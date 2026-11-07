México

Atacan con armas de alto poder a patrulla de la Guardia Civil en Indaparapeo, Michoacán

Tras la agresión, fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo en la región

Video grabado desde un vehículo que avanza por un camino de terracería en una zona rural de Indaparapeo, Michoacán. Según reportes locales, agentes de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos de arma de fuego durante recorridos de vigilancia en la demarcación.

Guardar

Un grupo de civiles atacó con armas de alto poder a una patrulla de la Guardia Civil de Michoacán en la localidad de Guadalupe, perteneciente al municipio de Indaparapeo, en el oriente del estado.

La agresión provocó la movilización de corporaciones de seguridad estatales y federales, aunque hasta el momento no se reportan elementos policiales lesionados.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores dispararon contra los uniformados, en un ataque que presuntamente habría sido organizado por integrantes de un grupo del crimen organizado con presencia en distintos municipios de la región.

Tras la agresión, los policías solicitaron apoyo a través de los canales de emergencia, por lo que en cuestión de minutos arribó un convoy integrado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la propia Guardia Civil.

Las corporaciones desplegaron personal en distintos puntos de la zona para reforzar la seguridad, ubicar a los responsables y prevenir nuevas agresiones contra las autoridades y la población.

PUBLICIDAD

Crimen organizado mantiene presión en municipios de Michoacán

Atacan armado Guardia Civil Indaparapeo Michoacán
Atacan con armas de alto poder a patrulla de la Guardia Civil en Indaparapeo, Michoacán (especial)

Los primeros señalamientos apuntan a que el ataque podría estar relacionado con las actividades de una organización criminal que opera en municipios como Queréndaro, Álvaro Obregón, Zinapécuaro e Indaparapeo.

En estas demarcaciones, habitantes han manifestado su preocupación por la presencia de grupos delictivos, a los que atribuyen amenazas, extorsiones y cobro de cuotas.

Las denuncias de los vecinos reflejan un escenario de presión sobre comerciantes, productores y familias de la región, quienes enfrentan el temor de sufrir represalias si se niegan a cumplir con las exigencias económicas de los grupos criminales.

Uno de los aspectos que genera especial preocupación es la situación económica de las familias de Indaparapeo, municipio caracterizado por un importante flujo migratorio.

Una parte de sus habitantes radica en Estados Unidos y retorna periódicamente a sus comunidades de origen, además de enviar recursos económicos para apoyar a sus familiares. Esta dinámica representa una fuente importante de ingresos para numerosos hogares.

Reportan balaceras y disputa criminal en el oriente de Michoacán

Los agresores dejaron una camioneta y huyeron con rumbo desconocido de la zona de la balacera | Foto: X / @1aplanamx
Los agresores dejaron una camioneta y huyeron con rumbo desconocido de la zona de la balacera | Foto: X / @1aplanamx

El ataque contra la patrulla de la Guardia Civil ocurre en medio de reportes recientes de enfrentamientos y detonaciones de armas de fuego en distintos puntos del oriente de Michoacán.

De acuerdo con los señalamientos que circulan en la región, las agresiones estarían relacionadas con una disputa territorial entre organizaciones criminales que buscan mantener o ampliar su presencia en estos municipios.

Entre los grupos señalados por su presunta actividad en la zona se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya presencia ha sido relacionada con hechos de violencia y disputas por el control de territorios.

También se ha señalado una confrontación con delincuentes procedentes del vecino estado de Guanajuato, lo que habría incrementado la tensión en las comunidades cercanas a los límites entre ambas entidades.

No obstante, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la identidad de los responsables del ataque contra la patrulla ni la participación de una organización criminal específica.

Despliegan fuerzas federales y estatales tras la agresión

Atacan armado Guardia Civil Indaparapeo Michoacán
Operativo de seguridad del Ejército, la GN, FGE, Guardia Civil en la localidad de Guadalupe y otras zonas de Indaparapeo

La llegada de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y la Guardia Civil permitió establecer un operativo de seguridad en la localidad de Guadalupe y otras zonas de Indaparapeo.

