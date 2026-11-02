Alito Moreno acusa a Morena de tener “indignación selectiva” por su encuentro con Maru Campos

Moreno calificó su encuentro con Maru Campos como político, constructivo y democrático a través de redes sociales. (@alitomorenoc)

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Alejandro “Alito” Moreno criticó a Morena por cuestionar su reunión con la gobernadora Maru Campos y sostuvo que el partido muestra una “indignación selectiva” frente a los señalamientos sobre presuntos pactos con cárteles del crimen organizado.

En un mensaje publicado en redes sociales, Moreno calificó el encuentro con Maru Campos como político, constructivo y democrático. También exigió investigar las presuntas complicidades de integrantes de Morena con el narco, acusaciones que presentó sin aportar pruebas en la publicación.

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El presidente del PRI dirigió sus señalamientos contra Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, a quienes acusó de tener cuentas pendientes con los mexicanos.

A la primera la vinculó con presuntos pactos con cárteles y la llamó “morenarca”; a la segunda le atribuyó temor de competir en la alcaldía Cuauhtémoc contra Alessandra Rojo de la Vega.

Encuentro entre Alito Moreno y Maru Campos abre críticas mientras PRI y PAN exploran una alianza

El líder nacional del PRI asistió al segundo informe de labores del diputado federal Alejandro Domínguez en la capital de Chihuahua. (@alitomorenoc)

Alito Moreno y Maru Campos coincidieron este 1 de noviembre en Chihuahua mientras PRI y PAN exploran una alianza para la gubernatura de 2027; el encuentro provocó críticas de las morenistas Citlalli Hernández Mora y Ariadna Montiel Reyes.

Moreno asistió en Chihuahua capital al segundo informe de Alejandro Domínguez, dirigente estatal del PRI y diputado federal. El priista compartió imágenes del acto en las que la gobernadora panista aparece en primera fila junto con integrantes de ese partido.

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En su mensaje inicial, el presidente del PRI dijo que le dio gusto saludar a Campos, a quien describió como “una mujer de carácter, con experiencia política, liderazgo y un profundo compromiso con su estado”. También reconoció su capacidad para “sumar, escuchar y construir acuerdos desde la pluralidad”.

Moreno plantea una candidatura común para Chihuahua en 2027

El PRI y el PAN mantienen comunicación permanente sin concretar todavía acuerdos definitivos para los comicios estatales de 2027. (X/@alitomorenoc)

El dirigente priista informó que busca reunirse con la gobernadora de Chihuahua para dialogar sobre una alianza entre PRI y PAN rumbo a los comicios estatales. Afirmó que ambos partidos mantienen comunicación permanente y planteó que Marco Bonilla sea su candidato común a gobernador.

Moreno calificó su relación con Campos como un vínculo de “respeto institucional y afecto”. También sostuvo que, antes de las diferencias partidistas, deben “cerrar filas con la gobernadora” como chihuahuenses y mexicanos.

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Hasta este 1 de noviembre no se habían informado acuerdos definitivos entre PRI y PAN para la elección por la gubernatura.

Morenistas cuestionan la cercanía de Alito Moreno y Maru Campos en Chihuahua

Citlalli Hernández calificó el acercamiento entre Moreno y Campos como una muestra de subordinación a intereses injerencistas. (Archivo Infobae)

La reacción de Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, llegó a través de X. La morenista escribió que lo que la “traición a la Patria” y la “subordinación a los intereses injerencistas” unieron, “no lo separa nadie”.

Hernández agregó que ni “el ridículo que hacen” ni “el desprecio del pueblo que generan” los separan. Cerró su publicación con la frase: “¡Tal para cual! La una para el otro”.

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Ariadna Montiel también cuestionó la reunión entre Moreno y Campos. En su publicación, señaló: “¡Miren nada más qué postal los más traidores a la patria! ¿@alitomorenoc y @MaruCampos_G juntos? ¿Dónde quedó aquello que no irían juntos el #PRIAN? Aparte de traidores, hipócritas”.

La morenista afirmó que ambos partidos “pactan arriba porque ya perdieron todo el apoyo abajo” y sostuvo que “al pueblo no se le engaña”.

Juez vincula a proceso a César Jáuregui por posible traición a la patria

El exfiscal de Chihuahua permanecerá bajo medida cautelar en el Altiplano mientras la autoridad federal indaga su presunta intervención en un despliegue con extranjeros armados ocurrido en El Pinal, municipio de Morelos. Crédito: Especial

César Jáuregui Moreno afirmó ante un juez federal que la Embajada de Estados Unidos respondió al Gobierno de México sobre el operativo en El Pinal, Chihuahua, pero que el documento fue reservado como información confidencial.

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El exfiscal general de Chihuahua fue vinculado a proceso por su posible participación en el delito de traición a la patria, bajo la acusación de haber permitido la presencia de extranjeros armados en una operación que, según la FGR, correspondía exclusivamente a la Federación.

La audiencia de vinculación se reanudó la tarde del pasado 24 de octubre y concluyó casi nueve horas después, durante la madrugada del domingo 25, en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. El juez federal Ricardo Alfonso Santos Dorantes ratificó la prisión preventiva y fijó dos meses para la investigación complementaria.

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El caso se originó tras un operativo contra un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde fueron localizadas dos toneladas de metanfetaminas. Durante el regreso del despliegue, una camioneta del convoy cayó por un barranco y murieron cuatro personas: dos agentes mexicanos y dos ciudadanos estadounidenses presuntamente adscritos a la Agencia Central de Inteligencia, CIA.

Jáuregui sostuvo ante el juez que no existe un documento que establezca jurídicamente que los dos estadounidenses fallecidos eran agentes de la CIA. “No se tiene certeza jurídica de que estas personas hayan sido agentes de la CIA. Hablo de un documento que lo pruebe”, declaró.

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