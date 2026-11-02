Maribel Guardia dedica altar de Día de Muertos a Julián Figueroa: “Tú sigues viviendo en mí”

Maribel Guardia dedicó un altar de Día de Muertos a su hijo Julián Figueroa en su casa al sur de la Ciudad de México. (Especial )

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La actriz Maribel Guardia presentó el altar de Día de Muertos en su casa para conmemorar a su hijo Julián Figueroa, a quien dedicó una ofrenda de tres niveles inspirada en las costumbres que el cantante preservaba.

Guardia explicó que su vínculo con esta celebración proviene directamente de las enseñanzas del joven, quien falleció el 9 de abril de 2023 a los 27 años en la alcaldía Álvaro Obregón tras sufrir un infarto agudo al miocardio.

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En el mensaje que acompañó la grabación, la conductora escribió una dedicatoria directa: “La vida nos separó, pero el amor que nos une es más fuerte que la muerte, porque tú sigues viviendo en mí. Y mi amor te seguirá por toda la eternidad. Tu madre, que no te olvida”.

La tradición que heredó de Julián Figueroa

Durante el recorrido por la instalación, la artista explicó que adoptó la costumbre de montar ofrendas a partir del entusiasmo con el que Figueroa organizaba los homenajes póstumos.

“Ustedes saben que es una tradición que él amaba, que él respetaba muchísimo y que la hacía con una gran devoción. Yo la verdad la heredé de él, porque pues yo la hacía porque sabía que todo el mundo la hacía aquí, pero él la sentía, le nacía del corazón y le hacía su propio altar a su papá todos los años”, relató Maribel Guardia.

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Figueroa solía colocar un espacio exclusivo con cartas y pertenencias para su padre, el compositor Joan Sebastian, quien falleció en julio de 2015 a consecuencia de cáncer en los huesos.

“Escribía una carta, le hacía una mesa completa con sus cosas, fotos y le escribía cosas que él le quería decir a su papá. Cuando lo vi, me puse a llorar de la emoción porque me pareció tan lindo”, expresó la actriz frente a la estructura.

Figueroa solía colocar un espacio exclusivo con cartas y pertenencias para su padre, el compositor Joan Sebastian, quien falleció en julio de 2015 a consecuencia de cáncer en los huesos. (Foto: Instagram)

Los tres niveles del altar y la presencia de Joan Sebastian

La ofrenda fue estructurada bajo la cosmovisión prehispánica e incluye la representación del inframundo, el plano terrenal y el cielo, además de mariposas monarca de papel para simbolizar la llegada de los difuntos.

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En el nivel inferior, que representa el Mictlán, Guardia colocó a sus perros en sustitución del perro guía xoloitzcuintle, junto al sombrero y el calzado que el músico portaba en sus presentaciones.

“Aquí tenemos el sombrero de Julián, que él amaba ese sombrero. Sus botas, que tantas patoaventuras tendrían que contar, a cuántos lugares lo llevaron, cuántas veces las usó en sus espectáculos”, describió.

En el segundo nivel, la intérprete colocó una chamarra de cuero con valor biográfico para la familia, prenda que perteneció originalmente al cantautor de Juliantla y pasó después a manos de su hijo.

“Esa chamarra la usó mucho Joan. Y cuando murió Joan, le quedó de herencia a Julián. Y Julián la usó mil veces en sus shows que tenía espectaculares con caballos, con sus canciones, con aquella alegría de las presentaciones, de los jaripeos. Así que esa chamarra, si hablara, tiene tantas historias que contar, tanto del padre como del hijo”, detalló.

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La ofrenda incluyó además una imagen de San Miguel Arcángel, figura religiosa a la que Figueroa era devoto, así como los alimentos que consumía habitualmente, entre ellos tacos, papas fritas, elotes, pan de muerto y alitas con picante.

La actriz mostró la fotografía de Julián Figueroa colocada al centro de la ofrenda, coronada por una pintura de la Virgen de Guadalupe. (Especial )

La devoción a la Virgen de Guadalupe y el recuerdo permanente

El nivel superior de la estructura está encabezado por una pintura al óleo de la Virgen de Guadalupe que realizó la madre de Maribel Guardia.

La conductora recordó que encomendó la vida de su hijo a la Virgen desde su nacimiento en 1995, motivo por el cual la imagen religiosa ocupa el punto central del espacio.

“Todo tiene un significado en el altar. La verdad es que todo me emociona tanto, me emociono mucho, porque sea cierto o no, es una tradición que nos llena de alegría, que nos da la esperanza de que en este día los vamos a ver y los vamos a sentir cerca”, afirmó.

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La conductora recordó que encomendó la vida de su hijo a la Virgen desde su nacimiento en 1995. (Ig/maribelguardia)

Guardia señaló que el tributo ritual no sustituye la memoria cotidiana hacia el joven compositor.

“Mi hijo vive en mi corazón. No hace falta tener este día, porque todos los días lo recuerdo a cada instante. Pero me encanta esta tradición mexicana llena de alegría, de colorido, de tradiciones, de sus comidas. Es un día para tenerlos todavía más presente de lo que los tiene a uno todos los días en el corazón”, concluyó.

La actriz terminó su mensaje al recordar a sus padres y amistades fallecidas que integran su altar, e insistió en que el homenaje a Julián Figueroa permanece activo todos los días a través de la memoria familiar y la fe católica.

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