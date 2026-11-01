Caen por extorsión "El Chulo" y "El Gil", operadores de La Nueva Familia Michoacana en Toluca. FGJEM

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra Erick Jesús “N”, alias “El Chulo”, y José Alfredo “N”, alias “El Gil”, señalados como presuntos responsables del delito de extorsión. Ambos eran considerados objetivos prioritarios dentro de la llamada Operación Restitución.

Los detenidos estarían vinculados al grupo delictivo autodenominado Nueva Familia Michoacana, organización relacionada con secuestro, despojo y delitos contra la propiedad en distintas modalidades.

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Objetivos prioritarios ligados a la Nueva Familia Michoacana

Erick Jesús “N” y José Alfredo “N” formaban parte de la lista de blancos clave de la Operación Restitución, estrategia de la FGJEM contra el despojo de inmuebles. La Fiscalía los relaciona con la Nueva Familia Michoacana, grupo que operaría en los municipios de Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Toluca y Zinacantepec, con actividades de secuestro, despojo y delitos contra la propiedad.

De acuerdo con el Ministerio Público, la organización utiliza la extorsión y el amedrentamiento con armas de fuego como método para apropiarse de inmuebles y exigir pagos periódicos a sus víctimas.

El caso que derivó en la detención de ambos sujetos comenzó el 14 de febrero de 2025. Ese día, una víctima de 59 años acudió a una bodega de su propiedad, ubicada en el municipio de Toluca.

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Hasta ese lugar llegaron los hoy detenidos, quienes, según la investigación, portaban armas de fuego y se habrían ostentado como integrantes de La Nueva Familia Michoacana. Le exigieron el pago de 10 mil pesos mensuales y la entrega del inmueble, bajo amenaza de privarla de la vida y dañar a su familia si no cumplía.

Cronología de las amenazas y el despojo

El 18 de marzo, “El Chulo” y “El Gil” regresaron a la bodega. Según el relato de la víctima ante el Ministerio Público, le indicaron que iban por el dinero y las llaves del inmueble.

Bajo amenazas, la víctima entregó cinco mil pesos y las llaves de la propiedad, con lo que los sujetos consumaron el despojo del lugar.

Caen por extorsión "El Chulo" y "El Gil", operadores de La Nueva Familia Michoacana en Toluca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hechos se mantuvieron sin nuevas acciones reportadas hasta el 7 de septiembre de 2026. Ese día, la víctima se encontraba en su domicilio cuando llegaron los mismos sujetos.

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La agredieron físicamente y, con arma de fuego, le reclamaron por qué no había entregado el dinero. Le exigieron entonces 20 mil pesos y le ordenaron trabajar para el grupo delictivo.

La víctima entregó una parte del dinero exigido y, para resguardar su seguridad, abandonó su vivienda.

El 12 de octubre, la víctima volvió a su domicilio con la intención de recoger sus pertenencias. Al abrir la puerta, localizó un letrero con una amenaza firmado por “El Chulo” y “El Pepe”.

La investigación y la orden de aprehensión

Al tener conocimiento de los hechos, el Agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes. Como parte de la indagatoria, identificó a los probables responsables del delito de extorsión.

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Con base en los elementos reunidos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión contra Erick Jesús “N” y José Alfredo “N”.

Caen por extorsión "El Chulo" y "El Gil", operadores de La Nueva Familia Michoacana en Toluca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Fiscalía cumplimentaron el mandato judicial e ingresaron a ambos detenidos al Centro Penitenciario de la zona. Ahí quedaron a disposición de una autoridad judicial, que determinará su situación legal.

La FGJEM precisó que a los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que un órgano judicial determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.

El avance de la Operación Restitución en el Edoméx

La detención de “El Chulo” y “El Gil” se suma a los resultados que la FGJEM ha reportado en el marco de la Operación Restitución, estrategia enfocada en combatir el despojo de inmuebles en la entidad.

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Desde su puesta en marcha, la operación suma 2 mil 876 inmuebles asegurados en 91 municipios del Estado de México, de los cuales mil 859 ya fueron restituidos a quienes acreditaron legalmente su propiedad, según el comunicado 1029/2026 de la Fiscalía, con fecha del 25 de octubre de 2026.

Operación restitución - EDOMEX. FGJEM

El operativo involucra a la FGJEM junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (MARINA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales.

Solo en el periodo del 17 al 23 de octubre de 2026, estas corporaciones realizaron 11 cateos y 39 inspecciones en municipios como Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Zinacantepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Texcoco, entre otros. Como resultado, se aseguraron 50 inmuebles: 31 casas habitación, 18 predios y un local comercial.

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La Operación Restitución forma parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México.