Desmantelan célula criminal vinculada al robo a transportistas y recuperan 14 millones de pesos en medicamentos: hay 9 detenidos. SSEM

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Nueve personas fueron detenidas en Toluca y San Mateo Atenco tras un operativo contra una presunta célula dedicada al robo de transporte de carga, informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM). Durante las acciones se recuperó una camioneta con medicamento analgésico vitaminado valuado en 14 millones de pesos.

El despliegue estuvo a cargo de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), en coordinación con las policías municipales de Xonacatlán y San Mateo Atenco.

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Origen de la investigación

El operativo derivó del seguimiento a un robo de medicamentos ocurrido el 5 de septiembre, cuyo monto ascendió a aproximadamente 45 millones de pesos. Las indagatorias también relacionaron el caso con un intento de robo registrado el 10 de octubre.

A partir de esas pesquisas, las autoridades identificaron vehículos presuntamente vinculados a los hechos y dieron de alta sus datos en plataformas institucionales.

Ese registro permitió detectar el paso de las unidades investigadas cerca del Parque Industrial Toluca 2000, lo que activó el despliegue operativo.

Persecución y enfrentamiento en Toluca

Durante la movilización, los uniformados ubicaron una camioneta presuntamente robada minutos antes, custodiada por los llamados “vehículos muro”. Al advertir la presencia policial, los ocupantes iniciaron detonaciones con arma de fuego. Los elementos de seguridad repelieron la agresión. En el intercambio, uno de los implicados resultó herido.

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La recuperación de la unidad y de la totalidad del medicamento se concretó a la altura de la colonia La Constitución Totoltepec, en el municipio de Toluca. En ese punto fueron detenidas seis personas: Brian “N” y Tania “N”, ambos de 33 años; Melissa “N”, de 29; José Luis “N”, de 37; Cristian “N”, de 26, y Luis Manuel “N”, de 51.

Este último presentó una lesión en la mano derecha, aparentemente ocasionada por un proyectil de arma de fuego.

Eduardo “N”, quien conducía una camioneta de color negro, presentaba una lesión en la cabeza. Fue atendido por paramédicos de Protección Civil dentro de una ambulancia y trasladado después a un hospital de la zona, donde permaneció bajo custodia policial.

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Objetos asegurados durante la intervención

En el operativo, los efectivos aseguraron una camioneta de color negro en cuyo interior localizaron un arma de fuego calibre 9 milímetros.

También fue asegurada una camioneta tipo NP300 que, según las autoridades, presuntamente sería utilizada para el trasbordo de la mercancía. En la unidad de carga recuperada se localizaron además dos inhibidores de señal.

Segunda detención en San Mateo Atenco

En una acción derivada de los mismos hechos, los policías dieron seguimiento a dos vehículos que presuntamente participaron en el robo e intentaron darse a la fuga.

Durante la persecución, uno de ellos, un automóvil tipo Charger, se impactó contra un taxi a la altura del puente de San Mateo Atenco.

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En coordinación con la policía municipal de esa demarcación, los elementos de la SSEM detuvieron a los dos ocupantes del vehículo: Luis Ángel “N”, de 31 años, y Eduardo Alejandro “N”, de 37.

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Con esta segunda acción, el número total de detenidos por su probable participación en los hechos ascendió a nueve personas.

Situación jurídica y recomendaciones

Los indicios asegurados y las personas detenidas fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos OCRA, con sede en Toluca, donde se realizarán las investigaciones correspondientes y se determinará su situación jurídica.

La SSEM señaló que mantiene su compromiso de fortalecer las acciones de investigación y la coordinación interinstitucional para combatir el robo de transporte de carga en la entidad.

La dependencia recordó que los números 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Emergencias están disponibles las 24 horas del día para reportes ciudadanos. También puso a disposición sus canales en redes sociales: Facebook, en la cuenta @SS.Edomex, y X, en @SS_Edomex.

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