Los Caligaris y Los Estrambóticos tendrán conciertos en la Feria de la Piñata 2026 en Edomex: cuando y dónde será

El municipio del Estado de México, reconocido como la cuna de la piñata tradicional, prepara la celebración sin que exista aún un programa oficial completo confirmado por las autoridades. (Composición feria de la piñata Acolman)

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La Feria Internacional de la Piñata de Acolman llegará a su edición número 41 con Los Caligaris y Los Estrambóticos como parte de su cartel musical. Ambas agrupaciones se presentarán el 3 de diciembre de 2026.

El municipio del Estado de México, reconocido como la cuna de la piñata tradicional, prepara la celebración sin que exista aún un programa oficial completo confirmado por las autoridades. El resto de la programación musical, los horarios y las actividades complementarias permanecen pendientes de confirmación por parte de los organizadores.

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Blanca Osorio, presidenta municipal anció la dinámica mediante la cuál eligieron a los Headliners (Facebook)

Fechas y cartel de la feria 2026

La feria se extenderá del 3 al 6 de diciembre de 2026. El único dato de cartelera disponible hasta el momento corresponde al primer día del evento, cuando se presentarían Los Estrambóticos y Los Caligaris, de acuerdo con la convocatoria difundida por la organización.

La edición 40, realizada en diciembre de 2025, se extendió por tres días y reunió a más de 200 maestras y maestros artesanos, tanto locales como de municipios invitados. Durante cuatro días, el municipio albergó un pabellón artesanal y gastronómico, además del tradicional concurso de piñatas.

A partir de 2019, el gobierno municipal asumió un compromiso con los artesanos para dar un nuevo realce a la celebración. Desde entonces, la feria adquirió rango internacional, con un componente cultural ampliado y la incorporación de elencos artísticos que atraen un mayor número de visitantes.

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El municipio mexiquense prepara su edición 41 del 3 al 6 de diciembre, con Los Estrambóticos y Los Caligaris confirmados para el primer día y el resto de la cartelera aún sin anunciar. (Facebook Feria Internacional de la Piñata)

Origen de la feria y la tradición de la piñata

La vinculación entre Acolman y la piñata se remonta al siglo XVI, cuando los frailes agustinos se asentaron en la región y erigieron el Ex Convento de San Agustín. En 1587, el prior fray Diego de Soria obtuvo del papa Sixto V la autorización para celebrar misas de aguinaldo del 16 al 24 de diciembre.

Esas misas derivaron con el tiempo en las posadas, celebraciones que incorporaron villancicos, procesiones y piñatas como elementos centrales. La pieza original tomaba la forma de una olla de barro recubierta con papel y siete picos, que representaban los siete pecados capitales: avaricia, lujuria, gula, ira, envidia, pereza y soberbia.

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¿Por qué Acolman se considera la cuna de la piñata? Porque fue allí donde los frailes agustinos, en el siglo XVI, adaptaron una celebración religiosa a la tradición de romper figuras de siete picos durante las posadas decembrinas, un ritual que con el tiempo se extendió a todo México y que el municipio conserva hasta hoy con técnicas artesanales.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia documenta que la festividad incorporó además elementos de la celebración prehispánica del Panquetzaliztli, dedicada al dios Huitzilopochtli durante el solsticio de invierno. La figura de siete picos se mantiene como la más representativa de la tradición hasta la actualidad.

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La Feria Internacional de la Piñata se celebró por primera vez en 1985, cuando el entonces presidente municipal impulsó el evento para que los artesanos del municipio tuvieran un lugar donde exhibir y vender su producción. En ese momento se trataba de una feria de alcance reducido.

Acolman, cuna artesanal de la piñata

Acolman, reconocido como la cuna de la piñata tradicional de siete picos, reúne cada diciembre a más de 200 artesanos en un pabellón cultural y gastronómico que crece desde 1985. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Según el padrón del gobierno municipal, Acolman registra 120 artesanos que elaboran piñatas con la misma técnica empleada desde hace siglos, sin el uso de maquinaria industrial. La mayoría de quienes se dedican a este oficio son mujeres, muchas organizadas en talleres familiares.

En promedio, los talleres de Acolman producen entre 45,000 y 50,000 piñatas por temporada. Los precios van desde 15 pesos en las piezas más sencillas hasta 280 pesos en las artesanales, mientras que las piñatas monumentales pueden alcanzar un costo de 2,500 pesos.

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El municipio obtuvo en 2023 la marca colectiva Piñata Artesanal Acolman Renace, otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como parte de los esfuerzos para proteger la producción local. En 2025, autoridades estatales y municipales anunciaron además gestiones para obtener una declaración de indicación geográfica.

