Sonora eleva la protección civil a rango constitucional un año después del incendio en tienda de Hermosillo

El gobierno de Sonora mantiene el acompañamiento médico, psicológico y legal para las familias de las 24 víctimas mortales y las 15 personas lesionadas. (ARTURO CASTRO/CUARTOSCURO)

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Alfonso Durazo anunció este 1 de noviembre una reforma constitucional para reforzar la prevención y la protección civil en Sonora, al cumplirse un año del incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo, donde murieron 24 personas y otras 15 resultaron lesionadas.

El gobernador sostuvo que la modificación, publicada en el Diario Oficial del Estado, busca reducir la posibilidad de que se repitan tragedias como la ocurrida en el centro de Hermosillo.

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Durazo también reiteró que su administración mantendrá el acompañamiento médico, psicológico y jurídico para las familias de las víctimas y las personas heridas, además de la reparación integral que corresponda.

Señaló el gobernador que la exigencia de verdad y justicia de los afectados es legítima, aunque precisó que los resultados judiciales corresponden a la Fiscalía General de Justicia, al Poder Judicial y a otras instituciones dentro de sus respectivas atribuciones.

Reforma eleva la protección civil a rango constitucional

La modificación constitucional en Sonora reconoce la protección civil como un derecho humano y crea un instituto autónomo de prevención, afirma Durazo. REUTERS/Santiago Fontes

La modificación constitucional reconoce la protección civil como un derecho humano y establece la creación del Instituto de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, un organismo constitucional autónomo que tendrá la tarea de diseñar políticas con enfoque preventivo.

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El mandatario explicó que el nuevo instituto contará con un consejo ciudadano y un consejo técnico asesor conformado por especialistas. Su titular será elegido mediante una convocatoria abierta a la ciudadanía, la evaluación de un comité técnico especializado y la ratificación de dos terceras partes del Congreso del Estado.

Durazo afirmó que la reforma fue aprobada por unanimidad por los partidos representados en el Congreso local. Añadió que el Legislativo deberá emitir en los próximos días la convocatoria para elegir a la persona que encabezará la nueva institución.

El gobernador indicó que, después del incendio, su administración revisó las deficiencias de un sistema de protección civil que, según dijo, se había formado para actuar de forma reactiva y no preventiva. Para ello, expuso, se abrió un proceso de consulta con académicos, cuerpos de emergencia, brigadistas, colegios de profesionistas, organizaciones civiles y ciudadanos interesados.

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Gobierno estatal preparará una nueva ley de riesgos

El Poder Ejecutivo de Sonora prepara una nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos y promete mayor presupuesto para el sector. ( FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

El Poder Ejecutivo de Sonora y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el sector trabajarán en un proyecto de Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, asociado con la reforma constitucional recién publicada.

Durazo también prometió fortalecer la asignación presupuestal para las instituciones estatales de protección civil. “Sé que el dolor de esta fecha no desaparece con discursos ni con decretos”, expresó al referirse al primer aniversario del incendio. “El Estado no tiene derecho a fallar”, aseguró.

En un mensaje difundido en redes sociales, el gobernador señaló que la memoria de las personas fallecidas obliga al Estado a convertir los cambios institucionales en acciones que garanticen la no repetición. “No están solas”, dijo a las familias de las víctimas y a las personas lesionadas.

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FGR investiga a personal de la CFE por el incendio en un Waldo’s de Hermosillo

La carpeta federal busca esclarecer posibles responsabilidades por delitos culposos tras el siniestro del 1 de noviembre de 2025. Foto: x.com/@CesarFraijo2

La FGR investiga a personal de la CFE por el incendio en un Waldo’s de Hermosillo, Sonora, que dejó 24 personas muertas el 1 de noviembre de 2025. La indagatoria busca determinar posibles responsabilidades por delitos culposos, entre ellos homicidio, lesiones y daños.

El delegado de la FGR en Sonora, Sergio Méndez, informó el pasado 5 de febrero que la dependencia abrió una carpeta de investigación y solicitó peritajes y análisis de laboratorio con tecnología especializada para esclarecer lo ocurrido en el establecimiento.

Méndez señaló que la Fiscalía recibió recientemente el desglose del caso y lo atiende de manera puntual. Aunque en las averiguaciones han surgido nombres, afirmó que todavía no cuenta con el número de integrantes de la CFE que podrían estar relacionados con los hechos.

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La Fiscalía analiza posibles delitos culposos por el incendio

Las autoridades sonorenses libraron 25 órdenes de aprehensión y cumplimentaron siete mandamientos judiciales en diciembre. (Archivo Infobae)

El funcionario explicó que la investigación contempla conductas que no implican intención de causar daño. “Son delitos culposos, como lesiones, daños y homicidios, entre otros. Todo eso se está analizando dentro de la carpeta de investigación que ya se abrió y que se está integrando”.

La investigación federal se suma a las actuaciones emprendidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. A mediados de enero, la fiscalía estatal informó que imputó a ocho personas físicas y una persona moral por homicidio culposo, aborto, lesiones, daños, uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal.

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El pasado 27 de enero, la Fiscalía de Sonora dio a conocer la vinculación a proceso de seis personas físicas y una persona moral por el caso.

Además, el 24 de diciembre del 2025, autoridades sonorenses informaron que habían librado 25 órdenes de aprehensión relacionadas con el incendio y que siete ya se habían cumplimentado.

Tres días después, el 27 de diciembre, un juez ordenó la libertad de cinco personas detenidas por su presunta relación con el siniestro en el Waldo’s de Hermosillo.

La Fiscalía de Sonora impugnó esa decisión al sostener que la liberación no obedeció al reconocimiento de inocencia de los detenidos ni a irregularidades en sus capturas.

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