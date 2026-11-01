Dictan sentencia de 5 años contra "El Pozoles", señalado como uno de los líderes de La Unión Tepito. FGR

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Brayan Mauricio Miranda, conocido como “El Pozoles”, fue sentenciado a cinco años de prisión por un juez federal. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como uno de los líderes de la organización criminal La Unión Tepito.

El juez lo encontró responsable del delito de posesión de narcóticos con fines de comercio, tras un proceso que incluyó investigación complementaria y juicio oral.

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La sentencia y el delito imputado

Un juez federal determinó la responsabilidad penal de Miranda por posesión de narcóticos con fines de comercio. La resolución se dictó tras un juicio oral en el que el agente del Ministerio Público Federal presentó las pruebas correspondientes, según informó la propia Fiscalía General de la República.

Dictan sentencia de 5 años contra "El Pozoles", señalado como uno de los líderes de La Unión Tepito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La condena establecida fue de cinco años de prisión más una multa. El tribunal ordenó además el decomiso de la droga asegurada durante la detención.

La detención en la colonia Roma Norte

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Miranda en octubre de 2023. El operativo ocurrió cuando el hombre conducía un vehículo por calles de la colonia Roma Norte.

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Durante la inspección del automóvil, los agentes localizaron 496.7 gramos de marihuana, 538.3 gramos de metanfetamina y 18.6 gramos de cocaína. La droga estaba confeccionada en bolsas de plástico transparente, listas para su venta.

El traslado del caso al fuero federal

Tras la detención, el caso inició en el fuero local. Sin embargo, en enero de 2024, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), recibió la declinatoria de competencia correspondiente.

Esa declinatoria significó que la investigación pasara del fuero local al federal, en etapa de investigación complementaria. A partir de ese momento, la Fiscalía Federal en la Ciudad de México continuó con el proceso.

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El caso avanzó por las distintas etapas procesales hasta llegar al juicio oral, instancia en la que finalmente se dictó la sentencia condenatoria de cinco años de prisión y la respectiva multa.

Quién es “El Pozoles” y sus antecedentes criminales

Antes de su detención de octubre de 2023, Miranda ya había pasado por prisión en el Estado de México. Tras recuperar su libertad, continuó operando en delitos como extorsión, secuestro, tráfico de armas y narcomenudeo.

Dictan sentencia de 5 años contra "El Pozoles", señalado como uno de los líderes de La Unión Tepito. @c4jimenez

El Pozoles estaría ligado a varias desapariciones ocurridas en la capital del país y se le señala como presunto responsable de la muerte de Kenny Finol y de otras parejas.

En 2024, agentes de investigación ejecutaron una segunda orden de aprehensión contra Miranda, esta vez por el delito de desaparición cometida por particulares.

Esa causa está relacionada con la desaparición de un joven identificado como Brayan Apodaca Quintero, ocurrida en 2016. “El Pozoles”, entonces de 24 años, fingió que iría a cargar gasolina para su camioneta y salió junto con la víctima, de quien no se volvió a saber nada.

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Qué es La Unión Tepito y quiénes la han liderado

La Unión Tepito es una red criminal integrada por células que operan en la Ciudad de México. Surgió entre 2009 y 2012 a partir de desertores de la Organización Beltrán Leyva y de La Familia Michoacana, de acuerdo con InSight Crime.

La organización registró un recambio constante en su liderazgo por capturas y disputas internas. Francisco Javier Hernández Gómez, “Pancho Cayagua”, fue su primer líder; lo asesinaron en 2017. Lo sucedió Roberto Moyado Esparza, “El Betito”, detenido en 2018.

Pancho Cayagua (Foto: Twitter@siete_letras)

Después asumió el mando Óscar Andrés Flores Ramírez, “El Lunares”, capturado en enero de 2020. Más tarde encabezó la organización Raúl Rojas Molina, “Mi Jefe”, arrestado en mayo de 2022.

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Eduardo Ramírez Tiburcio, “El Chori”, se convirtió luego en uno de los operadores principales del grupo y uno de los delincuentes más buscados de la capital, con una recompensa de cinco millones de pesos por información que llevara a su captura. Fue detenido en marzo de 2024.

En febrero de 2022, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, afirmó que La Unión Tepito había quedado fragmentada de manera irreversible tras la ofensiva policial y la caída sucesiva de sus líderes. Desde entonces, la organización opera dividida en células semiautónomas sin un mando central.