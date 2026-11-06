EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de noviembre

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ARTÍCULO DE INFOBAE
Mismo predio, cinco meses de diferencia: Feminicidios de Zaira Marbeli y Norma encienden alertas en Huatulco
Estudiantes de la UMAR bloquearon la carretera federal 200 y tomaron las instalaciones universitarias para exigir justicia por las dos mujeres asesinadas en el sector H3
El feminicidio de Zaira Marbeli Hernández Gaspar, estudiante de primer semestre de la UMAR en Huatulco, ha traído a la memoria otro crimen que permanece impune: el de Norma Hernández López, una mujer de 30 años encontrada sin vida en el mismo predio del sector H3 de Santa Cruz Huatulco apenas cinco meses antes, el 4 de junio de 2026.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Caso Milton Morales: cronología del asesinato del jefe policiaco hasta el abatimiento de “El General” del Cártel Nuevo Imperio
Desde la detención que sembró la venganza en 2023 hasta el operativo en Naucalpan en 2026: once personas detenidas, dos prófugas y el autor intelectual abatido sin haber enfrentado un juicio
El 5 de noviembre de 2026, fuerzas federales abatieron en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias “El General” o “El Lic”, identificado como líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio. Con su muerte, las autoridades agregan un capítulo más a una de las historias que han marcado a la administración actual en materia de seguridad: el asesinato del jefe policiaco Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Cártel Nuevo Imperio: historia, líderes y actividades de la escisión del Cártel de Sinaloa detrás del crimen de Milton Morales
Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias "El General", abatido este 5 de noviembre de 2026 en Naucalpan, sería el autor intelectual del policía cercano a Omar García Harfuch
El Cártel Nuevo Imperio surgió como una escisión del Cártel de Sinaloa y en 12 años de historia ha pasado de ser una célula menor en el Valle de México a una organización con presencia en cuatro estados, con vínculos internacionales (como con el narcotraficante canadiense Ryan Wedding) y crímenes de alto nivel como el asesinato del coordinador policial Milton Morales Figueroa en su historial.
ARTÍCULO DE INFOBAE
¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Luis de Llano por incumplir sentencia judicial en el caso Sasha Sokol?
Sasha Sokol objetó el video de disculpa que Luis de Llano publicó el 4 de noviembre al señalar que no corresponde al texto aprobado por la jueza
Sasha Sokol objetó este 5 de noviembre el video que Luis de Llano publicó un día antes como disculpa pública y anunció que llevará el caso de la vía civil a lo penal. La cantante, que demandó al productor por el abuso que vivió a los 14 años bajo su tutela profesional, sostuvo que el contenido del video no corresponde al texto que la jueza del Juzgado Sexagésimo Segundo Civil aprobó y que quedó firme desde enero de este año.