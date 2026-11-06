Difunden video del cateo contra “El Chino”: así sometieron al presunto socio de La Unión Tepito

Grabaciones de cámaras de seguridad muestran el momento en que agentes de seguridad con equipo táctico ingresan a un departamento durante una orden de cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. En las imágenes, los elementos armados acceden al inmueble desde el pasillo exterior y someten en el suelo a un individuo en la sala de la vivienda, ante la presencia de otros ocupantes.

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Las imágenes del cateo en el que fue detenido Bojun He, alias “El Chino”, señalado como presunto operador financiero de La Unión Tepito, fueron difundidas por el periodista Antonio Nieto, quien exhibió la grabación de una cámara de seguridad que captó el ingreso de agentes federales a una vivienda de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El video, de aproximadamente un minuto y medio de duración, muestra cómo varios elementos con vestimenta táctica ingresan al inmueble, recorren las habitaciones y someten a un hombre que se encontraba en la sala de la vivienda.

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La detención de Bojun He ocurrió durante un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

De acuerdo con las autoridades, el hombre, de 41 años, presuntamente encabezaba una red de lavado de dinero relacionada con actividades delictivas y vinculada con integrantes de La Unión Tepito. Durante el cateo fueron asegurados 43 millones 720 mil pesos en efectivo, entre moneda nacional y dólares.

Así fue el cateo donde detuvieron a “El Chino”

La grabación difundida por Antonio Nieto, identificado en X como @siete_letras, muestra inicialmente a varios hombres vestidos con ropa táctica frente a la puerta de acceso del inmueble. Algunos llevan el rostro cubierto y portan equipo de protección.

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El Chino, detenido en CDMX. Crédito: Especial

Después de ingresar, los agentes avanzan por un pasillo hasta llegar a una sala-comedor, donde se encuentran dos personas. El espacio cuenta con sillones, muebles, fotografías, ventiladores y diversos artículos infantiles, entre ellos juguetes y una silla para bebé.

En ese momento, los elementos se aproximan a un hombre que permanece sentado en una silla blanca, junto a uno de los sillones. Los agentes lo rodean y comienzan a someterlo físicamente.

Las imágenes muestran que el hombre termina en el suelo mientras varios elementos lo sujetan para inmovilizarlo. Durante la intervención, otros agentes permanecen alrededor de la habitación y vigilan a las personas que se encontraban en el domicilio.

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La cámara continúa registrando el procedimiento mientras los uniformados mantienen al detenido sometido en el piso y revisan el espacio.

La grabación no muestra el dinero asegurado ni permite identificar por sí sola los objetos decomisados durante la diligencia. Esos elementos fueron detallados posteriormente por las autoridades.

El video del cateo a "El Chino": dos versiones del caso Grabación difundida por el periodista Antonio Nieto Cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México 🎥 El video, paso a paso ⚖️ Dos versiones 💰 Lo asegurado

“El Chino” asegura que es vendedor de juguetes

En la publicación que acompañó el video, Antonio Nieto señaló que Bojun He fue detenido durante un cateo en Miguel Hidalgo, donde las autoridades encontraron 43 millones de pesos.

El periodista también indicó que al hombre lo acusan de lavar dinero para organizaciones criminales. Sin embargo, destacó que el detenido sostiene una versión distinta sobre sus actividades.

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De acuerdo con el texto de la publicación, Bojun He asegura que se dedica a la venta de juguetes y que las autoridades le sembraron drogas y balas durante el procedimiento.

Esta versión contrasta con los señalamientos de las instituciones de seguridad, que lo identifican como presunto responsable de encabezar una estructura dedicada al blanqueo de recursos, tráfico de armas y tráfico de personas.

Hasta ahora, los señalamientos corresponden a las investigaciones ministeriales y la versión del detenido deberá ser considerada dentro del procedimiento legal.

(X @OHarfuch)

Aseguran 43.7 millones de pesos y artículos de lujo

El Gabinete de Seguridad informó el 4 de noviembre que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia, vigilancia fija y móvil, así como seguimiento a un inmueble relacionado con las actividades de la presunta organización.

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Después de reunir datos de prueba, las dependencias solicitaron una orden de cateo que fue autorizada por un juez de Control.

Durante la intervención, los agentes localizaron 920 mil dólares y 26 millones 976 mil pesos en moneda nacional, cantidades que en conjunto equivalen aproximadamente a 43 millones 720 mil pesos.

Además del dinero, fueron asegurados teléfonos celulares, documentación, credenciales migratorias, dosis de droga, una báscula gramera digital, una máquina contadora de billetes, relojes, cartuchos y vehículos.

Bojun He fue informado de sus derechos y trasladado ante el Ministerio Público de la Federación, junto con los objetos y recursos decomisados, para determinar su situación jurídica.

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(X @siete_letras)

Una red con operaciones en tres ciudades

De acuerdo con las investigaciones federales, la estructura presuntamente encabezada por “El Chino” tenía presencia en la zona centro de la Ciudad de México, Tijuana, Baja California, y Cancún, Quintana Roo.

Las autoridades también lo relacionan con actividades de extorsión contra comerciantes y tráfico de personas, mediante una red de empresarios de origen asiático.

Por su parte, investigaciones periodísticas han señalado sus presuntos vínculos financieros con integrantes de La Unión Tepito, organización criminal que mantiene actividades de narcomenudeo, extorsión y cobro de piso en distintas zonas de la capital.

Bojun He cuenta con antecedentes penales en China por falsificación y lavado de dinero. Posteriormente se trasladó a México, donde obtuvo la naturalización mexicana el 26 de septiembre de 2025.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que las investigaciones continuarán para identificar a otros posibles integrantes de la red y desarticular sus mecanismos financieros.

El secretario Omar García Harfuch sostuvo que las acciones buscan afectar los recursos económicos que permiten operar a las organizaciones criminales y combatir delitos como la extorsión y la violencia.