Tras un año del asesinato de Carlos Manzo, esta es la tarea de cada eslabón de la cadena que terminó con la vida de Carlos Manzo. Cortesía

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A un año del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, se ha identificado el papel específico de cada uno de los 34 detenidos dentro de la estructura criminal que planeó y ejecutó el crimen. El expediente, con un avance del 90%, distingue entre quienes ordenaron el ataque, quienes lo coordinaron, quienes dispararon y quienes filtraron información desde el propio Ayuntamiento de Uruapan.

El homicidio ocurrió la noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, cuando Manzo era entonces alcalde de Uruapan. Según la Fiscalía, el crimen fue una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la detención de uno de sus jefes de plaza, ocurrida meses antes por órdenes del propio edil.

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Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, líder de la célula “Los R’s” vinculada al CJNG, es señalado como el autor intelectual del homicidio. Las autoridades sostienen que fue él quien dio la orden de matar a Manzo tras la captura de René Belmontes, alias “El Rhino”, jefe de plaza detenido en agosto de 2025.

El R1 fue aprehendido el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Un juez lo vinculó a proceso el 7 de agosto con prisión preventiva oficiosa.

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El operador que coordinó la célula y creó el chat de vigilancia

Jorge Armando Gómez Sánchez, alias El Licenciado, también conocido como “El Contador”, fungió como operador logístico del atentado. De acuerdo con la investigación, reportaba directamente al R1 y dirigía a la célula encargada de planear y ejecutar el ataque en al menos cuatro regiones del estado.

El licenciado, detenido por su implicación en el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

Las pesquisas indican que El Licenciado creó un grupo de mensajería cifrada en la aplicación Threema uno o dos días antes del crimen.Ese chat se usó para tareas de observación y para coordinar el seguimiento de los movimientos de Manzo previo al ataque. El Licenciado fue detenido el 19 de noviembre de 2025 en Morelia.

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El comando que disparó contra Manzo, hoy sin sobrevivientes

El ataque armado estuvo a cargo de tres jóvenes, los tres ya fallecidos. Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años y originario de Paracho, fue el tirador que abrió fuego contra Manzo en plena Plaza Morelos; murió abatido de inmediato por los escoltas del alcalde con la misma pistola que usó para disparar.

Fernando Josué, también menor de edad, actuaba como tirador suplente. Ramiro, alias “El Jaguar”, cumplía funciones de reclutador y coordinador de ambos jóvenes. Los cuerpos de ambos fueron hallados el 10 de noviembre de 2025 en la carretera Uruapan-Paracho; un día después, las autoridades recuperaron sus teléfonos celulares, dispositivos que resultaron determinantes para reconstruir la planeación del homicidio.

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Víctor Manuel "N" es identificado como un menor de 17 años y originario del municipio de Paracho, Michoacán CRÉDITO: Facebook / Fiscalía General del Estado de Michoacán

Por esas dos muertes fue detenido Alejandro Baruc Castellanos, alias “El Caos”, señalado como hombre de confianza de El Licenciado en las localidades de La Basilia y Tiamba, al norte de Uruapan.

La filtración de información desde el entorno cercano al alcalde

Dentro del Ayuntamiento de Uruapan, Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, es investigado por proporcionar datos sobre la agenda y los desplazamientos de Manzo a integrantes de la célula criminal, presuntamente a cambio de dosis de estupefacientes para consumo personal. Fue detenido el 11 de enero de 2026.

La filtración de información desde el entorno cercano al alcalde

Rosa Alejandra “N”, exsecretaria de Bienestar municipal, fue aprehendida el 29 de octubre de 2026 por el delito de encubrimiento por favorecimiento. Es madre de Alejandro “El Macas”, uno de los escoltas detenidos, y tía de Alexis “El Brilloso” y Cristian “El Vikingo”, señalados como integrantes de la célula operativa.

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Reclutamiento, traslados y apoyo logístico al ataque

Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, fue identificado como el reclutador que captó a Víctor y Fernando Josué en centros de rehabilitación de Uruapan y los puso en contacto con Ramiro. Fue detenido el 23 de noviembre de 2025.

La investigación también ubicó a un taxista que trasladó a Fernando Josué hasta La Basilia el día de los hechos, además del intermediario que consiguió ese transporte. En febrero de 2026 cayeron tres personas cercanas al grupo de El Caos, entre ellas Salvador Belmontes Aguilar, alias “Comandante 26”, hermano de “El Rhino”.

Los escoltas bajo investigación y el jefe de seguridad prófugo

Los siete escoltas que integraban el primer cinturón de seguridad de Manzo fueron detenidos el 21 de noviembre de 2025 y permanecen vinculados a proceso por presunta omisión en su labor de protección. Entre ellos figura Alejandro “El Macas”, sobrino de Rosa Alejandra “N”. Los escoltas son identificados como Omar M, Mario Alberto S, Guillermo T, Demetrio D, Omar Osvaldo G y Montserrat G.

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La Fiscalía mantiene pendiente la captura de José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas del alcalde y coronel en retiro, contra quien existe una orden de aprehensión. Las autoridades ofrecen una recompensa de 100 mil pesos por información que permita ubicarlo.

En qué punto está la investigación

A un año del crimen, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán reporta un avance del 90% en las pesquisas. El expediente acumula alrededor de 3 mil 500 actos de investigación, 3 mil dictámenes periciales, mil 200 horas de videograbaciones analizadas, 120 audiencias y 72 extracciones de información digital.

Tras un año del asesinato de Carlos Manzo, esta es la tarea de cada eslabón de la cadena que terminó con la vida de Carlos Manzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

De las 34 personas detenidas, al menos 29 ya fueron vinculadas a proceso. La Fiscalía descartó un móvil político y sostiene que el homicidio respondió a una represalia de la delincuencia organizada contra Manzo.

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Quedan, sin embargo, diligencias pendientes, como la entrega de los teléfonos celulares de Manzo, que permanecen bajo resguardo de la actual alcaldesa, Grecia Quiroz. El vicefiscal Israel Vega explicó, en conferencia de prensa del 28 de octubre, que la funcionaria no ha entregado los dispositivos por desconfianza de que su contenido sea borrado.

Quiroz, por su parte, ha pedido que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y acusa a la Fiscalía de Michoacán de irregularidades en el proceso.

La marcha del 1 de noviembre

Al cumplirse un año del asesinato, Grecia Quiroz convocó una marcha por la justicia y la paz en Uruapan. La actividad incluyó una misa, una ofrenda en memoria de Manzo y la develación de una estatua en su honor.

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La escultura de bronce de Carlos Manzo permanece en un espacio público de Uruapan ante la presencia de varios asistentes. (@GreciaMIch2027)

Habitantes de Uruapan, víctimas de violencia y madres buscadoras se sumaron a la convocatoria bajo la consigna de que la ciudad “merece paz”. La jornada conmemorativa coincidió con la fecha exacta del crimen.

Pese a los 34 detenidos y el avance reportado por la Fiscalía, Quiroz insistió en que la justicia aún no llega a su familia y afirmó que, un año después, las autoridades todavía no han determinado quién ordenó el asesinato.