México

De qué murió Juan Atkins, pionero del techno que fue encontrado sin vida en un hotel de la CDMX

El productor estadounidense fue encontrado inconsciente en un hotel de la Ciudad de México horas antes de presentarse en el YuYu Cine Club

Hombre de frente con gafas oscuras y una chaqueta negra brillante sobre un fondo negro
El músico Juan Atkins viste gafas oscuras y una chaqueta acolchada negra en un retrato vinculado a Darkness. (@juan.cybotron.atkins)
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Juan Atkins, considerado el padre del techno de Detroit, muere a los 64 años la noche del sábado 31 de octubre en la Ciudad de México, donde tenía programada una presentación en el YuYu Cine Club. Su agencia de representación, Greensmith Artists, confirmó el fallecimiento este domingo 1 de noviembre a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el Detroit Free Press, Atkins murió mientras dormía en su hotel de la capital mexicana. Billboard reportó que fue encontrado inconsciente en su habitación el sábado, horas antes del show programado. Fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su muerte.

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Kevin Saunderson y Derrick May lamentan la muerte de su amigo

Atkins nació en Detroit en 1962 y creció en Belleville, donde conoció a Kevin Saunderson y Derrick May. Los tres formaron el grupo conocido como Belleville Three, al que se le atribuye haber creado el sonido techno de Detroit en la década de 1980.

Hombre de frente con la cabeza rapada, gafas de sol redondas de marco amarillo y prenda blanca sobre un fondo blanco
El músico Juan Atkins posa con gafas de sol redondas de montura amarilla y vestimenta blanca sobre un fondo blanco. (@juan.cybotron.atkins)

Saunderson calificó la noticia de “desgarradora” en su cuenta de Instagram. “Juan fue el originador del techno, un verdadero visionario que abrió la puerta para muchos de nosotros, yo incluido”, dijo Saunderson al medio Fox 10 Phoenix. Agregó que nunca olvidará cuando Atkins le enseñó a terminar su primer disco, “Triangle of Love”.

Derrick May también se pronunció en un video compartido en redes. “Nunca se quejó. Nunca mencionó qué tan enfermo estuvo durante años”, señaló May. “Simplemente salió a hacer su trabajo de la mejor manera que pudo. Respeten su legado. Respeten el esfuerzo. Respeten el trabajo. Respeten los logros”, agregó.

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De Cybotron a Model 500: medio siglo de producción musical

Atkins compró su primer sintetizador, un Korg MS-10, a los 15 años. En 1980 formó el dúo Cybotron junto al productor Richard Davis, con quien combinó elementos del funk con sintetizadores y percusiones electrónicas inspiradas en la ciencia ficción.

Un hombre con capucha negra, gafas de sol y cadena dorada posa de pie frente a un fondo blanco con logotipos comerciales
El músico y productor Juan Atkins posa frente al panel de prensa durante un evento de la revista Rolling Stone Germany. (@juan.cybotron.atkins)

El dúo publicó su primer sencillo, “Alleys of Your Mind”, en 1981. Dos años después llegó “Clear”, uno de sus temas más conocidos, que vendió alrededor de 50,000 copias y que posteriormente fue retomado por la artista Missy Elliott. Cybotron publicó tres álbumes: Enter (1983), Empathy (1993) y Cyber Ghetto (1995).

En 1985, Atkins fundó el sello Metroplex y comenzó a producir bajo el alias Model 500. Ese mismo año lanzó “No UFO’s”, una de las canciones más representativas de los primeros años del techno de Detroit, de acuerdo con Billboard.

El techno llega a Europa en 1988

En 1988, la canción “Techno Music” de Atkins apareció en el recopilatorio británico Techno! The New Dance Sound of Detroit. Ese disco permitió que el público europeo conociera el sonido que se desarrollaba en Estados Unidos y que el género ganara seguidores en países como Reino Unido y Alemania.

Con el paso de los años, Atkins mantuvo proyectos adicionales como Infiniti y Borderland, este último junto al productor Moritz von Oswald. También se reunió con Saunderson y May para presentarse en escenarios de todo el mundo durante la década de 2010, incluidos festivales como Movement en Detroit, Dekmantel en Ámsterdam y Houghton en Inglaterra.

Hombre que sujeta con la mano izquierda un auricular colocado en su cabeza, vestido con una chaqueta oscura frente a un fondo metálico
El productor Juan Atkins escucha a través de sus auriculares durante una sesión de música techno. (@juan.cybotron.atkins)

De qué murió Juan Atkins

Juan Atkins murió a los 64 años en la Ciudad de México. Fue encontrado inconsciente el sábado 31 de octubre en la habitación del hotel donde se hospedaba, horas antes de su presentación programada en el foro YuYu Cine Club.

Fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento no hay un reporte oficial sobre la causa de muerte, aunque Pitchfork reportó que el músico habría sufrido un infarto, dato que tampoco ha sido confirmado de manera oficial por las autoridades ni por su equipo.

El deceso fue confirmado por su agencia de representación, Green Smith Artists, que no ha precisado detalles adicionales sobre lo ocurrido en sus últimas horas.

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