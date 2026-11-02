Paola Dalay es vinculada con el futbolista César Romo tras su separación de José Eduardo Derbez

Paola Dalay posa sentada en un establecimiento y César Romo viste la indumentaria deportiva del club Raniza FC.

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Paola Dalay ha sido vinculada al futbolista César Romo, de 30 años y jugador de la Kings League, tras circular una fotografía de ambos en el Gran Premio de México de Fórmula 1, horas antes de que la influencer confirmara su separación de José Eduardo Derbez.

Este domingo 1 de noviembre, Paola Dalay y el hijo de Eugenio Derbez anunciaron el fin de su relación de casi seis años a través de un video publicado en redes sociales. La pareja tiene una hija en común, Tessa, de dos años.

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“Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”, dijo Derbez en el video.

Una fotografía encendió las especulaciones sobre la nueva relación de Paola Dalay

Paola Dalay, novia de José Eduardo Derbez (Instagram/@paodalay_2203)

Antes del anuncio oficial, Paola Dalay compartió en sus historias de Instagram una imagen tomada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del Gran Premio de México de Fórmula 1 este fin de semana. En la fotografía aparece abrazada por la cintura por un hombre con gafas de sol y gorra.

Usuarios de redes sociales identificaron a ese acompañante como César Romo, defensa mexicano que participa en la Kings League. La misma imagen fue reposteada por el futbolista en sus propias historias, lo que alimentó las versiones sobre un vínculo entre ambos.

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Dalay también compartió clips de una cena posterior en Honey Restaurants, sobre Paseo de la Reforma, aunque no grabó a Romo en esas publicaciones, y tampoco aparece su cuenta etiquetada en las historias de la influencer.

El señalamiento surge de redes sociales sin confirmación oficial

Rumor de una relación de Paola Dalay con César Romo

La cuenta de espectáculos Reina Venenosa fue la que detonó la versión de que Dalay y Romo llevarían tiempo saliendo de manera reservada. Esta cuenta sostiene que el futbolista “habría sido captado en una actitud cariñosa con Paola Dalay en un evento deportivo durante este fin de semana”.

Esta misma versión de la cuenta de redes sociales señala que la cercanía entre ambos habría sido uno de los factores detrás de que Derbez decidiera hacer pública la ruptura. Estas afirmaciones no cuentan con confirmación de ninguno de los tres involucrados, y José Eduardo señaló que no hubo infidelidad por parte de nadie.

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José Eduardo Derbez niega que la infidelidad sea el motivo

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo negó que una infidelidad fuera la causa de la separación. El actor y conductor explicó que mantendrá una cercanía cordial con Dalay por el bienestar de Tessa, un tema del que su madre, la actriz Victoria Ruffo, aún no tenía conocimiento al momento del reporte.

El actor José Eduardo Derbez asiste acompañado por Paola Dalay en medio de rumores de separación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que pese a las especulaciones, no existe una confirmación pública de que Paola Dalay y César Romo mantengan una relación sentimental, y la coincidencia entre la aparición pública de ambos y el anuncio de separación no constituye una prueba sobre las razones por las que terminó su noviazgo.

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Las especulaciones en redes sociales

Algunos usuarios especulan que Dalay y Derbez ya estarían separados desde meses antes del anuncio público, y que la publicación de la fotografía con Romo tendría la intención de formalizar un nuevo vínculo. Esta hipótesis tampoco cuenta con respaldo de los involucrados.

José Eduardo Derbez señaló en una entrevista con los medios de comunicación que, desde que empezaron los rumores, la relación ya se encontraba en una situación complicada y atravesando una crisis, pero ambos permanecían con la idea de poder salvarla.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez deciden no mostrar el rostro de su hija Tessa en redes sociales para protegerla de comentarios negativos. (RS)

Hasta el momento, ni Paola Dalay, ni José Eduardo Derbez, ni César Romo han emitido una declaración pública sobre la naturaleza de la relación entre la influencer y el futbolista. Tampoco se ha precisado desde cuándo se conocen ambos.

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¿Quién es César Romo?

César Romo es un futbolista mexicano de 30 años (nacido el 17 de diciembre de 1995), que se desempeña como defensa en la Kings League Américas, en el equipo Raniza FC. Mide aproximadamente 1.75 metros.

Su nombre cobró relevancia recientemente porque usuarios en redes sociales lo identificaron como el acompañante de Paola Dalay, ex pareja de José Eduardo Derbez, lo que generó rumores de un posible noviazgo entre ambos. Hasta el momento no hay confirmación oficial de una relación sentimental.

El futbolista César Romo corre por el terreno de juego con el uniforme del equipo Raniza durante una jornada de la Kings League. (@clromos)

En redes sociales, Romo tiene una cuenta de Instagram bajo el usuario @clromos, donde comparte videos de sus goles y jugadas destacadas con su equipo.

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