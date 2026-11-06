WWE Crown Jewel 2026: dónde ver EN VIVO desde México, a qué hora empieza y cuál es la cartelera completa

(Cortesía WWE)

Guardar

Los aficionados a la lucha libre tendrán una cita especial este sábado 7 de noviembre con una nueva edición de WWE Crown Jewel 2026, espectáculo que reunirá a algunas de las principales figuras de la compañía en Arabia Saudita. Roman Reigns, Sami Zayn, Cody Rhodes, Randy Orton y Liv Morgan serán protagonistas de una función que promete enfrentamientos de alto impacto y que podrá seguirse desde México.

La octava edición del evento premium se celebrará en la ANB Arena de Riad, recinto que volverá a recibir una función de esta magnitud después de que la edición anterior se realizara en Perth, Australia Occidental. Desde su primera presentación en 2018, Crown Jewel se ha convertido en uno de los espectáculos internacionales más importantes del calendario de WWE.

PUBLICIDAD

Para esta ocasión, la empresa preparó una cartelera de cuatro combates, entre los que destacan dos enfrentamientos por los campeonatos Crown Jewel, tanto de la división masculina como de la femenina. Además, habrá una lucha bajo la estipulación Last Man Standing y una defensa por los Campeonatos Mundiales de Parejas.

¿Cuándo y a qué hora es WWE Crown Jewel 2026?

(Cortesía WWE)

La función se realizará el próximo sábado 7 de noviembre de 2026 en la ANB Arena, ubicada en Riad, Arabia Saudita.

Los seguidores mexicanos deberán tomar en cuenta la diferencia horaria con Medio Oriente para organizarse y no perderse los enfrentamientos principales del espectáculo.

Fecha: sábado 7 de noviembre de 2026.

Sede: ANB Arena, Riad, Arabia Saudita.

Hora en México: 11:00 horas, tiempo del centro del país.

Evento: WWE Crown Jewel 2026.

¿Dónde ver EN VIVO WWE Crown Jewel 2026 desde México?

Los aficionados que quieran disfrutar de los combates desde territorio mexicano deberán seguir la transmisión a través de la plataforma oficial de Netflix.

¿Cuál es la cartelera completa de WWE Crown Jewel 2026?

(Cortesía WWE)

Uno de los enfrentamientos que mayor expectativa genera será el protagonizado por Roman Reigns y Sami Zayn. El campeón mundial de peso pesado se medirá al monarca de WWE en una batalla por el reconocimiento masculino de Crown Jewel, en un duelo que reunirá a dos de las figuras más importantes de la empresa.

PUBLICIDAD

En la rama femenil también habrá un choque por el campeonato especial. Liv Morgan tendrá la oportunidad de convertirse en la primera luchadora en conseguir dos títulos Crown Jewel, pero antes deberá superar a Chelsea Green, actual campeona femenina de WWE.

(Cortesía WWE)

Por otra parte, Cody Rhodes y Randy Orton continuarán su rivalidad dentro del cuadrilátero con una lucha Last Man Standing, estipulación en la que los participantes deberán dejar a su adversario sin posibilidades de levantarse antes de que termine la cuenta de diez segundos.

La división de parejas también tendrá protagonismo, pues Penta y Je’Von Evans intentarán destronar a The Vision, integrado por Bron Breakker y Austin Theory, quienes pondrán en juego el Campeonato Mundial en Parejas de WWE.

PUBLICIDAD

La cartelera confirmada para el espectáculo es la siguiente:

Roman Reigns vs. Sami Zayn: Campeonato Crown Jewel masculino. Cody Rhodes vs. Randy Orton: Last Man Standing. Bron Breakker y Austin Theory (campeones) vs. Penta y Je’Von Evans: Campeonato Mundial en Parejas de WWE. Liv Morgan vs. Chelsea Green: Campeonato Crown Jewel femenino.

Un evento internacional con grandes figuras de WWE

Con cuatro combates anunciados y varias rivalidades que tendrán continuidad, Crown Jewel 2026 buscará mantener el protagonismo que ha conseguido desde su creación. La presencia de Roman Reigns, Cody Rhodes, Randy Orton y Liv Morgan, además de la participación del mexicano Penta, será uno de los principales atractivos para el público internacional.

La cita para los aficionados mexicanos será este sábado 7 de noviembre a partir de las 11:00 horas, cuando WWE lleve su espectáculo hasta Riad, Arabia Saudita.