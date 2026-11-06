Claudio Suárez lanza advertencia sobre Gilberto Mora y pide no darle toda la responsabilidad de la Selección Mexicana

En entrevista con Infobae México, el exdefensor del Tricolor explicó por qué el joven de 18 años debe ser un complemento y no la solución del equipo.

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Gilberto Mora se ha convertido en uno de los nombres que más expectativas despiertan dentro del futbol mexicano. Con apenas 18 años, el mediocampista de Xolos de Tijuana consiguió llamar la atención por sus actuaciones con la Selección Mexicana durante el Mundial y su rendimiento en la Liga MX, argumentos que le permitieron regresar a la convocatoria de Rafa Márquez para los encuentros contra Jamaica del 14 y 17 de noviembre, correspondientes a los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

Sin embargo, su proyección también ha generado cuestionamientos sobre el peso que debe tener dentro del Tricolor. En entrevista exclusiva con Infobae México, Claudio Suárez compartió su opinión sobre el juvenil y coincidió con quienes consideran que no se le debe entregar toda la responsabilidad del combinado nacional.

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El antiguo defensor de Pumas, Chivas y Tigres reconoció las condiciones futbolísticas del tijuanense, aunque recordó que todavía se encuentra en una etapa de aprendizaje y necesita desarrollar diferentes aspectos de su juego antes de convertirse en una de las principales figuras del equipo.

Claudio Suárez pide llevar poco a poco a Gilberto Mora

Logra este hito tras batir récords en el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Emperador explicó que comenzó a seguir la trayectoria del mediocampista desde sus primeros pasos en Xolos, cuando Juan Carlos Osorio le permitió debutar. Desde entonces, le llamó la atención la tranquilidad con la que se desenvuelve dentro del terreno de juego, pese a su corta edad.

“La verdad en un principio me sorprendió. Yo lo venía siguiendo desde que estaba en olos, cuando lo debutó Juan Carlos Osorio, y llamaba mucho la atención, la verdad, porque su madurez. yo me acuerdo de Luis García creo debutó a los 17 años y así, pocos jugadores han debutado muy jóvenes, pero Gilberto Mora como inmediatamente parece un jugador de muchos años, de experiencia, agarra el balón, o sea, no le quema, no se presiona. Sin embargo, sí ha cometido uno que otro error, por ejemplo, en la Copa del Mundo contra Inglaterra, siendo que comete un error al querer girar y se la quitan y nos meten el 2 a 0. Por ejemplo, ese tipo de detalles tienes que mejorarlos, es decir, sabes que estar mejor ubicado, lo que sea. Pero en realidad el mundial que dio, o sea, porque no inició ni de titular, ¿no? O sea, y después ya era el titular. O sea, yo me acuerdo de un partido contra Honduras que yo dije, “Este este chavo, no, ya, o sea, ya es confiable.” Porque le metieron una patada, una entrada y dije, “Se va a arrugar, ¿no?” Dije, “A lo mejor porque les pasa lo mucho, ¿no? A muchos jugadores.” No, siguió jugando bien, normal y todo. Entonces, pero yo creo que hay que llevarlo poco a poco”, destacó El Emperador sobre la joven joya mexicana.

El exseleccionado nacional también recordó una de las acciones que considera que el juvenil debe corregir, al referirse a la pérdida de balón que terminó en una anotación de Inglaterra durante la Copa del Mundo. Para Suárez, ese tipo de situaciones forman parte del crecimiento de cualquier futbolista y deben servirle para adquirir mayor experiencia.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Gilberto Mora in action with England's Elliot Anderson REUTERS/Paul Childs

No obstante, destacó que Mora consiguió responder a la exigencia internacional y demostrar personalidad incluso cuando enfrentó entradas fuertes de sus adversarios.

El joven de Xolos no debe cargar con el futuro del Tricolor

El mexicano Gilberto Mora patea el balón frente a Gustavo Puerta y Richard Rios de Colombia en el encuentro amistoso del sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Otro de los puntos que abordó el histórico defensor fue la expectativa que se ha generado alrededor del futbolista. Aunque considera que tiene cualidades para convertirse en una pieza importante, pidió evitar que la Selección Mexicana dependa de él para resolver sus problemas ofensivos.

“O sea, no hay que dejarle toda la responsabilidad ya ahora sí que va a ser la la superestrella y va a resolverle a México los problemas. No, yo creo que es debe ser complemento, o sea, debes de aprovecharlo eh porque yo todavía siento que tiene que dar más, o sea, es es un jugador que en la media cancha te puede resolver para meterte un pase a gol. Tirar a gol, o sea, pero no es un jugador tan habilidoso, o sea, no es un jugador como Messi o Lamine Yamal, que te agarra el balón y ahorita se habla mucho de que sí se va a Europa, pero yo sí lo dejaba ir ya, ya debe de estar allá, o sea, para que empiece a agarrar el ritmo el el crecimiento”, agregó.

¿Arsenal, Liverpool o Bayern Múnich? Claudio Suárez habla sobre su futuro

El jugador mexicano Gilberto Mora durante el partido de fútbol entre las selecciones de México vs Ecuador correspondiente a la fase de 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El posible salto al futbol europeo también formó parte de la conversación, pues Gilberto Mora ha sido relacionado con instituciones como Liverpool, Bayern Múnich y Arsenal.

Para Suárez, el mediocampista podría encontrar condiciones interesantes en el conjunto londinense por el estilo de juego que desarrolla bajo la dirección de Mikel Arteta. Sin embargo, advirtió que llegar directamente a una plantilla de ese nivel podría complicar sus posibilidades de tener continuidad.

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Mexico's midfielder #19 Gilberto Mora reacts during the 2026 World Cup round of 32 football match between Mexico and Ecuador at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 30, 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

“Lo que pasa, el Arsenal por su forma de jugar, yo creo que se adaptaría bien, con Arteta juegan a tener el balón, la mayoría de equipos intenta, ¿no? El mismo Bayern Munich, ¿no? Lo vimos ayer contra el Atlético de Madrid, pero tiene Yo tendría mucha competencia ahí. Yo tenía entendido que que incluso lo querían hacerse de sus servicios y prestarlo a un equipo mediano. Por ahí para que juegue porque si igual se lo lleva el Arsenal, el Bayern o un equipo grande, no sé si vaya a jugar de titular. Este, entonces ahí lo puedes ahí sí perjudicar. Yo creo que sería lo mejor que se lo que que lo presten a un equipo mediano ya y que compita Champions, la Europa League o que compita un equipo así, como la Hormiga que está en el Olympiacos, por ejemplo, que es un equipo que que está ahí compitiendo. Entonces eso yo creo que sí le ayudaría mucho”, finalizó.

Así, el Emperador planteó que una alternativa para el mexicano sería incorporarse a una institución europea de nivel intermedio, donde tenga mayores oportunidades de disputar encuentros y participar en competiciones internacionales.

La intención, de acuerdo con su análisis, sería evitar que el juvenil pase demasiado tiempo en la banca de un equipo grande y pueda acelerar su desarrollo mediante minutos de competencia. Mientras tanto, Mora continuará su camino con Xolos y buscará aprovechar sus próximas oportunidades con la Selección Mexicana.