La movilización tuvo como objetivo reforzar la presencia institucional ante el riesgo de nuevos enfrentamientos y atender los reportes de violencia registrados en la región.

Hay que recordar que el pasado 28 de octubre, fue asesinado el regidor del PRI por este municipio, Adán Rodríguez Ávalos cuando circulaba en su camioneta particular acompañado por su familia, y ocurrió el ataque.

La agresión también vuelve a poner atención sobre las condiciones de seguridad que enfrentan los municipios del oriente michoacano, donde habitantes han denunciado amenazas y presiones de grupos delictivos.

Temas Relacionados

MichoacánAtaque ArmadoGuardia CivilIndaparapeoCJNGNarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chispazo hoy 6 de noviembre: todos los resultados ganadores del último sorteo de la Lotería Nacional

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo hoy 6 de noviembre: todos los resultados ganadores del último sorteo de la Lotería Nacional

INE presenta denuncia contra Guadalupe Taddei y contratista ante la FGR por posibles delitos en el manejo de recursos públicos

El Instituto Nacional Electoral aseguró que la denuncia responde a su obligación de proteger la legalidad y los recursos públicos, sin importar cargos ni periodos de gestión

INE presenta denuncia contra Guadalupe Taddei y contratista ante la FGR por posibles delitos en el manejo de recursos públicos

Mientras Pumas se juega la vida contra América, Arturo Elías Ayub con Keylor Navas se roban el reflector y encienden las alarmas

Los auriazules ocupan el décimo puesto con 20 puntos y necesitan sumar en el Olímpico Universitario para tener opciones de fase final antes de visitar a Monterrey

Mientras Pumas se juega la vida contra América, Arturo Elías Ayub con Keylor Navas se roban el reflector y encienden las alarmas

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 7 de noviembre: frente frío 4 impactará con lluvias en 8 estados

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 7 de noviembre: frente frío 4 impactará con lluvias en 8 estados

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 6 de noviembre

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 6 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

Fiscalía de Tamaulipas investiga a tres policías por muerte de una niña durante el operativo contra “El Titán”

Omar García Harfuch rinde homenaje al agente Milton Morales tras el abatimiento de “El General”

EEUU aprueba venta de 11 helicópteros Black Hawk y equipo militar a México por mil 75 millones de dólares

Detienen a “El Cadeza”, jefe regional del CJNG en Oaxaca: huyó a Puebla tras las capturas de “El Tanque” y “El Semáforo”

ENTRETENIMIENTO

Paola Dalay comparte fotos junto a su hija tras rumores de que César Romo le habría pedido no vivir con la menor

Paola Dalay comparte fotos junto a su hija tras rumores de que César Romo le habría pedido no vivir con la menor

Victoria Ruffo reacciona a los rumores que vinculan a José Eduardo en investigación contra Vadhir Derbez por presunta violación

Memo Méndez Guiu da su postura sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano y anticipa si habrá reencuentro de Timbiriche

Karely Ruiz se despide de su hija antes de entrar a La Mansión VIP: “Me voy con el corazón hecho pedacitos”

Javier Ibarreche estalla y responde a las críticas por el doblaje de ‘Wildwood’: “No acepté el trabajo para quitárselo a un actor”

DEPORTES

Mientras Pumas se juega la vida contra América, Arturo Elías Ayub con Keylor Navas se roban el reflector y encienden las alarmas

Mientras Pumas se juega la vida contra América, Arturo Elías Ayub con Keylor Navas se roban el reflector y encienden las alarmas

José Ramón Fernández es reconocido por el Senado de la República por su extensa trayectoria en el periodismo deportivo

Canelo Álvarez dedica emotiva felicitación a Eddy Reynoso por su cumpleaños: “El mejor entrenador del mundo”

WWE Crown Jewel 2026: dónde ver EN VIVO desde México, a qué hora empieza y cuál es la cartelera completa

Claudio Suárez lanza advertencia sobre Gilberto Mora y pide no darle toda la responsabilidad de la Selección Mexicana