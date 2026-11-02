Exatlón México: Quién salió eliminado hoy domingo 1 de noviembre del 2026

El presentador Antonio Rosique posa en el circuito de competencias del programa Exatlón México, producido por TV Azteca. (Exatlón México)

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Alejandro Aguilera, “El Doberman”, es el décimo eliminado de la temporada 10 de Exatlón México. El refuerzo del Equipo Azul perdió el Duelo de Eliminación de este domingo 1 de noviembre contra Aristeo Cázares, quien remontó un marcador adverso gracias a una medalla cedida por una compañera lesionada.

Aristeo Cázares remonta un 3-1 en contra con la medalla de Paulette Gallardo

El cruce enfrentó a Cázares, veterano del Equipo Rojo, contra Aguilera, refuerzo azul conocido como “El Doberman”. Cázares arrancó con dos derrotas consecutivas y quedó abajo 3-1 en el circuito.

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La remontada llegó cuando Cázares aceptó la medalla de Paulette Gallardo, quien se presentó con muletas por una lesión. El beneficio le otorgó una vida extra y le permitió emparejar el marcador en 1-1, tomar la ventaja 2-1 y cerrar el duelo a su favor.

Exatlón México 2026: quién salió hoy

La cuenta oficial de Exatlón México comunica la salida de Alejandro, integrante del equipo azul, durante la décima semana del programa. (Exatlón México)

El eliminado número 10 de la temporada es Alejandro Aguilera, conocido como “El Doberman”, refuerzo del Equipo Azul.

Aguilera se enfrentó a Aristeo Cázares, “El Aguileón”, uno de los atletas más experimentados del Equipo Rojo, este domingo 1 de noviembre en el circuito decisivo.

Cázares comenzó abajo en el marcador 3-1 tras perder dos puntos consecutivos. Después se repuso hasta empatar 1-1 y en ese momento aceptó la medalla de Paulette Gallardo, quien se presentó con muletas por una lesión. Ese beneficio le dio una vida extra y le permitió tomar ventaja en el marcador (2-1) hasta derrotar finalmente a Aguilera.

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Exatlón México: Así queda la lista completa de eliminados de la temporada 10

Leo grita y gesticula tras una prueba en el circuito de competencias del programa Exatlón México de TV Azteca. (Exatlón México)

Con la salida de Aguilera, la lista de bajas de esta edición suma diez nombres: Anaid Torres, Erick Segura, María Salazar, Irvin Villatoro, Natasha Septién, Pablo Franco, Natalia Rojas, Hugo Espinoza, Gina Torres y, ahora, Alejandro Aguilera.

Cada salida abrió espacio para la llegada de refuerzos. La más reciente fue Paulina Menchaca, quien se sumó al Equipo Azul tras la eliminación de Gina Torres y que ya había competido en la temporada 8 de 2024, edición en la que avanzó hasta la cuarta semana pese a ganar el Draft.

Lista de participantes actualizada de Exatlón México 2026

El equipo Rojo, durante la semana 10, está integrado por Montse Mejía, Jerry Lizárraga, Pato Araujo, Aristeo Cázares, Heliud Pulido, Zudikey Rodríguez, Paulette Gallardo y los refuerzos Karol Rojas, Ingrid Treviño y Daniel Ávila.

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Un integrante del equipo rojo realiza un gesto frente a sus compañeros durante las competencias del programa Exatlón México. (Exatlón México)

El equipo Azul queda conformado por Fernando Vallejo, David Juárez “La Bestia”, Doris del Moral, Andrea Medina, Alexis Vargas, Adrián Leo, Katia Gallegos y los refuerzos Tanya Núñez y Paulina Menchaca.

Exatlón México 2026 en vivo: Dónde ver el Duelo de Eliminación hoy

El Duelo de Eliminación de Exatlón México comienza a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, con transmisión por Azteca Uno y conducción de Antonio Rosique. La emisión también puede seguirse a través de la plataforma Disney Plus, una de las novedades de esta temporada que permite a la audiencia un contacto más cercano con el programa.

De lunes a viernes, Exatlón México se transmite a las 18:30 horas, pero los domingos el horario cambia para dar espacio al Duelo de Eliminación. Al cierre de la transmisión de hoy se conocerá el nombre del décimo eliminado de la temporada y se actualizará la lista oficial de bajas del equipo Rojo y del equipo Azul.

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