México

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)
Guardar

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya activado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Este es el reporte del Metrobús en la última hora

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Canela

Línea 3

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Poniente 128

Línea 4

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Tenayuca

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: 416 ORIENTE

Línea 7

Estado de servicio: Manifestación

Estación afectada: El Ahuehuete - Alameda Tacubaya

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios y rutas del Metrobús

Unidad eléctrica del Metrobús. (Twitter @Capuano)
Unidad eléctrica del Metrobús. (Twitter @Capuano)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

PUBLICIDAD

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Diariamente y cada hora se hace un monitoreo del estado del oxígeno en la CDMX y Edomex

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre

El costo de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre

Pachuca y Pumas califican a la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Con doblete de Charlyn Corral, las Tuzas vencieron 4-3 al Puebla

Pachuca y Pumas califican a la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Silvana Estrada hace historia: la Filarmónica de Los Ángeles la nombra directora creativa de música latina

La cantautora mexicana recibe la distinción a la par de seis nominaciones al Latin Grammy

Silvana Estrada hace historia: la Filarmónica de Los Ángeles la nombra directora creativa de música latina

“Se te quiere bien, yerno”: Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Christian Nodal tras cantar juntos

Leonardo y Ángela Aguilar también acompañaron a su padre durante su presentación en Aguascalientes

“Se te quiere bien, yerno”: Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Christian Nodal tras cantar juntos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan con armas de alto poder a patrulla de la Guardia Civil en Indaparapeo, Michoacán

Atacan con armas de alto poder a patrulla de la Guardia Civil en Indaparapeo, Michoacán

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

Fiscalía de Tamaulipas investiga a tres policías por muerte de una niña durante el operativo contra “El Titán”

Omar García Harfuch rinde homenaje al agente Milton Morales tras el abatimiento de “El General”

EEUU aprueba venta de 11 helicópteros Black Hawk y equipo militar a México por mil 75 millones de dólares

ENTRETENIMIENTO

Silvana Estrada hace historia: la Filarmónica de Los Ángeles la nombra directora creativa de música latina

Silvana Estrada hace historia: la Filarmónica de Los Ángeles la nombra directora creativa de música latina

“Se te quiere bien, yerno”: Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Christian Nodal tras cantar juntos

Paola Dalay comparte fotos junto a su hija tras rumores de que César Romo le habría pedido no vivir con la menor

Victoria Ruffo reacciona a los rumores que vinculan a José Eduardo en investigación contra Vadhir Derbez por presunta violación

Memo Méndez Guiu da su postura sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano y anticipa si habrá reencuentro de Timbiriche

DEPORTES

Pumas vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Capitalino de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026

Pumas vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Capitalino de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026

Pachuca y Pumas califican a la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Mientras Pumas se juega la vida contra América, Arturo Elías Ayub con Keylor Navas se roban el reflector y encienden las alarmas

José Ramón Fernández es reconocido por el Senado de la República por su extensa trayectoria en el periodismo deportivo

Canelo Álvarez dedica emotiva felicitación a Eddy Reynoso por su cumpleaños: “El mejor entrenador del mundo”