Las familias dedicadas al oficio, entre ellas los descendientes de Romana Zacarías, conocida como la Reina de las Piñatas, continúan fabricando sus piezas con la técnica tradicional de papel y engrudo. La producción de las piñatas navideñas comienza desde agosto, para aprovechar el calor del verano en el secado de las bases de las figuras.

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La feria de diciembre representa para estas familias la principal ventana de comercialización del año, además de un espacio de visibilidad para una actividad que sostiene económicamente a unas 150 familias productoras del municipio.

Los Caligaris, 28 años de fiesta argentina en escena

Los Caligaris ganaron en el rubro Ingeniería de Grabación por "Circología" (Archivo)

Los Caligaris se formaron el 24 de agosto de 1997 en el barrio Residencial América de Córdoba, Argentina, por iniciativa de los hermanos Martín y Diego Pampiglione. El nombre del grupo se inspira en la leyenda del payaso Caligari, quien, según la tradición circense, murió en escena disimulando su agonía como parte de su acto.

La banda fusiona cuarteto cordobés, ska y rock con un componente circense que define su puesta en escena. Su álbum debut, Yernos Perfectos (2002), incluyó el tema “Nadie Es Perfecto”, que llegó al primer lugar de las radios argentinas y marcó el despegue del grupo.

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A lo largo de su trayectoria, Los Caligaris grabaron discos como Grasas Totales, Chanchos Amigos, Transpirando Alegría, Bailarín Apocalíptico y Circología, este último premiado con el Gardel a mejor ingeniería de grabación en 2016. En 2017 celebraron veinte años de carrera con un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

En 2023, la banda emprendió una gira de gala por sus 25 años de trayectoria que incluyó cuatro fechas agotadas en el Auditorio Nacional de México, ampliadas a una quinta función. En junio de 2026 publicaron su undécimo álbum de estudio, Caligaris Sí, con colaboraciones junto a Paty Cantú, La Konga, Neto Peña, La Vela Puerca y Alan Sutton, entre otros.

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El músico Martín Pampiglione explicó la dinámica de giras del grupo: “Nosotros viajamos mucho. En un año normal podemos tocar unas 100 veces. De hecho acabamos de llegar de una gira”. La banda también reflexionó sobre su presente tras más de 25 años de carrera, centrado en disfrutar el momento antes que proyectar el futuro.

Durante 2026, Los Caligaris se presentaron en festivales como Cosquín Rock, Tecate Peninsula en Tijuana y compartieron cartel con Panteón Rococó en Guadalajara. Sus shows recientes incluyeron un repertorio con temas como “Mala Junta”, “Con Vos”, “Nadie Es Perfecto”, “Mi Estanciera y Yo”, “Mi Vida sin Tu Vida” y “Asado y Fernet”, además de versiones de “No Es Mi Despedida” y “Te Quiero Tanto”.

Los Estrambóticos, pioneros del ska mexicano

La banda afirmó que su trayectoria de 35 años está marcada por los festivales y que su show en Colombia resumirá ese recorrido en 45 minutos - crédito @losestramboticos/Instagram

Los Estrambóticos nacieron en 1992 en la Ciudad de México, cuando Arturo “Pinocho” Ruelas convocó a un grupo de músicos de la escena underground capitalina, entre ellos David “Chadou” Sánchez. Su primer material, el demo Blue Demo, vendió 15,000 copias en el Tianguis Cultural del Chopo y les valió el premio Demo de Oro.

Junto a Los de Abajo y La Santísima Trinidad, Los Estrambóticos integraron el primer núcleo de bandas que consolidó al ska como género propio dentro del rock mexicano. Su discografía incluye Piel de Banqueta (1997), Objeto Extraviado (1999), Sueños de Anoche (2002) y Camino Clandestino (2004).

La banda ha compartido cartel con Los Fabulosos Cadillacs, Café Tacvba, El Tri y Molotov, y ha participado en siete ediciones del Vive Latino en el escenario principal. En septiembre de 2026 debutó en Colombia en el Festival Cordillera, en Bogotá, tras más de tres décadas de trayectoria.

El vocalista Arturo “Pinocho” Ruelas habló sobre la vigencia del grupo rumbo a su presentación en el Auditorio Nacional: “Hemos resucitado muchas veces; ahora estamos en nuestro séptimo aire. Parte de lo que nos une como grupo es que nos emociona tocar como si fuera la primera vez”. El músico añadió que la banda funciona “como una máquina con piezas muy distintas, provenientes de diferentes ámbitos creativos”.

Los Estrambóticos se presentarán el 19 de noviembre de 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México junto a Los Cafres, en un show bautizado como Invasión Estrambótica. Para esa fecha, la agrupación estrenó el sencillo “Dulces Mentiras”, grabado junto a Nelly Burguette, y adelantó que construye el repertorio del show a partir de encuestas realizadas a sus seguidores en redes sociales.