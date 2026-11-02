En medio de la polémica por la serie de Timbiriche, Sasha Sokol reaparece en el Gran Premio de México con Alejandro Soberón

Sasha Sokol reaparece en el Gran Premio de México con Alejandro Soberón. (Especial )

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La cantante Sasha Sokol reaparece en el Gran Premio de México junto al empresario Alejandro Soberón Kuri, tras el distanciamiento público que los integrantes originales de Timbiriche marcaron frente a la serie de ficción producida por la plataforma ViX.

La pareja acudió a las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez este primero de noviembre. Caminaron por el acceso exclusivo del Paddock Club mientras se desarrollaban las actividades de la Fórmula 1 en la capital del país.

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El encuentro ocurre a tres semanas de que seis miembros fundadores de la agrupación musical desconocieron la producción televisiva. Sokol optó por mantener silencio individual y se apegó al pacto del grupo de emitir únicamente posturas colegiadas.

Alejandro Soberón encabeza la organización del Gran Premio de México

Soberón Kuri preside el consejo de administración de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) y fundó OCESA en 1990. Es el directivo que gestionó el retorno de la máxima categoría automovilística a territorio mexicano en 2015.

El directivo sostiene actualmente pláticas con Formula One Management y el Gobierno de la Ciudad de México. El objetivo consiste en extender el contrato de la carrera más allá de 2028, según declaró durante la apertura del Pabellón Ciudad de México.

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La relación sentimental entre Sokol y Soberón suma más de 10 años. Ambos mantienen una política estricta de privacidad respecto a su vida personal. Las jornadas dominicales del Gran Premio representan una de las contadas ocasiones en que ambos caminan juntos frente a la prensa.

Sokol asistió vestida con un conjunto sastre color marfil y gafas oscuras. Soberón portaba las acreditaciones oficiales con acceso a pista, reservadas para el comité organizador de la competencia.

La relación sentimental entre Sokol y Soberón suma más de 10 años. (OCESA)

Los fundadores de Timbiriche desconocen la serie producida por ViX

La presencia pública de Sokol se da en medio de las fricciones causadas por la serie Timbiriche. El pasado 6 de octubre, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol publicaron un comunicado conjunto en redes sociales.

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Los intérpretes aseguraron que la empresa productora “El Estudio” no contó con su consentimiento: “Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan”, señalaron los músicos en el documento.

Los integrantes añadieron que tampoco autorizaron la utilización de sus nombres, voces o identidades para el proyecto de ocho episodios. Argumentaron que una dramatización televisiva distorsiona vivencias reales y afecta a personas que continúan con vida.

El músico Benny Ibarra reveló que los seis firmantes pactaron no dar entrevistas en lo individual. Cualquier pronunciamiento sobre la serie debe contar con el consenso de la alineación fundadora, confirmó el cantante en declaraciones.

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Los integrantes del grupo Timbiriche expresan en un comunicado que no participaron ni autorizaron la producción de la serie sobre su historia en la plataforma ViX. (Comunicado Timbiriche)

La producción enfrenta señalamientos por revictimización

El productor ejecutivo de la serie, Pablo Cruz, reconoció durante la presentación a medios que la relación entre Sokol y el productor Luis de Llano constituye el eje de la trama. Cruz sostuvo que el libreto tomó hechos de conocimiento público para construir una ficción.

Diversos comunicadores y usuarios en redes sociales acusaron a los guionistas de revictimizar a Sokol. Los señalamientos afirman que la trama retrata el vínculo como una decisión voluntaria de la cantante durante su adolescencia, pasando por alto la asimetría de edad y poder.

La actriz Macarena García, quien interpreta a Sokol en la serie, dijo comprender la inconformidad del grupo. Afirmó a la prensa que el elenco abordó los personajes con respeto y reconoció el valor de las mujeres que denuncian agresiones.

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Los señalamientos afirman que la trama retrata el vínculo como una decisión voluntaria de la cantante durante su adolescencia, pasando por alto la asimetría de edad y poder. (Instagram: Vix)

La SCJN ratificó la sentencia contra Luis de Llano

Sokol denunció públicamente a De Llano el 8 de marzo de 2022. Explicó que el productor inició una relación con ella cuando tenía 14 años y él 39, mientras administraba su carrera musical en Televisa.

La demanda civil por daño moral interpuesta por la cantante avanzó en los juzgados de la capital. Los tribunales determinaron la responsabilidad de De Llano y le ordenaron ofrecer una disculpa pública, abstenerse de emitir declaraciones sobre el caso y pagar una indemnización.

Sokol denunció públicamente a De Llano el 8 de marzo de 2022. Explicó que el productor inició una relación con ella cuando tenía 14 años y él 39. (Archivo)

El proceso concluyó formalmente cuando la SCJN negó un juicio de amparo promovido por la defensa del productor.

El máximo tribunal ratificó la condena y estableció que las acciones legales derivadas de abusos contra menores no pierden vigencia jurídica con el paso de los años.

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Por separado, Luis de Llano tramitó recursos jurídicos para exigir que su imagen y nombre queden excluidos de la transmisión de la serie en la plataforma digital.