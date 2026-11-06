Cobertura en vivo
EN VIVO
México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de noviembre

Sigue las noticias más destacadas sobre estos temas en tiempo real en Infobae México

Guardar

Últimas actualizaciones

EN VIVO
12:45 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Mismo predio, cinco meses de diferencia: Feminicidios de Zaira Marbeli y Norma encienden alertas en Huatulco

Estudiantes de la UMAR bloquearon la carretera federal 200 y tomaron las instalaciones universitarias para exigir justicia por las dos mujeres asesinadas en el sector H3

Por Anayeli Tapia Sandoval

Dos feminicidios en el mismo predio y con cinco meses de diferencia han encendido las alarmas en Huatulco, Oaxaca.
Dos feminicidios en el mismo predio y con cinco meses de diferencia han encendido las alarmas en Huatulco, Oaxaca.

El feminicidio de Zaira Marbeli Hernández Gaspar, estudiante de primer semestre de la UMAR en Huatulco, ha traído a la memoria otro crimen que permanece impune: el de Norma Hernández López, una mujer de 30 años encontrada sin vida en el mismo predio del sector H3 de Santa Cruz Huatulco apenas cinco meses antes, el 4 de junio de 2026.

Leer la nota completa
12:45 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Caso Milton Morales: cronología del asesinato del jefe policiaco hasta el abatimiento de “El General” del Cártel Nuevo Imperio

Desde la detención que sembró la venganza en 2023 hasta el operativo en Naucalpan en 2026: once personas detenidas, dos prófugas y el autor intelectual abatido sin haber enfrentado un juicio

Por Anayeli Tapia Sandoval

Un tablero cronológico presenta cuatro etapas de una investigación criminal vinculada con Milton Morales Figueroa: vigilancia, allanamientos, seguimiento de inteligencia y cerco federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un tablero cronológico presenta cuatro etapas de una investigación criminal vinculada con Milton Morales Figueroa: vigilancia, allanamientos, seguimiento de inteligencia y cerco federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 5 de noviembre de 2026, fuerzas federales abatieron en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias “El General” o “El Lic”, identificado como líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio. Con su muerte, las autoridades agregan un capítulo más a una de las historias que han marcado a la administración actual en materia de seguridad: el asesinato del jefe policiaco Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México.

Leer la nota completa
12:44 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Cártel Nuevo Imperio: historia, líderes y actividades de la escisión del Cártel de Sinaloa detrás del crimen de Milton Morales

Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias "El General", abatido este 5 de noviembre de 2026 en Naucalpan, sería el autor intelectual del policía cercano a Omar García Harfuch

Por Anayeli Tapia Sandoval

El Cártel Nuevo Imperio está detrás del asesinato de Milton Morales Figueroa, según las investigaciones. (Anayeli Tapia/Infobae)
El Cártel Nuevo Imperio está detrás del asesinato de Milton Morales Figueroa, según las investigaciones. (Anayeli Tapia/Infobae)

El Cártel Nuevo Imperio surgió como una escisión del Cártel de Sinaloa y en 12 años de historia ha pasado de ser una célula menor en el Valle de México a una organización con presencia en cuatro estados, con vínculos internacionales (como con el narcotraficante canadiense Ryan Wedding) y crímenes de alto nivel como el asesinato del coordinador policial Milton Morales Figueroa en su historial.

Leer la nota completa
12:44 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Luis de Llano por incumplir sentencia judicial en el caso Sasha Sokol?

Sasha Sokol objetó el video de disculpa que Luis de Llano publicó el 4 de noviembre al señalar que no corresponde al texto aprobado por la jueza

Por Anayeli Tapia Sandoval

Luis de Llano publicó este 4 de noviembre un video que presentó como disculpa pública hacia Sasha Sokol. Al día siguiente, ella lo objetó: el texto que leyó el productor no es el que aprobó el tribunal, y ahora su caso pasa de lo civil a lo penal. (CUARTOSCURO)
Luis de Llano publicó este 4 de noviembre un video que presentó como disculpa pública hacia Sasha Sokol. Al día siguiente, ella lo objetó: el texto que leyó el productor no es el que aprobó el tribunal, y ahora su caso pasa de lo civil a lo penal. (CUARTOSCURO)

Sasha Sokol objetó este 5 de noviembre el video que Luis de Llano publicó un día antes como disculpa pública y anunció que llevará el caso de la vía civil a lo penal. La cantante, que demandó al productor por el abuso que vivió a los 14 años bajo su tutela profesional, sostuvo que el contenido del video no corresponde al texto que la jueza del Juzgado Sexagésimo Segundo Civil aprobó y que quedó firme desde enero de este año.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

mexico-noticiascrimenmexico-seguridadNarco en MéxicoNarcotráfico en México

Últimas noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 06 de noviembre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 06 de noviembre

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 6 de noviembre: Manifestantes mantienen cierre en División del Norte, en Coyoacán

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 6 de noviembre: Manifestantes mantienen cierre en División del Norte, en Coyoacán

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 6 de noviembre

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 6 de noviembre

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 6 de noviembre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 6 de noviembre

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 6 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 6 de noviembre

ÚLTIMAS NOTICIAS

El futuro de Yanina Latorre: por qué puso en duda su posible pase a El Nueve

El futuro de Yanina Latorre: por qué puso en duda su posible pase a El Nueve

Una papelera cerrará sus puertas y peligran 160 trabajos en Tornquist

Los detalles de los dos papamóviles que trasladarán a León XIV durante su visita a la Argentina

Una falla de seguridad permitió entrar a servidores sin conocer la contraseña

Taylor Swift, cantante estadounidense: “Sé como una serpiente: solo muerde si alguien te pisotea”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran un lote de helado por posible contaminación con una bacteria que puede causar infecciones graves

Retiran un lote de helado por posible contaminación con una bacteria que puede causar infecciones graves

Los hogares de Villa Clara recibirán seis horas de electricidad por las noches cada diez días

Marchamo 2027 en Costa Rica: más de 30,000 pagos realizados y recaudación supera los USD 12 millones en los primeros días

El Sistema Penitenciario atribuye los motines simultáneos en Guatemala a coordinación mediante teléfonos de alta gama

Taylor Swift, cantante estadounidense: “Sé como una serpiente: solo muerde si alguien te pisotea”

DEPORTES

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Sarmiento visita a Tigre en un duelo clave para asegurar la clasificación a los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing visitará a Barracas Central por la última fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Los Pumas enfrentarán a Irlanda por el Nations Championship: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber