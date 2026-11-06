Ricardo Monreal busca consenso para renovar el INE mientras avanza otro recorte de 618 millones al organismo

Monreal busca consenso para renovar la presidencia del INE.

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que buscará un acuerdo con los grupos parlamentarios para emitir la convocatoria que permitirá elegir a la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sus declaraciones se producen en medio de la crisis que atraviesa el organismo y de una nueva propuesta para reducir su presupuesto en 618 millones de pesos.

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El legislador sostuvo que la mayoría parlamentaria respalda el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a posibles actos de corrupción dentro del árbitro electoral.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Monreal señaló que Morena coincide con la mandataria en la necesidad de que el INE esté libre de irregularidades y que se investiguen los señalamientos relacionados con su funcionamiento.

Ricardo Monreal busca consenso para elegir a la nueva presidenta del INE

En declaraciones sobre el proceso para renovar la presidencia del instituto, el coordinador de Morena explicó que ya estableció comunicación con las distintas fuerzas políticas para conocer sus posiciones respecto a la convocatoria.

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El coordinador de Morena quiere evitar que la nueva presidencia del instituto nazca cuestionada. (Captura de pantalla)

Detalló que el PRI manifestó que no participará en el proceso, mientras que el PAN entregó una lista de 11 propuestas para que sean consideradas en el documento, Monreal indicó que revisará esos planteamientos, aunque reconoció que percibe reservas por parte de la oposición.

Movimiento Ciudadano también mantiene una postura escéptica, según explicó el legislador.

Monreal dijo que su intención es evitar que la convocatoria y las posteriores designaciones se resuelvan únicamente mediante la mayoría parlamentaria, pues considera que eso podría generar cuestionamientos desde el inicio del procedimiento.

Por ello, manifestó su preferencia por construir un acuerdo entre las bancadas, tanto para emitir la convocatoria como para integrar el consejo técnico consultivo y designar a la presidenta sustituta.

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Monreal respalda a Sheinbaum en las investigaciones por presunta corrupción

El diputado aseguró que comparte la postura de Claudia Sheinbaum sobre la necesidad de investigar las posibles irregularidades registradas en el INE durante la gestión de Guadalupe Taddei.

La salida de Guadalupe Taddei del INE abrió un nuevo capítulo de incertidumbre en el organismo electoral. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Señaló que le preocupa que los señalamientos no sean investigados y afirmó que la mayoría legislativa respalda las acciones encaminadas a revisar el funcionamiento del organismo y deslindar responsabilidades.

También coincidió con la presidenta en que no existe riesgo para la organización de las próximas elecciones y sostuvo que los trabajadores del instituto respaldan su operación.

Monreal agregó que una persona que ya renunció a la presidencia del organismo no debería convertirse en un factor de inestabilidad para la institución.

Reginaldo Sandoval propone quitar otros 618 millones de pesos al INE

En paralelo a las declaraciones de Monreal, el diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, presentó una reserva al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 para aplicar una reducción adicional de 618 millones 17 mil 896 pesos al INE.

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El PT plantea un nuevo recorte al presupuesto del INE por 618 millones de pesos.

La propuesta, fechada el 5 de noviembre y dirigida a la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gómez Pozos, plantea trasladar esos recursos al programa U312 de Expansión de la Educación Inicial, a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con el documento, los ajustes modificarían las partidas de la siguiente manera:

INE : su presupuesto pasaría de 37 mil 274 millones 541 mil 672 pesos a 36 mil 656 millones 523 mil 776 pesos .

Educación Pública : el presupuesto del ramo aumentaría de 579 mil 631 millones 901 mil 734 pesos a 580 mil 249 millones 919 mil 630 pesos .

Expansión de la Educación Inicial: los recursos crecerían de 866 millones 482 mil 104 pesos a mil 484 millones 500 mil pesos.

La reserva también contempla modificar el anexo presupuestario relacionado con los recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes.

PAN cuestiona el destino de los recursos para educación inicial

Durante la discusión presupuestaria, legisladores del PAN cuestionaron la reasignación propuesta por el PT y señalaron que los recursos podrían terminar beneficiando a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), vinculados políticamente con ese partido.

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El PAN acusa que los recursos reasignados podrían beneficiar a los Cendis vinculados con el PT.

Los panistas acusaron que el movimiento podría representar una triangulación de recursos públicos y mencionaron al dirigente nacional petista, Alberto Anaya. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos de la oposición durante el debate.

El INE enfrenta nuevos ajustes presupuestales rumbo a 2027

El recorte planteado por Sandoval se suma a la reducción de 5 mil millones de pesos aprobada previamente en la Comisión de Presupuesto, cuyos recursos fueron redistribuidos entre dependencias federales.

Con ambos ajustes, la disminución propuesta para el INE supera los 5 mil 618 millones de pesos respecto a los recursos originalmente contemplados.

Las modificaciones presupuestarias ocurren mientras el organismo enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia.

En este escenario, la Cámara de Diputados también deberá avanzar en el procedimiento para elegir a quien encabezará el instituto, un proceso que Monreal aseguró que buscará concretar mediante acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

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