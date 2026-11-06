Ronald Johnson celebra detención de “El Chino”: acciones en seguridad golpean red criminal con operaciones en CDMX, Tijuana y Cancún. (RS/Especial)

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Dos días después de la captura de Bojun He, alias “El Chino”, señalado como presunto operador financiero de una organización criminal vinculada con La Unión Tepito, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció las acciones de las autoridades mexicanas y destacó el impacto del operativo que permitió asegurar más de 43 millones de pesos en efectivo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X este 6 de noviembre, el diplomático estadounidense consideró que la detención representa un avance importante para desarticular una estructura presuntamente relacionada con lavado de dinero, extorsión y trata de personas, cuyas actividades habrían alcanzado distintos puntos del país, entre ellos Ciudad de México, Tijuana y Cancún.

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Ronald Johnson destaca golpe a las finanzas de la delincuencia organizada

En su pronunciamiento, Ronald Johnson puso el acento en la importancia de atacar no solamente a quienes presuntamente participan en actividades criminales, sino también a las estructuras económicas que permiten mantenerlas y expandirlas: “Marca un paso importante”.

El representante estadounidense señaló que la presunta organización aprovechaba negocios relacionados con empresarios de origen asiático para desarrollar distintas actividades ilícitas y obtener ganancias. Entre los delitos que las autoridades investigan se encuentran el lavado de dinero, las extorsiones y la trata de personas.

El Chino, detenido en CDMX. Crédito: Especial

Johnson también resaltó el aseguramiento de más de 43 millones de pesos, cantidad que calificó como parte de los resultados de una operación dirigida contra los recursos económicos de la estructura criminal.

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En su mensaje, el diplomático destacó que esta estrategia coincide con el enfoque que impulsa la Misión de Estados Unidos en México: “Atacar las operaciones criminales, las redes financieras y las ganancias ilícitas para desmantelar las organizaciones criminales y hacer rendir cuentas a los responsables”.

Así fue el operativo para detener a “El Chino”, donde se incautaron más de 43 mdp

El operativo contra Bojun He se ejecutó el 4 de noviembre en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México; donde intervinieron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, resultado de labores previas de inteligencia y vigilancia.

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Imágenes de una cámara de seguridad mostraron el ingreso de los agentes al departamento. Con vestimenta táctica, los elementos recorrieron el inmueble hasta ubicar a un hombre en la sala, a quien sometieron en el suelo mientras otros ocupantes permanecieron en el lugar.

Relojes asegurados en el cateo contra Bojun "N". Crédito: X - @OHarfuch

Durante la intervención, realizada con orden judicial, las autoridades aseguraron 43 millones 720 mil pesos entre moneda nacional y dólares: 26 millones 976 mil pesos en efectivo y 920 mil dólares. También localizaron celulares, documentación, credenciales migratorias, dosis de droga, cartuchos, una báscula gramera digital y una máquina contadora de billetes.

El decomiso incluyó dos vehículos, una Jeep Grand Cherokee y una Land Rover Defender, además de relojes de presunta gama alta. Entre las piezas destacó un portarrelojes con el grabado de Louis Vuitton con seis relojes y cajas de marca Gucci; artículos que quedaron en resguardo de las autoridades para determinar el origen de los recursos.

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El perfil de Bojun He y los vínculos sus vínculos con la Unión Tepito

“El Chino” aparece señalado por las autoridades como presunto líder de una red de lavado de dinero vinculada a integrantes de La Unión Tepito. Las pesquisas sostienen que su estructura habría operado a través de conexiones financieras y empresariales que le permitían extender actividades más allá de la Ciudad de México, con presencia detectada en Tijuana, Baja California, y en Cancún, Quintana Roo, además del inmueble intervenido en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Grabaciones de cámaras de seguridad muestran el momento en que agentes de seguridad con equipo táctico ingresan a un departamento durante una orden de cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. En las imágenes, los elementos armados acceden al inmueble desde el pasillo exterior y someten en el suelo a un individuo en la sala de la vivienda, ante la presencia de otros ocupantes.

Las indagatorias lo relacionan también con presuntos delitos de extorsión contra comerciantes, tráfico de personas y tráfico de armas. Las autoridades señalan además posibles nexos con empresarios de origen asiático y con miembros de La Unión Tepito, organización con presencia en distintos puntos de la capital.

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Antes de establecerse en México, Bojun He habría enfrentado antecedentes penales en China por falsificación y lavado de dinero; obtuvo la naturalización mexicana el 26 de septiembre de 2025.

Tras su detención, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con los recursos y objetos asegurados durante el operativo. La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones para determinar su situación jurídica y esclarecer el alcance de la presunta red financiera, así como identificar a otros posibles implicados.