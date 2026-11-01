Ring Royale 2: revelan quiénes son los influencers que pelearán en el evento de Poncho de Nigris (Redes Sociales)

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El proyecto de boxeo Ring Royale, encabezado por Poncho de Nigris, ya es un hecho, la segunda edición de la pelea entre influencers y celebridades ya tiene fecha, sede y a los primeros invitados que protagonizarán las peleas de noche. A través de sus redes sociales, el famoso confirmó la nueva cartelera del evento que se realizará en la Arena Monterrey.

Ring Royale 2 regresará en 2027 con una temática inspirada en los antiguos romanos y tendrá como figura principal a Poncho de Nigris, de acuerdo con la imagen que compartió el organizador del evento. Este domingo 1 de noviembre fue revelada parte de la cartelera oficial del evento de box amateur, que reunirá a creadores de contenido y exdeportistas dispuestos a subir al ring para competir en la segunda edición del torneo.

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La organización difundió un póster con algunos de los participantes que formarán parte del espectáculo, aunque todavía no se conocen con certeza los enfrentamientos que se llevarán a cabo. Las peleas están previstas para el 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey, recinto donde el público podrá presenciar los combates entre las figuras del entretenimiento y los representantes del deporte amateur.

¿Quiénes participarán en el Ring Royale 2?

Para la segunda edición del Ring Royale de Poncho de Nigris, alguna de las celebridades figuran por sus recientes participaciones en realitys de televisión, tal es el caso de quienes estuvieron en La Casa de los Famosos México 2026. Uno de los nombres más atractivos es el de Masad Altamimi, pues se había filtrado la posibilidad de que se enfrente a Ese Pérez.

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Esta es la cartelera oficial para el Ring Royale 2:

Nicola Porcella

Wendy Guevara

Oscar Burgos

Ernesto Chavana

Marcela Mistral

Marie Claire Harp

Masad Altamimi

Konan Big

Aquivaldo Mosquera (Exfutbolista profesional)

Crista Montes de Oca (“Sargento Matute”)

Oliver Moreno

Pedro Osuna El Mario Brox

Maza Clan

El cartel promocional de Ring Royale II anuncia el evento del 14 de marzo en la Arena Monterrey con sus participantes caracterizados con armaduras de gladiadores. (X/ @_PonchoDeNigris)

Ring Royale y los posibles peleadores que buscan un lugar en 2027

Mientras las propuestas se multiplican, algunos participantes que han buscado un lugar en el Ring Royale 2 son los siguientes perfiles:

Jorge Travieso Arce ha adelantado su intención de enfrentar a Konan Big . El exboxeador señaló que buscaría destinar parte de sus ingresos a estudiantes de Los Mochis, Sinaloa.

Ernesto Chavana y Óscar Burgos , conocido como el Perro Guarumo , figuran entre los duelos con mayor avance público, aunque falta el anuncio definitivo de Ring Royale .

También sigue sobre la mesa una pelea de botargas con personajes como Beto, Doctor Simi, Mamá Lucha, Doña Alegría y Burrita Burrona.