México

Exatlón México: Quién salió eliminado hoy domingo 1 de noviembre del 2026

El equipo Rojo y Azul quedan empatados en integrantes tras el duelo de eliminación de este domingo, donde los azules perdieron a uno de sus refuerzos

Antonio Rosique de pie con camisa naranja y sombrero en la mano, detrás del letrero de Exatlón México en una pista con paneles de colores
El presentador Antonio Rosique posa en el circuito de competencias del programa Exatlón México, producido por TV Azteca. (Exatlón México)
Guardar

Alejandro Aguilera, “El Doberman”, es el décimo eliminado de la temporada 10 de Exatlón México. El refuerzo del Equipo Azul perdió el Duelo de Eliminación de este domingo 1 de noviembre contra Aristeo Cázares, quien remontó un marcador adverso gracias a una medalla cedida por una compañera lesionada.

Aristeo Cázares remonta un 3-1 en contra con la medalla de Paulette Gallardo

El cruce enfrentó a Cázares, veterano del Equipo Rojo, contra Aguilera, refuerzo azul conocido como “El Doberman”. Cázares arrancó con dos derrotas consecutivas y quedó abajo 3-1 en el circuito.

PUBLICIDAD

La remontada llegó cuando Cázares aceptó la medalla de Paulette Gallardo, quien se presentó con muletas por una lesión. El beneficio le otorgó una vida extra y le permitió emparejar el marcador en 1-1, tomar la ventaja 2-1 y cerrar el duelo a su favor.

Exatlón México 2026: quién salió hoy

Retrato de Alejandro con la camiseta azul de Exatlón México, un fondo con rayos y letreros con las palabras Eliminado y Equipo Azul
La cuenta oficial de Exatlón México comunica la salida de Alejandro, integrante del equipo azul, durante la décima semana del programa. (Exatlón México)

El eliminado número 10 de la temporada es Alejandro Aguilera, conocido como “El Doberman”, refuerzo del Equipo Azul.

Aguilera se enfrentó a Aristeo Cázares, “El Aguileón”, uno de los atletas más experimentados del Equipo Rojo, este domingo 1 de noviembre en el circuito decisivo.

Cázares comenzó abajo en el marcador 3-1 tras perder dos puntos consecutivos. Después se repuso hasta empatar 1-1 y en ese momento aceptó la medalla de Paulette Gallardo, quien se presentó con muletas por una lesión. Ese beneficio le dio una vida extra y le permitió tomar ventaja en el marcador (2-1) hasta derrotar finalmente a Aguilera.

PUBLICIDAD

Exatlón México: Así queda la lista completa de eliminados de la temporada 10

Un competidor con camiseta deportiva azul y el nombre Leo grita y señala hacia adelante en una pista al aire libre
Leo grita y gesticula tras una prueba en el circuito de competencias del programa Exatlón México de TV Azteca. (Exatlón México)

Con la salida de Aguilera, la lista de bajas de esta edición suma diez nombres: Anaid Torres, Erick Segura, María Salazar, Irvin Villatoro, Natasha Septién, Pablo Franco, Natalia Rojas, Hugo Espinoza, Gina Torres y, ahora, Alejandro Aguilera.

Cada salida abrió espacio para la llegada de refuerzos. La más reciente fue Paulina Menchaca, quien se sumó al Equipo Azul tras la eliminación de Gina Torres y que ya había competido en la temporada 8 de 2024, edición en la que avanzó hasta la cuarta semana pese a ganar el Draft.

Lista de participantes actualizada de Exatlón México 2026

El equipo Rojo, durante la semana 10, está integrado por Montse Mejía, Jerry Lizárraga, Pato Araujo, Aristeo Cázares, Heliud Pulido, Zudikey Rodríguez, Paulette Gallardo y los refuerzos Karol Rojas, Ingrid Treviño y Daniel Ávila.

Un hombre con uniforme deportivo rojo sonríe y extiende el brazo junto a otros competidores en un entorno al aire libre con vegetación
Un integrante del equipo rojo realiza un gesto frente a sus compañeros durante las competencias del programa Exatlón México. (Exatlón México)

El equipo Azul queda conformado por Fernando Vallejo, David Juárez “La Bestia”, Doris del Moral, Andrea Medina, Alexis Vargas, Adrián Leo, Katia Gallegos y los refuerzos Tanya Núñez y Paulina Menchaca.

