Cómo hacer esferas navideñas en casa: tutorial fácil

El material puede adaptarse a lo que se tenga en casa, como foami, fieltro o retazos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con materiales de papelería o tienda de manualidades y una pistola de silicón, es posible hacer esferas navideñas decoradas en casa en menos de una hora.

Existen dos técnicas distintas según el material base: foami para personajes en capas y unicel decorado con tela o cadena. Ambas son accesibles para cualquier nivel de experiencia y el resultado puede verse tan profesional como el de una tienda de decoración.

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El foami liso, el diamantado y el de textura toalla se pueden combinar en una misma esfera para darle más profundidad visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las esferas de foami se arman en capas sobre una base acolchada

La base no es rígida: se hacen dos círculos grandes de foami del mismo tamaño, se rellenan con algodón sintético o dacrón y se pegan por las orillas con silicón. El resultado es una esfera suave, flexible y ligera que resiste caídas sin romperse ni deformarse.

El foami es un material que se consigue en prácticamente cualquier papelería o tienda de manualidades a un precio muy bajo.

El foami tiene una densidad muy baja, lo que hace que incluso las esferas grandes pesen muy poco al colgarlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viene en versión lisa, diamantada y con glitter incorporado, lo que permite combinar texturas en una misma esfera sin necesidad de agregar brillantina por separado.

Sobre la base acolchada se recortan las piezas del personaje elegido en diferentes colores de foami. Las piezas se pegan en capas de mayor a menor con silicón, empezando por las más grandes y terminando con los detalles más pequeños.

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Es importante dejar secar cada capa unos segundos antes de agregar la siguiente para que no se muevan.

Si no se cuenta con algodón en casa, se pueden dejar las esferas de foami planas y sin rellenar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gancho se hace con un listón doblado en aro y pegado con silicón en la parte superior de la esfera. Para mayor resistencia, se puede reforzar con un trozo de foami pegado por dentro antes de cerrar los dos círculos.

Las esferas de unicel se decoran pegando tela o cadena sobre la superficie

La base aquí es una esfera sólida y rígida de unicel que funciona como lienzo estructural. A diferencia del foami, el unicel no se dobla ni se aplasta, lo que lo hace ideal para decoraciones que requieren una forma perfectamente redonda y estable.

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Para decorarla con tela, se cortan retazos de terciopelo, satín o manta navideña y se pegan directamente sobre la superficie con silicón caliente.

Una esfera de unicel de ocho centímetros de diámetro es el tamaño más común para esferas de árbol estándar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda trabajar por secciones pequeñas, aplicando el silicón poco a poco para que no seque antes de pegar la tela. Una vez cubierta toda la superficie, las orillas y uniones entre retazos se tapan con un cordón decorativo dorado o plateado.

Para la versión con cadena, se pega el extremo en la parte superior de la esfera con silicón y se enrolla en espiral hacia abajo, fila por fila, pegando cada vuelta.

Una esfera de ocho centímetros necesita aproximadamente un metro y medio de cadena fina. Al terminar, se añade un listón doblado en aro como gancho.

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No hay un patrón único de decoración, se hace al gusto y la imaginación de la persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas versiones admiten combinaciones: se puede forrar la mitad con tela y la otra mitad con cadena, o alternar franjas de distintos materiales para un acabado más elaborado.

Los renos de foami diamantado se arman con capas de café, beige y rojo

En foami café se recortan las orejas en forma ovalada y los cuernos con ramificaciones irregulares que simulan la cornamenta de un reno. En foami beige se hace el hocico en forma de óvalo más pequeño, y en foami rojo la nariz circular.

Si se usa foami diamantado en cualquiera de estas piezas, el acabado brilloso no requiere ningún paso extra porque el material ya tiene el brillo integrado.

Los ganchitos para colgarse pueden hacerse con listón o cualquier tela delgada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las piezas se pegan sobre la cara de la esfera empezando por las orejas y los cuernos, que van en la parte superior.

Luego se coloca el hocico al centro y la nariz encima. Los ojos se recortan en foami negro en forma de pequeños círculos y se superponen al final. Con un poco de silicón en cada pieza y unos minutos de secado, la esfera queda lista para colgar.

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El terciopelo rojo incrustado en gajos da a la esfera un acabado tipo boutique

Se pegan retazos de terciopelo rojo directamente sobre la esfera de unicel con silicón, cubriendo toda la superficie por secciones. El terciopelo es uno de los materiales que mejor se adhiere al unicel porque su textura porosa agarra el silicón con facilidad y no se despega con el tiempo.

Aplicar el silicón en secciones pequeñas evita que seque antes de pegar la tela, especialmente en climas cálidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las uniones entre los retazos de tela se tapan pegando un cordón dorado con silicón, siguiendo las líneas donde se juntan los pedazos.

Este detalle no solo oculta las imperfecciones sino que le da a la esfera una apariencia de decoración profesional. El contraste entre el rojo del terciopelo y el dorado del cordón da un resultado que parece de tienda de decoración navideña. Al terminar, se añade un listón como gancho en la parte superior.

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El silicón también puede ser frío, no solo caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mayor resistencia, se puede pasar el listón por un clip metálico pequeño antes de pegarlo, de modo que el peso de la esfera quede distribuido y no jale el silicón con el tiempo.