Muerte de Carlos Albert: José Ramón Fernández, Faitelson, Antonio Moreno, Rosique y más se despiden del periodista deportivo

Carlos Albert murió a los 83 años de edad, comentaristas como José Ramón, Faitelson, Toño Rosique y más compartieron mensajes de despedida (X/ @joserra_espn)

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Una voz combativa del periodismo deportivo se apagó, murió Carlos Albert. La noche del 3 de noviembre circuló la noticia que el mundo de la crónica deportiva mexicana no podía creer, partió Carlos Albert Llorente, figura de Los Protagonistas de José Ramón Fernández, ex futbolista que amó los colores del Necaxa, precursor en la lucha de los derechos labores de los jugadores de futbol profesional y crítico siempre en búsqueda de la verdad.

A los 83 años de edad falleció, desde el momento en el que circuló la noticia de su muerte, el gremio periodístico en México se conmocionó y los cronistas compartieron una serie de mensajes para honrar su memoria.

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Albert anunció su retiro definitivo de los medios el viernes 29 de octubre de 2021, después de 43 años como narrador, analista y comentarista. Su carrera periodística comenzó luego de dejar el futbol profesional en 1971, y desde entonces encontró en los micrófonos el espacio para hablar desde su visión crítica y analítica.

El director técnico Ricardo La Volpe dirigió la Selección Mexicana entre 2002 y 2006, en una entrevista con Carlos Albert salió molesto y abandonó el foro, la charla ocurrió en 2004, Albert criticó los métodos de trabajo del argentino (X/ @EnriqueVonBeas)

Los mensajes de despedida a Carlos Albert

A través de redes sociales surgieron un sinfín de mensajes dedicados a Carlos Albert. Entre los más emotivos sobresalió el de Joserra, pues él abrió el espacio para que el ex jugador de Necaxa iniciara su carrera en los medios, José Ramón y Carlos Albert sufrieron el veto por el caso “Los cachirules”, además, hicieron una mancuerna que fue del gusto del público.

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Por ello, el comentarista de ESPN recordó cada una de esas memorias, se mostró vulnerable con la partida de su amigo, además, mostró el lazo de amistad que construyeron más allá de los medios.

José Ramón Fernández:

Carlos Albert y José Ramón Fernández posan con traje y corbata durante una cobertura conjunta para la televisión mexicana. (X/ @joserra_espn)

“Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices. Te vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni callar. De esos periodistas que honran esta profesión y dejan huella por su congruencia y credibilidad. Te recordaré siempre con admiración y mucho cariño. Descansa en paz, querido amigo”.

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“En el Mundial de Argentina 1978 tuve el privilegio de realizar la cobertura junto a grandes talentos del periodismo, entre ellos, Carlos Albert. Desde entonces, en Canal 13 se practicaba un periodismo que hablaba con la verdad, con plena libertad para expresar las cosas tal como eran, sin censuras ni condicionamientos. Era otra forma de entender y ejercer esta profesión. Un periodismo libre, independiente y comprometido con la verdad, que, lamentablemente, en estos tiempos, parece estar cada vez más cerca de desaparecer”.

“En el Mundial de Italia 1990, Carlos Alberto y yo, fuimos vetados por el caso de los cachirules. A pesar de las dificultades, decidimos que no nos quedaríamos sin hacer periodismo. Transmitimos desde México y logramos una cobertura con excelentes resultados junto con el equipo, de deportes Imevisión, que viajó a Italia”.

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El periodista Antonio de Valdés expresa sus condolencias en redes sociales por el fallecimiento del comunicador deportivo Carlos Albert. (X/ @adevaldes)

El periodista Antonio Moreno comparte un mensaje luctuoso y fotografías históricas con Carlos Albert tras el fallecimiento del comunicador deportivo. (@tonomoreno_)

Roberto Gómez Junco: “Inolvidable el gran Carlos Albert. Extrañaremos al amigo y al ejemplar comentarista, de los que se dan muy de vez en cuando”, mensaje que compartió en sus redes.

Enrique Garay: “Muy triste, la noticia del adiós del gran Carlos Albert. A mi arribo a Imevision en 1989, fue un hombre con el que compartí innumerables coberturas, momentos y transmisiones, desde Mundiales, Juegos Olímpicos, y más. Descanse en Paz. Abrazo con respeto a sus familiares”, publicó en X.

