no adelantar conclusiones. La actriz sostuvo que la gravedad del tema obliga a conocer pruebas, confirmar la información y esperar el avance de las autoridades antes de fijar una postura definitiva.

PUBLICIDAD