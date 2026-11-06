Fue campeón con Chivas, en México no lo llaman y en Costa Rica ya sueñan con ver a Ronaldo Cisneros en ‘La Sele’

Cisneros tuvo un paso positivo con Chivas. (Foto: Twitter/@chivas)

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El fútbol internacional suele estar marcado por la constante búsqueda de talento extranjero dispuesto a defender camisetas nacionales. Sin embargo, en un giro poco habitual para los futbolistas aztecas, el delantero mexicano Ronaldo Cisneros se ha colocado en el centro de la conversación en Centroamérica ante la seria posibilidad de que en Costa Rica se analice su proceso de naturalización.

Su explosiva racha frente a las redes con la Liga Deportiva Alajuelense no solo lo convirtió en el referente indiscutible del ataque manudo, sino que despertó un debate profundo sobre su eventual incorporación al combinado nacional tico.

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Desde su llegada al balompié costarricense en agosto de 2025, el atacante coahuilense ha experimentado un renacimiento deportivo absoluto. Mientras en México su figura permanecía en segundo plano tras varias etapas intermitentes en la Liga MX, en suelo costarricense encontró el ecosistema ideal para consolidar su contundencia.

Con más de 30 anotaciones registradas en prácticamente un año de competencia entre torneos locales y certámenes internacionales, Cisneros se erigió como la máxima sensación del campeonato nacional de Costa Rica.

Cisneros es considerado como una figura en Costa Rica. (Crédito: Kirby Lee-Imagn Images)

¿Está cerca de naturalizarse para jugar con Costa Rica?

El periodista David Medrano destapó recientemente este panorama al señalar el marcado contraste que existe en la percepción del ariete. Mientras en Costa Rica se valora con enorme interés el potencial que aportaría como una opción ofensiva de primer nivel para la selección absoluta, desde la Selección Mexicana no ha existido ningún tipo de acercamiento, seguimiento o consideración por parte del cuerpo técnico tricolor encabezado por Rafael Márquez.

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Esta desconexión ha generado cuestionamientos en el entorno futbolístico mexicano. En momentos donde el combinado azteca padece por encontrar centros delanteros con regularidad frente a portería y alternativas confiables en el área, un atacante nacional que marca diferencia en la región pasa prácticamente desapercibido para las convocatorias de su propio país.

En contraparte, los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense y diversos sectores del balompié centroamericano ven en Cisneros a un rematador con el perfil físico, técnico y asociativo que encajaría a la perfección en la estructura de La Sele.

En la cancha, los números avalan plenamente la admiración que genera en Costa Rica. En su primer certamen completo con los rojinegros fue contendiente directo por la bota de oro de la liga. Posteriormente, continuó con su cuota goleadora en el torneo local y extendió su dominio al ámbito continental, sumando cinco tantos determinantes en la Copa Centroamericana de la Concacaf y liderando al club alajuelense hacia títulos de prestigio regional. Con un contrato que lo vincula al club tico hasta 2028, su arraigo en el país se profundiza cada semana con actuaciones decisivas y celebraciones constantes en el Estadio Alejandro Morera Soto.

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Cisneros conquistó a los hinchas ticos y podría incluso representar a ese país. (Crédito: Kirby Lee-Imagn Images)

La trayectoria de Ronaldo Cisneros en el fútbol

Nacido el 8 de enero de 1997 en Torreón, Coahuila, Ronaldo Cisneros Morell comenzó su andar formativo en las fuerzas básicas de Santos Laguna a partir de 2011. Rápidamente destacó como una de las joyas más prometedoras de la cantera lagunera gracias a su potente físico y olfato dentro del área. En las categorías inferiores de los Guerreros se consagró campeón goleador en torneos juveniles, levantando títulos con la Sub-17 y la Sub-20.

Su debut en el máximo circuito se produjo de manera oficial el 24 de octubre de 2014, en un duelo ante los Pumas de la UNAM, integrando además el plantel albiverde que conquistó títulos locales de Liga MX y Copa MX.

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(Foto: Twitter / @RonaldoCM97)

En paralelo, Cisneros forjó un notable paso por las selecciones menores de México. En el Campeonato Sub-20 de la Concacaf de 2017 se proclamó máximo romperredes con seis anotaciones, lo que le valió encabezar el ataque del Tricolor en la Copa del Mundo Sub-20 disputada en Corea del Sur, donde anotó dos goles.

Para diciembre de 2017, sus cualidades llamaron la atención del Club Deportivo Guadalajara, escuadra que concretó su fichaje como una apuesta importante a futuro. Con el Rebaño Sagrado formó parte del plantel que se coronó campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018. Sin embargo, la constante competencia interna y la falta de continuidad lo llevaron a salir cedido en distintas ocasiones en busca de minutos de juego.

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Durante esas cesiones, vistió las camisetas de equipos del circuito de plata como el Club Atlético Zacatepec y Mineros de Zacatecas, además de una destacada etapa formativa en la Liga de Expansión MX con el Club Deportivo Tapatío. En 2022 vivió su primera experiencia en el balompié internacional al emigrar a préstamo a la Major League Soccer (MLS) con el Atlanta United. En Estados Unidos dejó un grato recuerdo, acumulando siete goles en 28 compromisos, incluyendo una recordada tarde donde marcó un triplete frente al Chicago Fire.

El delantero buscó en varias ligas poder mejorar su nivel futbolístico. (Crédito: Brett Davis-USA TODAY Sports)

Tras su aventura por la MLS regresó a Chivas para una tercera etapa entre 2023 y 2024, contribuyendo como revulsivo en partidos de fase regular y Liguilla. Posteriormente recaló en los Gallos Blancos de Querétaro, antes de que en el segundo semestre de 2025 tomara la determinación de dar el salto al fútbol de Costa Rica con la Liga Deportiva Alajuelense.

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Es precisamente en la institución rojinegra donde Ronaldo Cisneros ha alcanzado la plenitud de su carrera. Alejado del protagonismo intermitente que tuvo en México, el artillero lagunero asumió el rol de atacante titular indiscutible, transformándose en la principal carta ofensiva del equipo y en un fenómeno mediático y deportivo que ahora tiene a Costa Rica soñando con verlo portar los colores patrios.