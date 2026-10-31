El Komander cancela presentación en Nuevo León tras la muerte de su bebé

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El Komander canceló su concierto en Nuevo León tras comunicar la muerte de su hijo José Eliseo Ríos Ávila y pidió respeto para su familia en medio del duelo.

El cantante de música regional mexicana había compartido meses antes imágenes del bebé en redes sociales, donde mantuvo buena parte de su vida privada fuera de la exposición pública.

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La noticia se conoció el 30 de octubre de 2026 a través de las cuentas oficiales de Alfredo Ríos, nombre real del intérprete.

El artista, originario de Culiacán, Sinaloa, ha sido identificado durante años como uno de los exponentes de los corridos alterados.

Hasta antes del nacimiento de José Eliseo, Alfredo Ríos había presentado públicamente a siete hijos: tres mujeres y cuatro hombres. Con la llegada del bebé, el cantante se convirtió en padre de ocho.

La pérdida provocó mensajes de solidaridad entre seguidores y figuras vinculadas con la música regional mexicana. La periodista especializada Mine, conocida como La China, también expresó sus condolencias a la familia tras conocerse el comunicado.

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Hasta el momento, la familia no ha revelado las causas del fallecimiento ni las circunstancias en las que ocurrió. (Instagram)

El Komander canceló su presentación programada en Hidalgo, Nuevo León

La muerte de su hijo llevó a El Komander a cancelar la presentación que tenía prevista para el 31 de octubre en Hidalgo, Nuevo León. El anuncio fue publicado en una historia de Instagram de la cuenta del cantante, mediante un comunicado firmado por el management del artista.

“Por medio del presente, informamos que, debido al lamentable fallecimiento de su hijo, Alfredo Ríos, ‘El Komander’, no podrá presentarse en el evento programado para mañana en Hidalgo, Nuevo León”, señaló el mensaje difundido por su equipo.

El comunicado no precisó si habría una nueva fecha para el espectáculo ni informó cuál sería el mecanismo para atender a quienes ya contaban con boletos o planes para acudir al evento. La publicación se concentró en la solicitud de comprensión ante la decisión de suspender el compromiso.

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El equipo del intérprete explicó que el cantante y sus familiares atravesaban “momentos sumamente difíciles”, lo que les impedía cumplir con los compromisos programados. La administración del artista ofreció una disculpa al público, los organizadores y los asistentes.

(Captura de pantalla/IG)

“Hoy, más que nunca, lo más importante es brindar a la familia el espacio y la tranquilidad necesarios para afrontar este difícil momento”, añadió el texto compartido en redes sociales.

La familia no reveló las causas de la muerte de José Eliseo

El anuncio sobre la muerte del bebé se difundió mediante una historia de Instagram del cantante. En una de las publicaciones apareció la fotografía de José Eliseo junto a un moño blanco, símbolo de luto.

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El equipo de trabajo de El Komander expresó su pesar por la pérdida en un texto dirigido a la familia Ríos Ávila. El cantante acompañó una de las publicaciones con “Descansa mi amor”, título de una canción de su repertorio.

Fecha de estreno de la nueva película de "El Komander" (Especial)

El menor tenía pocos meses de nacido y sus familiares mantuvieron bajo reserva la información médica relacionada con su fallecimiento.

José Eliseo había nacido meses antes y formaba parte de una familia que el cantante solía proteger de la exposición pública. Ríos había compartido en ocasiones contenidos de sus hijos, aunque evitó dar detalles constantes sobre su vida personal.

La noticia coincidió con un periodo de actividad para el intérprete, conocido por canciones como Soy de Rancho, El Katch, El Señor de las hummers, El Tamarindo, Mafia nueva y Borracho y escandaloso.

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El comunicado de cancelación no incluyó información sobre próximas presentaciones de El Komander. Su equipo pidió solidaridad y respeto para la familia ante el duelo por la muerte de José Eliseo.