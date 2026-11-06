EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de noviembre

ARTÍCULO DE INFOBAE

Caso Milton Morales: cronología del asesinato del jefe policiaco hasta el abatimiento de “El General” del Cártel Nuevo Imperio Desde la detención que sembró la venganza en 2023 hasta el operativo en Naucalpan en 2026: once personas detenidas, dos prófugas y el autor intelectual abatido sin haber enfrentado un juicio

Un tablero cronológico presenta cuatro etapas de una investigación criminal vinculada con Milton Morales Figueroa: vigilancia, allanamientos, seguimiento de inteligencia y cerco federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 5 de noviembre de 2026, fuerzas federales abatieron en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias “El General” o “El Lic”, identificado como líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio. Con su muerte, las autoridades agregan un capítulo más a una de las historias que han marcado a la administración actual en materia de seguridad: el asesinato del jefe policiaco Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México.