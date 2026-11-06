México

Amparo salva a Vadhir Derbez de la orden de aprehensión pero la investigación de la Fiscalía CDMX sigue abierta

La resolución elimina la detención previa para la audiencia inicial, pero las diligencias por la denuncia de violación continúan en curso

El actor mexicano deberá atender los requerimientos legales del caso, cuya responsabilidad penal sólo podrá definirse mediante el procedimiento y una sentencia de la autoridad competente. (Foto: Instagram)
El actor mexicano deberá atender los requerimientos legales del caso, cuya responsabilidad penal sólo podrá definirse mediante el procedimiento y una sentencia de la autoridad competente. (Foto: Instagram)
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La historia judicial de Vadhir Derbez sumó un nuevo capítulo este 6 de noviembre aunque lo llegó a su fin.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que una orden de aprehensión obtenida contra el actor por el delito de violación quedó sin efectos tras un juicio de amparo.

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Vadhir Derbez en alfombra roja
La Fiscalía de la CDMX confirmó que un juicio de amparo dejó sin efectos la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por presunta violación. (Foto: Cuartoscuro)

La resolución evita, por ahora, una detención, pero no frena el avance del expediente. La Fiscalía CDMX sostuvo que mantiene abierta la investigación por hechos presuntamente ocurridos en Coyoacán y que el actor puede ser citado a una audiencia inicial para responder ante la autoridad judicial.

El amparo de Vadhir Derbez frenó la orden de aprehensión, aunque la carpeta sigue abierta

La aclaración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llegó después de varios meses de posiciones públicas enfrentadas entre la defensa de Vadhir Derbez y representantes de una denunciante. El actor ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que enfrenta un presunto intento de extorsión.

  • La Fiscalía CDMX afirmó que reunió datos de prueba suficientes para judicializar la investigación. A partir de esos elementos, obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación.
  • El documento oficial precisa que el amparo dejó sin efectos esa orden. La consecuencia es que Vadhir “N” puede comparecer ante la justicia sin que sea necesaria una detención previa.
  • La resolución no implica que la investigación haya sido archivada ni que una autoridad haya determinado la inexistencia de responsabilidad penal. La dependencia sostuvo que las indagatorias continúan abiertas.
  • El actor deberá atender las actuaciones que legalmente correspondan. La Fiscalía puede citarlo para que comparezca ante un juez en una audiencia inicial.

En agosto, Derbez había comunicado que obtuvo una resolución de amparo favorable dentro del caso. En ese momento no detalló el alcance de la sentencia. La información difundida por la Fiscalía el 6 de noviembre de 2026 aclaró que un amparo dejó sin vigencia la orden de aprehensión.

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No existe, con los materiales disponibles, una confirmación de que la resolución anunciada por el actor en agosto sea exactamente la misma que anuló los efectos de la orden referida por la Fiscalía capitalina.

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