Raúl Orvañanos: “Con tristeza me entero del fallecimiento de Carlos Albert. Un gran compañero y amigo con quien tuve el honor de compartir cuadro. Le doy el pésame a toda su familia y amigos, les deseo pronta resignación.QEPD Carlos Albert”

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El Club Universidad Nacional emite una esquela en la que expresa condolencias por el fallecimiento del exfutbolista y periodista deportivo Carlos Albert Llorente. (X/ @PumasMX)

David Faitelson: “Carlos Albert fue un incansable luchador por los derechos del futbolista mexicano. Algunas de sus acciones, le costaron vetos durante su carrera como futbolista y periodista. Un tipo frontal, honesto, valiente …Se va uno de los mejores periodistas deportivos de nuestra generación".

Antonio Moreno: “No puedo estar más triste... se fue Carlos Albert, mi padrino en los medios, mejor amigo y valiente periodista. QEPD”.

Antonio de Valdés: “Lamento profundamente el fallecimiento de Carlos Albert, una voz inconfundible del periodismo deportivo mexicano.Mi más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos.Descanse en paz, Carlos”.

Los periodistas Carlos Albert y José Ramón Fernández conducen una emisión del programa deportivo Los Protagonistas en un estudio decorado con motivos del Mundial de Fútbol de 1990. (X/@joserra_espn)

Antonio Rosique:

“Hay personas que no solamente te abren una puerta. Te cambian el rumbo. Carlos Albert fue la primera persona que creyó en mí y me dio una oportunidad en los medios de comunicación. En 1994, cuando tenía apenas 19 años, me invitó a trabajar con él en Radio 13. Me enseñó las bases del periodismo y, un año después, me recomendó con José Ramón Fernández, abriéndome las puertas de mi primera entrevista en TV Azteca. Fue un periodista combativo, de convicciones inquebrantables, que hizo de la defensa de la dignidad del futbolista mexicano una de sus grandes batallas. Un hombre valiente, pero también divertido, entrañable y profundamente generoso. Me prestaba libros, compartía sus conocimientos y siempre encontraba tiempo para orientarme. Han pasado más de tres décadas y jamás olvidaré al hombre que me señaló el camino cuando apenas comenzaba a buscarlo. Descansa en paz, querido Carlos. Mi recuerdo, mi cariño y mi gratitud te acompañarán siempre”.

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Ignacio Fantasma Suárez: “Hoy es de esas columna que uno no quisiera nunca escribir. Decirle adiós a un referente, a un titán, a una leyenda del periodismo valiente, comprometido con sus convicciones de ese que hoy ya no existe no es una tarea sencilla. Hoy tenemos que decirle buen viaje a Don Carlos Albert. ¡gracias!“, despedida publicada en su columna El Heraldo de Puebla.

La Federación Mexicana de Futbol expresa sus condolencias institucionales por el deceso del exfutbolista y periodista deportivo Carlos Albert Llorente. (X/ @FMF)

Ricardo Puig: “Hace 25 años, cuando empezaba a trabajar en los medios entonces en CNI canal 40, Carlos Albert fue el primer gran personaje de los deportes con el que me tocó compartir. Años después nos reencontramos en ESPN. Hoy me entero de su muerte. Una gran persona. QEPD”.

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Enrique Perro Bermúdez: “Murió Carlos Albert, jugador de Futbol y periodista, tanto en su faceta de jugador como de periodista fue un critico valiente ante la injusticia, busco hacer un Sindicato de futbolistas, fue mi compañero en formula Deportiva triple E, y conocí a un ser humano derecho EPD!!”.

Enrique Beas: “Nos ha dejado uno de los más grandes periodistas deportivos que ha dado este país. Un luchador en toda la extensión de la palabra. Una voz fuerte y necesaria. Descansa en paz y vuela muy alto querido Carlos Albert. Gracias por todo. Sigo tratando de digerir la noticia. El legado que dejas es tremendo. No tengo todas las palabras para agradecerte querido Carlos cuando nos volvamos a encontrar seguiremos luchando por ideales, justicia social y futbol”.

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