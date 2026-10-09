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De defender a La Luz del Mundo a recibir a representantes de OnlyFans: senador de Morena destaca diálogo en temas digitales

Emmanuel Reyes Carmona dio a conocer el encuentro con las representantes de la plataforma

De defender a La Luz del Mundo a recibir a representantes de OnlyFans: senador de Morena destaca diálogo en temas digitales. (Crédito: X/@EmmanuelReyesC)
De defender a La Luz del Mundo a recibir a representantes de OnlyFans: senador de Morena destaca diálogo en temas digitales. (Crédito: X/@EmmanuelReyesC)
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El senador de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, volvió a llamar la atención por sus actividades en el Senado de la República, esta vez tras recibir en su oficina a representantes de OnlyFans provenientes de Inglaterra.

El encuentro puso sobre la mesa asuntos como la protección de datos personales, la seguridad digital y los derechos de quienes generan ingresos mediante plataformas en internet, un tema que contrasta con las polémicas que han rodeado al legislador por su postura sobre La Luz del Mundo y las disputas políticas dentro de Morena.

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Emmanuel Reyes recibe a representantes de OnlyFans en el Senado

A través de sus redes sociales, Emmanuel Reyes informó sobre la reunión que sostuvo con representantes de OnlyFans, plataforma digital conocida por su modelo de suscripción y la comercialización de contenido, incluido material para adultos.

De acuerdo con el senador, la conversación no se limitó a la actividad comercial de la empresa, sino que abordó los desafíos que enfrenta la regulación de los servicios digitales en México, especialmente en materia de seguridad, privacidad y protección de los usuarios.

Reyes Carmona señaló que desde la Comisión de Economía continuará impulsando espacios de diálogo para conocer el funcionamiento de los nuevos mercados y promover reglas que respondan a las transformaciones tecnológicas.

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La Luz del Mundo
Varios miembros de MORENA han sido ligados a la secta La Luz del Mundo Crédito: Facebook/ Emmanuel Reyes Carmona

Entre los asuntos que destacó tras el encuentro se encuentran:

  • Protección de datos personales: fortalecer las medidas para resguardar la información de los usuarios.
  • Seguridad digital: impulsar condiciones que reduzcan los riesgos asociados con el uso de plataformas en línea.
  • Derechos de los creadores: atender las condiciones de quienes obtienen ingresos a través de estos servicios.
  • Protección de menores: establecer medidas que limiten el acceso de niñas, niños y adolescentes a contenidos o servicios que no son apropiados para su edad.

El legislador también subrayó que la innovación tecnológica debe desarrollarse con apego a la ley y respeto a los derechos humanos, además de combatir cualquier forma de explotación.

De La Luz del Mundo al debate público: las posturas que han marcado al senador

La reunión con representantes de OnlyFans ocurre en un contexto en el que Emmanuel Reyes Carmona también ha sido objeto del escrutinio público por sus vínculos con La Luz del Mundo, organización religiosa cuyo líder, Naasón Joaquín García, fue condenado en Estados Unidos por delitos sexuales.

La relación del senador con esta congregación ha sido un tema recurrente en el debate público, Reyes Carmona ha sido identificado como cercano a la organización y ha expresado posturas en su defensa, una circunstancia que ha colocado su trayectoria política bajo escrutinio.

El líder espiritual de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, condenado en EEUU por delitos sexuales. EFE/Ulises Ruiz Basurto
El líder espiritual de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, condenado en EEUU por delitos sexuales. EFE/Ulises Ruiz Basurto

En 2025, el legislador generó controversia por su reacción ante la detención de 38 integrantes de La Luz del Mundo en Michoacán. En esa ocasión, cuestionó la actuación de las autoridades y calificó la situación como una representación distorsionada de los hechos, en una postura que reavivó las críticas sobre su cercanía con la congregación.

El tema ha acompañado parte de su recorrido dentro de Morena y ha alimentado el debate sobre la relación entre sus posiciones personales, su actividad legislativa y las responsabilidades que implica representar a la ciudadanía desde el Senado.

El senador también quedó en medio de versiones sobre disputas internas en Morena

Además de las controversias relacionadas con La Luz del Mundo, Emmanuel Reyes Carmona recientemente se vio envuelto en una polémica política por versiones sobre un presunto enfrentamiento entre integrantes de Morena a raíz de la candidatura para la alcaldía de León, Guanajuato, rumbo a los comicios del próximo año.

En agosto de 2026, la difusión de un supuesto chat entre senadores del partido puso bajo los reflectores las diferencias atribuidas a Ricardo Sheffield y Reyes Carmona en torno a la competencia por esa posición política.

La conversación filtrada alimentó las especulaciones sobre posibles tensiones dentro de Morena y sobre la manera en que se definirán las candidaturas rumbo a los próximos procesos electorales.

Sin embargo, en septiembre, Ricardo Sheffield rechazó que existiera una pelea con Reyes Carmona por esa aspiración y sostuvo que no se trataba de una competencia electoral entre ambos.

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