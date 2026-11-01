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Valtteri Bottas causa bandera roja en el Gran Premio de México

El piloto finlandés detuvo momentáneamente la carrera , pero la dirección de carrera ha dado a conocer que se reanudará a las 15:45 horas

El piloto finlandés detuvo momentáneamente la carrera , pero la dirección de carrera ha dado a conocer que se reanudará a las 15:45 horas. (REUTERS/Raquel Cunha)
El piloto finlandés detuvo momentáneamente la carrera , pero la dirección de carrera ha dado a conocer que se reanudará a las 15:45 horas. (REUTERS/Raquel Cunha)
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El Gran Premio de Ciudad de México se detuvo este domingo en la vuelta 45 de las 71 previstas, después de que Valtteri Bottas sufrió un incidente en el Autódromo Hermanos Rodríguez tras chocar contra el muro de seguridad.

Su Cadillac presentó daños en la suspensión delantera izquierda al ingresar a la primera curva del circuito. El conductor logró salir sin lesiones, según la información disponible tras el choque.

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La dirección de carrera activó primero el coche de seguridad para controlar la zona. Minutos después mostró la bandera roja y suspendió la competencia, mientras los comisarios retiraban el monoplaza y limpiaban los restos que permanecieron sobre el asfalto.

Con esto, la dirección de carrera anunció que se reanudará a las 15:45 horas.

Verstappen lideraba la carrera antes de la suspensión

Max Verstappen lidera la competencia. (REUTERS/Daniel Becerril / Pool)
Max Verstappen lidera la competencia. (REUTERS/Daniel Becerril / Pool)

Max Verstappen se encontraba al frente del Gran Premio de Ciudad de México cuando la dirección de carrera mostró la bandera roja. El piloto de Red Bull ocupaba la primera posición tras 45 vueltas, en una competencia que quedó detenida por el accidente de Valtteri Bottas.

Charles Leclerc marchaba segundo con Ferrari y Andrea Kimi Antonelli se ubicaba tercero al volante de su Mercedes. Los tres pilotos ocupaban los puestos de podio provisional antes de que el Cadillac del finlandés quedara detenido en la primera curva del Autódromo Hermanos Rodríguez.

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La carrera ya se reanudó y marcha en la vuelta 61 con el piloto neerlandés encabezando la competencia, seguido de Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli, quien con este resultado se estaría proclamando como el nuevo campeón del mundo.

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