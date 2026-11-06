La Feria del Pulque y la Barbacoa 2026 llegará a la Magdalena Contreras en CDMX: fechas, horarios y cómo llegar

La feria se ha consolidado como una cita gastronómica anual en la demarcación, con ediciones que se remontan al menos a 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La alcaldía La Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, anunció la 22ª edición de la Feria Regional del Pulque y la Barbacoa 2026, que se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre en la Explanada de la Alcaldía. El evento reunirá antojitos mexicanos, barbacoa, pulque artesanal y música en vivo, lo que anticipa una jornada con los platillos y bebidas más tradicionales favoritos de muchos mexicanos para disfrutar durante la jornada.

La feria se ha consolidado como una cita gastronómica anual en la demarcación, con ediciones que se remontan al menos a 2023. Se trata de un espacio donde productores locales ofrecen pulque natural y curado junto con barbacoa preparada con técnicas tradicionales.

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Qué ofrece la feria

Cuatro tacos mexicanos de barbacoa con carne deshebrada, salsa verde, cilantro y cebolla picada se sirven en una tabla de madera junto a limas y un caldo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta central del evento combina barbacoa y pulque artesanal, acompañados de antojitos mexicanos típicos de la región. Según el cartel difundido por la alcaldía, los asistentes podrán degustar antojitos mexicanos, barbacoa y pulque, además de disfrutar de música en vivo durante los tres días.

En ediciones previas de esta misma feria, el pulque se ofreció tanto en su versión natural como en curados de distintos sabores, entre ellos avena, fresa, guayaba y piña, de acuerdo con un reporte de RadioFórmula sobre la edición realizada en marzo de este año. La barbacoa, por su parte, suele servirse en tortilla de maíz tradicional o azul, acompañada de consomé.

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El evento ofrece barbacoa, pulque natural y curado, antojitos mexicanos y música en vivo, con entrada gratuita a la Explanada de la Alcaldía. Los visitantes solo deben pagar lo que consuman, ya sea comida, bebida o artesanías.

Antecedentes y participación de productores

Un grupo de personas come tacos y preparaciones tradicionales en una feria gastronómica al aire libre decorada con banderines en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria del Pulque y la Barbacoa tiene una trayectoria de varias ediciones en la alcaldía. En 2023, durante la edición número 16, la institución informó que participarían 24 expositores: 14 dedicados al pulque y 10 a la barbacoa, además de otros productores de artículos locales.

En esa ocasión, el 90% de los expositores eran originarios de la propia alcaldía, mientras que el 10% restante provenía de las demarcaciones de Tlalpan, Gustavo A. Madero e Iztapalapa. La alcaldía señaló además que, de manera tradicional, también se sumaban productores de los estados de Hidalgo y México.

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Para aquella edición se esperaba una afluencia de más de 20 mil visitantes a lo largo de los tres días de actividades, según el comunicado de la alcaldía.

En la edición 21, realizada en marzo de este año, el evento mantuvo un formato similar, con más de 20 expositores instalados en la Explanada de la Alcaldía.

Otros productos y artesanías

Más allá de la barbacoa y el pulque, la feria ha incluido históricamente una oferta gastronómica y artesanal más amplia. En la edición de marzo, los expositores también ofrecieron mermeladas, moles y chocolates artesanales.

Una mesa gastronómica de Quintana Roo presenta platos como relleno negro, tacos y bebidas artesanales durante un festival cultural en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se informó sobre la venta de artesanías elaboradas por habitantes de la alcaldía, un componente que se ha mantenido en distintas ocasiones anteriores, la feria incluyó preparaciones como pan de pulque y nieves.

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La cartelera musical de la edición 22 no ha sido difundida por la alcaldía hasta el momento, aunque el programa confirma la presencia de música en vivo durante los tres días del evento.

Cómo llegar a la Explanada de la Alcaldía

La sede del evento es la Explanada de la Alcaldía La Magdalena Contreras, ubicada en José Moreno Salido s/n, colonia Barranca Seca. En ediciones anteriores, la propia alcaldía recomendó a los visitantes llegar en transporte público, señalando como alternativa la estación Miguel Ángel de Quevedo, de la Línea 3 del Metro donde parten camiones rumbo a la Magdalena Contreras .

Desde esa estación, los visitantes pueden tomar transporte público adicional para llegar hasta la Explanada. También existe la opción de acceder en automóvil particular.

Otras ferias de pulque en el mismo periodo

La celebración en La Magdalena Contreras no es la única feria dedicada a esta bebida tradicional que se realiza en noviembre. En el Estado de México, el municipio de Atizapán de Zaragoza organiza su propia Cuarta Gran Feria del Pulque los días 14 y 15 de noviembre, en la Explanada Municipal de Ciudad López Mateos.

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Esa feria reunirá a 23 pulquerías con pulque natural, curados, comida, artesanías, música y danza, con entrada libre y un horario de 10:00 a 20:00 horas en ambas jornadas. Al igual que en La Magdalena Contreras, el acceso gratuito aplica únicamente a la entrada del recinto, mientras que los alimentos, bebidas y productos artesanales tienen un costo que corre por cuenta de cada visitante.

Fechas y horarios de la feria en Magdalena Contreras

Diversos platos de la cocina tradicional mexicana y una vasija de pulque reposan sobre una mesa en la colonia Condesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La 22ª Feria Regional del Pulque y la Barbacoa 2026 se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario:

Fecha: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026.

Horario: de 8:00 a 19:00 horas, los tres días.

Sede: Explanada de la Alcaldía, ubicada en José Moreno Salido s/n, colonia Barranca Seca, La Magdalena Contreras, Ciudad de México.

Acceso: entrada libre al recinto; los alimentos, bebidas y artesanías tienen costo individual según el consumo de cada visitante.