Exatlón México 2026 en vivo: Dónde ver el Duelo de Eliminación hoy

El Duelo de Eliminación de Exatlón México comienza a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, con transmisión por Azteca Uno y conducción de Antonio Rosique. La emisión también puede seguirse a través de la plataforma Disney Plus, una de las novedades de esta temporada que permite a la audiencia un contacto más cercano con el programa.

De lunes a viernes, Exatlón México se transmite a las 18:30 horas, pero los domingos el horario cambia para dar espacio al Duelo de Eliminación. Al cierre de la transmisión de hoy se conocerá el nombre del décimo eliminado de la temporada y se actualizará la lista oficial de bajas del equipo Rojo y del equipo Azul.

Temas Relacionados

Exatlon MéxicoTV Aztecahoyrealitydomingomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sonora eleva la protección civil a rango constitucional un año después del incendio en tienda de Hermosillo

El organismo diseñará políticas preventivas, tendrá un consejo ciudadano y otro técnico asesor, y será encabezado por una persona seleccionada mediante convocatoria pública

Sonora eleva la protección civil a rango constitucional un año después del incendio en tienda de Hermosillo

Julio César Chávez descifra la victoria de Canelo Álvarez ante Mbilli para conquistar el título del CMB

El tapatío regresó al ring tras perder ante Terence Crawford en septiembre de 2025 y superó al púgil invicto en las tarjetas, Chávez González analizó cómo llevó la pelea el mexicano

Julio César Chávez descifra la victoria de Canelo Álvarez ante Mbilli para conquistar el título del CMB

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: marchan en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo

Sigue en vivo con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: marchan en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo

Desmantelan célula criminal vinculada al robo a transportistas y recuperan 14 millones de pesos en medicamentos: hay 9 detenidos

Los agentes estatales decomisaron además armas de fuego, bloqueadores satelitales y vehículos

Desmantelan célula criminal vinculada al robo a transportistas y recuperan 14 millones de pesos en medicamentos: hay 9 detenidos

En medio de la polémica por la serie de Timbiriche, Sasha Sokol reaparece en el Gran Premio de México con Alejandro Soberón

Tras desconocer la producción de ViX sobre la agrupación musical, Sasha Sokol reapareció en el Autódromo Hermanos Rodríguez

En medio de la polémica por la serie de Timbiriche, Sasha Sokol reaparece en el Gran Premio de México con Alejandro Soberón
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: marchan en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: marchan en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo

Dictan sentencia de 5 años contra "El Pozoles", señalado como uno de los líderes de La Unión Tepito

Tras un año del asesinato de Carlos Manzo, esta es la tarea de cada eslabón de la cadena que terminó con la vida de Carlos Manzo

Caen por extorsión "El Chulo" y "El Gil", operadores de La Nueva Familia Michoacana en Toluca

A un año de Carlos Manzo, Tafolla acusa que Morena “necesita que venga Estados Unidos” para entregar a ‘narcopolíticos’

ENTRETENIMIENTO

Paola Dalay es vinculada con el futbolista César Romo tras su separación de José Eduardo Derbez

Paola Dalay es vinculada con el futbolista César Romo tras su separación de José Eduardo Derbez

Maribel Guardia dedica altar de Día de Muertos a Julián Figueroa: “Tú sigues viviendo en mí”

En medio de la polémica por la serie de Timbiriche, Sasha Sokol reaparece en el Gran Premio de México con Alejandro Soberón

De qué murió Juan Atkins, pionero del techno que fue encontrado sin vida en un hotel de la CDMX

De Pedro Infante a Tin Tan: el panteón de la CDMX donde descansan juntos los ídolos de México

DEPORTES

Julio César Chávez descifra la victoria de Canelo Álvarez ante Mbilli para conquistar el título del CMB

Julio César Chávez descifra la victoria de Canelo Álvarez ante Mbilli para conquistar el título del CMB

Las imágenes que dejó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y el campeonato de Kimi Antonelli

Kimi Antonelli se corona campeón de la F1 en el Gran Premio de México; Verstappen ganó el podio y Checo Pérez terminó en P17

Valtteri Bottas causa bandera roja en el Gran Premio de México

Ring Royale 2: revelan quiénes son los influencers que pelearán en el evento de Poncho de Nigris