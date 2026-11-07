Profeco emite alerta de fraude en la venta de boletos para el concierto de Kanye West en México

Ye generó conmoción entre sus fanáticos mexicanos luego del anuncio de sus presentaciones. (EFE/JUSTIN LANE)

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La euforia generada por el anuncio de una nueva presentación de Kanye West (conocido legalmente como Ye) en territorio mexicano ha encendido las alarmas de las autoridades federales de Profeco.

Ante la viralización del show y la desesperación de miles de fanáticos por asegurar un lugar, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una advertencia urgente dirigida a la ciudadanía para evitar caer en estafas cibernéticas y compras fraudulentas de boletos que circulan de manera apócrifa en distintas plataformas digitales.

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West llega a nuestro país en medio de sus polémicas. (REUTERS/Randall Hill/File Photo)

¿Qué dice la institución?

El organismo regulador detectó la proliferación de ofertas engañosas en redes sociales, particularmente en perfiles y páginas identificadas en plataformas como Facebook e Instagram bajo nombres comerciales no autorizados —entre ellos, la cuenta “Ticket Regio”—, las cuales afirman contar con localidades disponibles y comercializan supuestas entradas para el espectáculo.

La institución advirtió enfáticamente que estos sitios no tienen relación alguna, convenio comercial ni reconocimiento formal por parte de los promotores oficiales del espectáculo ni de las boleteras legalmente contratadas.

Ante este panorama, la institución subrayó que los accesos oficiales para el concierto aún no han salido formalmente a la venta. Por lo anterior, exhortó a los seguidores del rapero estadounidense a abstenerse de realizar transferencias bancarias, depósitos en tiendas de conveniencia o proporcionar datos de tarjetas de crédito en páginas dudosas, revendedoras o plataformas no verificadas, recordando que adquirir entradas en canales apócrifos no ofrece ningún tipo de garantía legal ni posibilidad de reembolso en caso de cancelación o fraude.

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La Procuraduría busca evitar estafas entre los consumidores. (IG Profeco)

Preventa de boletos y rango estimado de precios

Uno de los principales detonantes del intento de fraude radica en la desinformación sobre las fechas de adquisición. De acuerdo con los organizadores y la propia advertencia de la autoridad, por ahora no existe un día y hora formalmente programados para la venta general ni la preventa oficial. En días recientes se habilitó un pre-registro a través del sitio web oficial de Ye (yestadium), mecanismo que servirá como llave de acceso para que los seguidores registrados reciban notificaciones directas sobre la fecha exacta en que comenzará la preventa anticipada de boletos.

En cuanto al costo de las localidades, las cifras definitivas no se han liberado de manera pública, pero el mercado maneja estimaciones basadas tanto en eventos recientes de corte internacional en la misma sede como en las presentaciones previas que el rapero ofreció en la Monumental Plaza de Toros México.

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Tanto la autoridad como la industria reiteran la importancia de esperar a que la boletera oficial designada publique el mapa del recinto y el tabulador de precios oficial antes de desembolsar cualquier cantidad económica.

Por el momento solo se anunciaron las fechas de su regreso a tierras aztecas.

Posible setlist de Ye en la Ciudad de México

Las presentaciones en vivo de Kanye West se han distinguido recientemente por transformarse en experiencias auditivas masivas donde fusiona el formato de listening party con interpretaciones en directo de su extenso repertorio solista y sus proyectos colaborativos, como la saga Vultures junto a Ty Dolla $ign.

A partir de los conciertos y festivales de estadios que el músico ha presentado en sus últimas giras mundiales, el repertorio tentativo que se espera escuchar en el escenario incluye una combinación de himnos clásicos y temas contemporáneos:

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Dark Fantasy / Waves Father Stretch My Hands, Pt. 1 Famous Can’t Tell Me Nothing Nias in Paris (colaboración con JAY-Z) Power Black Skinhead Stronger All of the Lights Runaway Heartless Flashing Lights CARNIVAL (de la era Vultures) BURN Bound 2 Ghost Town

Este listado refleja el dinamismo de sus espectáculos, donde los cortes cambian según la atmósfera, el diseño escénico y los invitados especiales que suelen acompañar al artista.

Los fanáticos esperan la fecha de preventa para obtener sus boletos. (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

Cuándo, a qué hora y dónde se presentará Kanye West en México

El regreso de Ye a los escenarios de la capital mexicana ya cuenta con fecha y sede establecidas dentro del calendario de eventos para el próximo año:

Fecha del concierto: Viernes 19 de marzo de 2027.

Sede: Estadio Banorte (recinto ubicado al sur de la Ciudad de México).

Horario previsto: El inicio del espectáculo está programado de manera tentativa a las 21:00 horas (tiempo del centro del país), si bien los accesos al inmueble suelen abrirse varias horas antes para el acomodo general y controles de seguridad.

Los promotores y las autoridades insisten en seguir únicamente las cuentas verificadas del artista y los comunicados oficiales para enterarse de la liberación del boletaje y no caer en esquemas de reventa ilícita.