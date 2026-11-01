México

A un año de Carlos Manzo, Tafolla acusa que Morena “necesita que venga Estados Unidos” para entregar a ‘narcopolíticos’

A un año del asesinato de Carlos Manzo, el diputado Carlos Tafolla pide a los partidos limpiar sus filas del narco o “vendrá EU”. Contexto y claves

El dirigente del Movimiento del Sombrero advierte que Washington actuaría contra quienes no separen de sus filas a posibles responsables, al cumplirse un año del homicidio del exalcalde de Uruapan. (Cuartoscuro)
El dirigente del Movimiento del Sombrero advierte que Washington actuaría contra quienes no separen de sus filas a posibles responsables, al cumplirse un año del homicidio del exalcalde de Uruapan. (Cuartoscuro)
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El diputado local independiente Carlos Bautista Tafolla, dirigente del Movimiento del Sombrero, exigió a todos los partidos políticos depurar sus filas de presuntos vínculos con el crimen organizado. Advirtió que, de no hacerlo, “va a venir Estados Unidos por ellos”. Sus palabras coinciden con el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

“No es traición a la patria”, dice Tafolla

Carlos Bautista Tafolla cuerpos predio Michoacán
La declaración al diario, hecha en mayo de 2026, señala que Washington tendría interés en los narcopolíticos y que su presión podría contribuir al esclarecimiento del crimen, según la publicación. Foto: Captura de pantalla

El legislador sostuvo que el tema es “político” y que Morena necesita presión externa para entregar a presuntos culpables. Citó los casos del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, del que también se ocupa Estados Unidos, y el de Guadalupe Taddei, sin detallar en su intervención las acusaciones.

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“¿Por qué tienen que venir la presión extranjera para que entreguen a los delincuentes? ¿Por qué no limpian sus filas desde adentro?”, cuestionó. Aclaró que su señalamiento no se limita al partido en el poder: “Me refiero a todos los partidos políticos”.

Tafolla fue más allá y afirmó que una eventual acción de Washington “no es traición a la patria”, sino consecuencia de que en México “no están haciendo el trabajo que les corresponde”.

Una marcha a un año del crimen

Carlos Manzo Uruapan
La indagatoria tiene un avance de 90% y señala a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, como presunto autor intelectual, mientras siguen pendientes dos diligencias clave, incluida la captura del exjefe de escoltas. Foto: Facebook / Grecia Quiroz

Las declaraciones llegan el día en que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, encabezó una marcha en el centro del municipio, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad con elementos del Ejército, al cumplirse un año del asesinato de su esposo.

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Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, una celebración ligada al Día de Muertos. La movilización fue convocada para las 10:00 horas en el Monumento Lázaro Cárdenas. Quiroz aseguró que sería una marcha ciudadana, sin participación de partidos, y que además de esclarecer el crimen buscaría visibilizar la violencia en Uruapan y otros municipios de Michoacán.

¿Qué dice la Fiscalía de Michoacán?

La investigación mantiene puntos abiertos:

  • Hay 34 detenidos, de los cuales al menos 29 ya fueron vinculados a proceso.
  • La Fiscalía reporta un avance de 90% y señala como autor intelectual a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, presunto líder regional del CJNG.
  • El encargado del despacho de la Fiscalía, Israel Vega Rodríguez, dijo que no hay indicios de un móvil político y que todo apunta a una afrenta entre el alcalde y el CJNG.
  • Siguen pendientes la detención del exjefe de escoltas de Manzo, José Manuel Jiménez Miranda, y la obtención de los teléfonos del exalcalde, en poder de Quiroz.

Quiroz ha pedido que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, al argumentar que así se evitarían conflictos de interés.

¿Qué relación ha tenido el Movimiento del Sombrero con EU?

Carlos Tafolla denuncia que Claudia Sheinbaum no brindó apoyo a Carlos Manzo
Las diligencias del líder Tafolla ante el FBI y el gobierno de Estados Unidos por el caso Manzo reavivan el debate sobre los límites entre la exigencia ciudadana de justicia y la intervención de potencias extranjeras en asuntos internos. Crédito: FB Carlos Alejandro Bautista Tafolla

Los antecedentes públicos de ese acercamiento pasan sobre todo por el propio Tafolla:

  • Diciembre de 2025. Desde San Diego, California, dijo que insistiría ante instancias estadounidenses para que ayudaran a esclarecer el asesinato, aunque no precisó qué dependencias contactaría.
  • Enero de 2026. Informó que hubo contacto con el gobierno de Estados Unidos por el caso Manzo. Precisó que la gestión no implicaba intervención militar. Medios reportaron además que buscaría reunirse con el embajador Ronald Johnson.
  • Mayo de 2026. En entrevista con La Jornada, dijo haberse reunido con funcionarios del FBI para hablar del asesinato. Según esa publicación, afirmó que a Estados Unidos le interesan los “narcopolíticos” y que su presión podría ayudar a que se haga justicia.

La postura generó polémica. El senador Gerardo Fernández Noroña lo llamó “traidor a la patria” por pedir la intervención de Estados Unidos. Tafolla rechazó esa acusación.

No se localizaron registros públicos de un vínculo institucional del movimiento como organización con agencias estadounidenses. Lo documentado son las gestiones y declaraciones de Tafolla.

El contexto: la acusación contra Rocha Moya

La mención de Tafolla a Rocha Moya remite a abril de 2026. Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa. Rocha Moya respondió que las acusaciones no son “más que literatura”. Dirigentes y legisladores de Morena sostuvieron que las acusaciones deben probarse y denunciaron una posible instrumentalización política del caso.

En agosto, la DEA y el Departamento de Justicia reiteraron que su objetivo incluye a los narcopolíticos mexicanos que protegen a los cárteles.

Rumbo a 2027

Tafolla ha dicho que el Movimiento del Sombrero buscará estar en la boleta de la elección a gobernador de Michoacán en 2027, con Grecia Quiroz como candidata, algo que ella confirmará en su momento. Las autoridades no han calificado la marcha de este domingo como acto anticipado de campaña.

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