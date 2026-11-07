“Se te quiere bien, yerno”: Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Christian Nodal tras cantar juntos

Grabación de la presentación musical en vivo donde Pepe Aguilar, Christian Nodal y Ángela Aguilar cantan juntos sobre el escenario, acompañados por músicos de banda y viento, durante el Festival Cultural de Calaveras en Aguascalientes.

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Pepe Aguilar y Christian Nodal protagonizaron uno de los momentos más emotivos del Festival Cultural de Calaveras 2026, celebrado en Aguascalientes.

Después de compartir el escenario, ambos cantantes intercambiaron mensajes de cariño en redes sociales, donde el intérprete de “Por mujeres como tú” dedicó unas palabras a su yerno.

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El encuentro ocurrió la noche del viernes 6 de noviembre, durante el espectáculo Sinfónico hasta los Huesos, que reunió a varios exponentes de la música regional mexicana.

La demostración pública de afecto llega mientras Nodal enfrenta versiones sobre un distanciamiento profesional con su padre, Jaime González, quien durante años estuvo involucrado en la administración de su carrera.

Además de Christian Nodal, el concierto contó con la participación de Ángela y Leonardo Aguilar, así como del cantante Josi Cuén. (Instagram: Angelitas VIP)

¿Qué le dijo Pepe Aguilar a Christian Nodal después de cantar juntos?

Al terminar el concierto, Christian Nodal utilizó sus historias de Instagram para compartir una fotografía junto a Pepe Aguilar y agradecerle el respaldo que ha recibido desde que se incorporó a su familia.

“No sé cómo separar el cariño de la admiración”, escribió el cantante sonorense.

En su mensaje también reconoció el espectáculo que ofreció su suegro y la respuesta del público.

“¡Qué showazo y qué público tan chingón tienes aquí en Aguascalientes!”, expresó.

Sin embargo, las palabras que más llamaron la atención fueron aquellas dedicadas a la relación familiar que han construido.

“Gracias por todo, Pepe. No solo me enseñaste lo bella e importante que es la familia, sino que también me abriste las puertas de tu casa y me diste una más. ¡Gracias por tanto!”, agregó.

Pepe Aguilar no dejó pasar la dedicatoria. El cantante retomó la fotografía en sus propias historias de Instagram y respondió con una frase breve: “Se te quiere bien, yerno”.

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El intercambio confirmó públicamente la cercanía entre ambos intérpretes, quienes anteriormente ya habían compartido escenario en conciertos y celebraciones familiares.

El cantante Pepe Aguilar responde a un mensaje de agradecimiento publicado por Christian Nodal tras su presentación en Aguascalientes. (Instagram: Pepe Aguilar)

Así fue el concierto de Pepe Aguilar y Christian Nodal en Aguascalientes

El espectáculo Sinfónico hasta los Huesos se realizó en la megavelaria de la Isla San Marcos, como parte de la programación del Festival Cultural de Calaveras 2026.

La presentación comenzó a las 21:00 horas y combinó los éxitos de Pepe Aguilar con los arreglos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y el acompañamiento del Mariachi Zacatecano.

Además de Christian Nodal, el concierto contó con la participación de Ángela y Leonardo Aguilar, así como del cantante Josi Cuén.

La reunión musical permitió que distintas generaciones y estilos del regional mexicano coincidieran en un mismo escenario, con colaboraciones que se convirtieron en las principales sorpresas de la noche.

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El evento formó parte del festival que se desarrolla del 30 de octubre al 8 de noviembre, dedicado a las tradiciones del Día de Muertos.

Christian Nodal y su presunto distanciamiento con sus padres

Las palabras de Nodal hacia Pepe Aguilar adquieren relevancia ante las versiones que apuntan a diferencias con su padre y representante, Jaime González.

En abril de 2026, el intérprete solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de “El Forajido” como marca para servicios de entretenimiento.

La decisión ocurrió después de que el cantante expresara su inconformidad por no tener el control comercial de su propio nombre artístico, cuya titularidad está vinculada a su padre. “No soy dueño ni de mi nombre”, declaró entonces.

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El trámite alimentó las especulaciones sobre una posible separación profesional entre padre e hijo. Sin embargo, el registro de una nueva marca no demuestra por sí solo una ruptura familiar definitiva.

También han circulado versiones sobre un distanciamiento con su madre, Cristy Nodal, aunque los involucrados no han confirmado públicamente todos los señalamientos.

Christian Nodal sonríe y señala a la cámara junto a sus padres, quienes brindan con copas de champán, en medio de especulaciones sobre un supuesto distanciamiento familiar. (Infobae México / Especial )

Pepe Aguilar y Christian Nodal muestran la fortaleza de su relación familiar

Desde su matrimonio con Ángela Aguilar en julio de 2024, Nodal ha compartido distintos momentos públicos con la familia de su esposa.

En diciembre de ese año, ambos cantaron juntos en Querétaro, mientras que en junio de 2025 Pepe Aguilar volvió a acompañarlo durante un concierto.

En agosto de 2026 también coincidieron en la celebración del cumpleaños del patriarca de la dinastía Aguilar.

El concierto del 6 de noviembre sumó un nuevo capítulo a esa relación.